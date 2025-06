Paco Belmonte rechaza la primera oferta del grupo que viene con Alfonso Serrano Los inversores que trae el ex director deportivo del Albacete afirman que la operación está «parada» porque el presidente del Cartagena «pide mucho dinero»

Francisco J. Moya Miércoles, 25 de junio 2025, 01:21 Comenta Compartir

El último grupo inversor que se ha interesado por el FC Cartagena, el que viene bajo el brazo del vallisoletano Alfonso Serrano, ha tropezado con ... una piedra distinta a la de otros fondos que anteriormente quisieron comprarle el club a Paco Belmonta. Aquellos pactaron un precio que satisfacía al presidente del Efesé, pero después el dinero nunca apareció y la operación no se hizo. En esta ocasión, el citado grupo que tiene como cara visible al ex director deportivo de Albacete, Deportivo de la Coruña, Córdoba y Tenerife se ha estrellado contra el muro porque no ofrece el dinero suficiente. Al menos, a juicio de Belmonte.

LA VERDAD contactó este lunes con Serrano, quien no quiso confirmar ni desmentir públicamente su interés en entrar en el Cartagena y se limitó a «desear lo mejor en todo este proceso» al club albinegro, «un equipo que siempre me ha caído simpático y tiene un enorme potencial», dijo el director deportivo vallisoletano, de 54 años y sin equipo desde que se marchó del Albacete en febrero del año pasado. Y no aportó ninguna información sobre las conversaciones que ha tenido en las últimas semanas con Andrés López Atenza y Felipe Moreno, de Duino Inversiones. Y es que, según pudo conocer este martes LA VERDAD, el acuerdo entre Moreno y los emisarios de este grupo inversor que tiene a Serrano como cabeza visible a nivel deportivo llegó a estar «prácticamente hecho», a expensas de que se cerrara un acuerdo con la otra parte, la representada por Paco Belmonte. «Soy el único dueño del Cartagena», repitió Belmonte hace unos días a los peñistas del club en la reunión que mantuvieron hace un par de semanas. Lo que está claro es que el club no se venderá sin su consentimiento. Y en esta negociación ha vuelto a ponerse de manifiesto, ya que ha sido Belmonte quien ha rechazado la primera oferta del grupo de Serrano. La considera insuficiente. El plan de Belmonte y Breis de seguir continúa intacto y ya tienen cerrado a Dani Ponz, entre otros futbolistas Así las cosas, y sin que hayan trascendido cantidades ni términos específicos de esta negociación, fuentes cercanas a la misma indicaron que el presidente del Cartagena «pide mucho dinero» para cerrarla y que, por tanto, la operación está ahora mismo «parada». El tiempo apremia y ninguna de las dos partes la da por terminada, pero la sensación en el grupo de Serrano es de pesimismo, puesto que las posturas están bastante alejadas en lo económico. Jiménez Bosque y Recio Según Belmonte, «solo dos personas» han estado verdaderamente interesadas en comprar el Cartagena, una de ellas Miguel Ángel Jiménez Bosque, «aunque sin una cantidad de dinero real encima de la mesa», contó el presidente a los directivos recién llegados a la federación de peñas cuando los recibió en el estadio Cartagonova. «El Cartagena es un club incomprable», se defendió hace unas semanas el dueño del Jimbee. Después, Javier Recio se marchó al Lugo y tiró la toalla en su empeño por entrar en el Cartagena. Y ahora, salvo que cambien mucho las cosas en los próximos días, parece que tampoco llegará a buen puerto la opción de Alfonso Serrano. De este modo, el plan de Belmonte y Breis de seguir adelante permanece intacto. Tienen apalabrado a Dani Ponz para el banquillo, aunque no lo han anunciado porque antes quieren pagar todo lo que deben de esta temporada y, además, no querían hipotecar a Serrano si finalmente entraba en el club. Él lleva más de un año sin hablar con los agentes del técnico valenciano y tenía otros entrenadores en cartera. También tiene atados varios futbolistas un Sánchez Breis que se veía con los dos pies fuera del Efesé y, sin embargo, ya está planificando otra temporada. Contra todo pronóstico, Belmonte y él harán la plantilla albinegra 25-26. Hoy acaba el plazo dado a los peñistas para pagar las deudas El plazo que Paco Belmonte dio a los peñistas para pagar todo lo que debe a jugadores, técnicos, empleados y proveedores acaba hoy. El presidente albinegro se comprometió a pagar una nómina el 15 de junio (y no lo hizo) y la segunda este 25 de junio. Y ya veremos si lo hace durante el día de hoy. Pasan los días, el dinero no llega y tampoco se sabe nada de la campaña de abonados ni de la comparecencia que Belmonte prometió, para dar la cara e intentar explicar los motivos de esta crisis sin fin.

