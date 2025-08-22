Nil Jiménez: «Me gusta asumir defensivamente el uno contra uno» El joven de 25 años llega para competir con el veterano Nacho Martínez; Sánchez Breis confimó que al equipo solo le falta un extremo

Jesús Fernández Viernes, 22 de agosto 2025, 00:31

Todo los caminos llevan a que Nil Jiménez es la penúltima incorporación del Cartagena en este mercado de traspasos. Manolo Sánchez Breis así lo confirmó en la presentación del nuevo lateral izquierdo. «De llegar algo sería un extremo derecho», sentenció el director deportivo albinegro.

Nil llega procedente del Nàstic, pero estuvo los últimos seis meses de la temporada en el Mérida, donde luchó por tercera vez por ascender a Segunda División. Él se define como un lateral «con mucho recorrido. Me gusta tener el máximo espacio de la banda posible para subir y bajar. Me considero bastante vertical, defensivamente me gusta asumir el uno contra uno. Soy trabajador y humilde».

En esa carril zurdo tiene una dura competencia por ver quién se hace dueño y señor de la banda. El veterano Nacho Martínez ya compitió a buen nivel la temporada pasada y viene de realizar toda la pretemporada a las órdenes de Javi Rey. Habrá que ver si en estos últimos días antes del estreno liguero consigue convencer al gallego.

«No vamos a esperar hasta el final; trataremos de firmar cuanto antes al atacante que falta», dice el director deportivo

Por su parte, Sánchez Breis manifestó que con el tema del extremo «no van a esperar hasta el final. Estamos moviendo las opciones que creemos que pueden ser reales para el FC Cartagena y, si se nos pusiera a tiro para cerrar, lo cerraríamos lo antes posible». Más allá del perfil de extremo que llegará, tiene que ser «bueno. Buscamos que nos dé rendimiento y nos ayude a ascender», dijo.

Carabela de Plata

El Cartagena se juega hoy contra el Eldense (Cartagonova, 21.00 horas) el trofeo de casa. El Carabela de Plata vuelve a ser un reto esta noche para los albinegros, que buscarán acabar la preparación de la competición con una alegría ante su afición.

El técnico, Javi Rey tendrá a su disposición, a excepción de Chuca, a todos sus muchachos. El gallego ya dijo que las cargas físicas en este partido se acercarán mucho a las de un partido oficial.

Con motivo del 30 aniversario del FC Cartagena, las peñas preparan una serie de actividades, como entrega de placas conmemorativas. Además, se emitirá una proyección de imágenes históricas y mensajes emotivos de leyendas albinegras en el videomarcador.

