Nil Jiménez se incorpora al Efesé. FCC

Nil Jiménez completa el lateral izquierdo del Cartagena

El futbolista cuenta con experiencia en la categoría en proyectos como la Ponferradina, el Mérida o el Nástic de Tarragona, equipo del que procede

Pruden López

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:13

El Cartagena hizo oficial este lunes al nuevo lateral izquierdo que compartirá posición con Nacho Martínez. Él es Nil Jiménez (Barcelona, 2000), procede como agente libre del Nástic de Tarragona. Cuenta con experiencia en la categoría en proyectos ambiciosos con objetivos similares a los del Cartagena. En 2018 llegó a ser internacional sub-19 con la selección española.

Nil se formó en las categorías base del Espanyol donde estuvo hasta el 2021. Ese año ya lo fichó el cuadro de Tarragona en Primera RFEF donde fue importante y donde disputó el 'playoff'. La siguiente temporada tuvo menos protagonismo lo que hizo que en 2023 lo fichase la Ponferradina donde volvió a ser importante y jugó el 'playoff' de ascenso pero sin suerte.

Tras su paso por El Bierzo, volvió al Nástic de Tarragona donde estuvo la primera vuelta de la pasada campaña. En invierno salió cedido al Mérida donde fue titular en 9 partidos de los 12 que jugó en liga regular. En el 'playoff' tuvo un rol de suplente. Nil llega con el objetivo de competirle la posición a todo un Nacho Martínez que apunta a ser el titular en el lateral izquierdo del Cartagena.

