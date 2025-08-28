La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fran Vélez despeja un balón con la cabeza en el partido contra el Neom. PABLO SÁNCHEZ / AGM
Fútbol

Los nuevos 'obreros' que intentarán reconstruir el muro del Cartagena

La fortaleza defensiva del Efesé busca, tras un año para olvidar, reforzar los cimientos con una juventud experimentada

Jesús Fernández

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:13

En ruinas. Así se quedó la defensa del Cartagena el año pasado. Cada partido era una calamidad, que lastraba cualquier atisbo de mejoría. Ni ... Abelardo ni Jandro ni Fernández Romo consiguieron armar un muro de cemento que fuera impenetrable para los ataques rivales y pudieran conseguir la victoria a través de un buen hacer defensivo, como sí consiguió Calero pocos meses antes. Seguramente, casi sin quererlo, el hoy técnico del Levante puso la primera piedra del descenso sin saberlo.

