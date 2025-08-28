Los nuevos 'obreros' que intentarán reconstruir el muro del Cartagena

En ruinas. Así se quedó la defensa del Cartagena el año pasado. Cada partido era una calamidad, que lastraba cualquier atisbo de mejoría. Ni ... Abelardo ni Jandro ni Fernández Romo consiguieron armar un muro de cemento que fuera impenetrable para los ataques rivales y pudieran conseguir la victoria a través de un buen hacer defensivo, como sí consiguió Calero pocos meses antes. Seguramente, casi sin quererlo, el hoy técnico del Levante puso la primera piedra del descenso sin saberlo.

Pedro Alcalá, Kiko Olivas y Gonzalo Verdú fueron los obreros que construyeron una barrera firme para conseguir obrar el milagro. Esa valía que demostraron fueron las últimas gotas de un tintero que ya no daba para más. Una historia de cinco años en Segunda que se acababa siendo un auténtico coladero.

Verdú se retiró y Alcalá y Olivas todavía no tienen equipo. A estos viejos tenientes, se le unió otro veterano soldado como Sipcic, además de otro numeroso grupo de futbolistas para reforzar los costados que nunca llegaron a dar el nivel.

Las virtudes individuales que a veces aparecían eran arrolladas por el mal compendio colectivo. La maquinaria defensiva nunca llegó a engranar bien los piñones y el gol acabaría llegando tarde o temprano. Podía ser de centro lateral o por una mala cobertura, daba igual, la realidad es que el Efesé dejó su portería imbatida en seis de los 42 partidos ligueros, encajando 78 goles lo que deja una media de casi dos por partido. Un muro derruido que Javi Rey ya ha empezado a armar unos cimientos sólidos para reconstruirlo con los nuevos obreros que han llegado al Cartagonova. La dirección deportiva ha reclutado a Rubén Serrano, Imanol Baz, Fran Vélez, Marco Carrascal y Lohr para el centro de la zaga. En la derecha están Marc Jurado y Dani Perejón; en la izquierda ha llegado Nil Jiménez para competirle a Nacho Martínez. De todas las caras nuevas solo Vélez supera la treintena y ninguno pasa de los 26 años. Una apuesta clara por la juventud para intentar revertir el mal bagaje defensivo con el que llega el equipo a la nueva categoría.

Todas las miradas están puestas en Rubén Serrano (Huelva, 24 años). Un central procedente del Recreativo de Huelva donde era una pieza fundamental. Lo querían muchos equipos de Primera RFEF y el Efesé consiguió adelantarse y lo firmó. Es el mariscal que necesita este equipo, que busca su pareja en la zaga.

Las opciones están entre Imanol Baz (Vitoria, 24 años), Fran Vélez (Tarragona, 34 años) y Carrascal (Santander, 22 años). El primero tiene la ventaja de que viene de competir en la categoría con Unionistas. Por su parte, el veterano regresa a España tras ocho años fuera y será la voz de la experiencia. Casta y garra para volver a Segunda. Carrascal llega algo más tapado. Para el canterano del Racing es su primera experiencia en la categoría de bronce y busca curtirse. El que lo tiene más difícil será Luca Lohr (Almería, 23 años) y no será por su rendimiento. El ex del Getafe es trabajador y tiene satisfecho al club, pero está en la rampa de salida en modo de cesión para que tenga minutos lejos del Cartagonova.

Puñales por banda

El carril diestro estará dirigido por Marc Jurado (Sabadell, 21 años) y Dani Parejón (Sevilla, 26 años). Una dupla que mezcla juventud y experiencia. El catalán viene de jugar en la cantera del Espanyol y del Manchester United. Es un futbolista muy versátil capaz de jugar en varias posiciones como se le ha visto en la pretemporada. Recientemente, ha sido preseleccionado por la sub 21. Perejón, sin embargo, es todo un experto en la categoría que a sus 26 años ya ha disputado 119 partido. Una cifra que podría que podría ser más abultada si no llega a ser por una lesión en el recto anterior que solo le permitió disputar siete partidos en la 22/23. Es un lateral muy completo y con recorrido.

La última llegada ha sido la de Nil Jiménez (Barcelona, 25 años). Ya sabe lo que es jugar tres 'playoff' de ascenso y ha pasado por equipos como Mérida, Ponferradina y Nàstoc. Junto a Nacho Martínez completan una posición competida y con capacidad ofensiva.

Con estos hombres, Javi Rey tiene que montar un entramado defensivo competente. Algo que ya ha demostrado en al pretemporada que frutos hay. Solo hay que recolectarlos.

El Cartagonova ya sabe la fecha de su estreno liguero

El Efesé ya conoce el horario de la jornada 2 de la liga. La Real Federación Española de Fútbol lo hizo oficial ayer. Los albinegros recibirán al Atlético Madrileño de Fernando Torres el viernes 5 de septiembre a las 21.30 horas, en el que será el reencuentro con su afición en el Cartagonova en partido oficial. Los de Javi Rey llegarán de su viaje a tierras andaluzas en el que romperán el hielo competitivo contra el Antequera, donde esperan poder empezar con buen pie la temporada en la que buscaran volver a hermanarse con su gente.

Después de las quejas de las peñas de Cartagena, Murcia, Alcorcón y Tenerife por los horarios, la Federación ha hecho caso omiso y al Efesé lo ha puesto a jugar a última hora del primer viernes de septiembre.

El primer filial del año

Atleti B y Antequera son dos rivales asequibles pero peligrosos al mismo tiempo. Uno porque es un equipo difícil de manejar, que no juega bonito, pero sabe aprovechar las opciones que tiene.

Los de Fernando Torres vienen de completar un buen año, donde estuvieron rondando el 'playoff' durante todo el transcurso de la temporada.

Este verano han perdido piezas importantes como Iturbe, Martín Pascual o Adrián Niño, que han dejado el club rojiblanco para dar el salto a las categorías superiores. Pero cuentano con jugadores de garantías como Kostis, Spina, Jano Monserrate, Rayane Belaid u Omar Janneh, que están obligados a dar un paso adelante como nuevas figuras experimentadas. Su mejor virtud es aprovechar la relajación del rival para terminar de asestar un golpe certero.

Los chicos rojiblancos se encuentran cómodos manejando resultados cortos, no le temen a no tener el balón, ya que saben correr para aprovechar los huecos a la espalda.

Llegarán a Cartagena con el hándicap de haber jugado el lunes contra el Atlético Sanluqueño, es decir, solo tendrán tres días entre partido y partido. El Cartagonova ya sabe la fecha y hora en la que espera volver a disfrutar de su equipo.