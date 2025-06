Ndiaye quiere salir del Cartagena, Alcalá es libre por el descenso y Ortuño sigue

Assane Ndiaye quiere salir del Cartagena. Así lo aseguran a LA VERDAD fuentes directas de la agencia de representación del futbolista balear de origen ... senegalés, que renovó su contrato automáticamente con el conjunto albinegro al jugar un determinado número de partidos como titular, pero no quiere continuar en Primera Federación.

El centrocampista de 25 años se convirtió en uno de los pocos jugadores que dio la talla en la segunda parte de la temporada. Ndiaye llegó en el mercado invernal siendo suplente en el Andorra, con una cláusula de renovación automática por partidos como titular y que no se veía condicionada por la pérdida de categoría. Aunque a efectos deportivos el reto de la salvación era ya entonces complicado, con solo 14 puntos sumados en 21 jornadas, el jugador rindió a buen nivel y fue de los pocos que se salvó del suspenso general en una temporada negra.

Ndiaye lo jugó prácticamente todo a las órdenes del entrenador Guillermo Fernández Romo, al participar en 16 de las 17 jornadas que faltaban por delante, 15 de ellas desde la titularidad y jugando un mínimo de 45 minutos, requisito imprescindible para ejecutar esa renovación automática. Al balear de origen senegalés se le vio cómodo, con esfuerzo, recorrido y trabajo, a pesar de ser su debut en el fútbol profesional y estar rodeado de un clima deportivo delicado: en un equipo que era colista de Segunda División, que enlazó nueve derrotas de forma consecutiva y descendió matemáticamente a falta de 7 por delante. En ese contexto, Ndiaye no chirrió y dio la talla.

Guerrero, también libre

Este centrocampista nunca antes tuvo la oportunidad de dar el salto a un escenario profesional y en el Cartagena destacó, además de Álex Millán, Nacho Martínez, Daniel Luna y Pablo Cuñat. Anteriormente defendió las camisetas de equipos de Segunda RFEF y no fue hasta el ascenso con el Atlético de Madrid B cuando mostró su mejor cara: en su gran puesta de largo en Primera RFEF brilló con 33 partidos y cuatro goles, lo que le valió su fichaje por el actual aspirante al ascenso a Segunda: el Andorra. Allí ni cuajó ni jugó apenas, motivo de su salida al Efesé en enero para buscar minutos.

Esa salida al Cartagena le ha venido bien a Ndiaye para revalorizarse, completar 16 partidos a buen nivel y ponerse en el escaparate de cara a esta temporada 2025/26. Desde la agencia de representación del jugador, Niágara Sur, que en el pasado también cerró operaciones con el Efesé, aseguraron que el futbolista tiene «ofertas para seguir creciendo», que el escenario ha cambiado con «el descenso» a Primera RFEF y que van a «proponer» esta situación a la entidad albinegra.

El futbolista se lesionó en la penúltima jornada y en un plazo de quince días ya estará recuperado para tocar balón en el verde

Hay que recordar que Ndiaye es uno de los pocos jugadores con contr ato en vigor para la próxima campaña. En ese paquete también están Jhafets y Ortuño, con contrato hasta junio de 2026 pero sin cláusula liberatoria por la pérdida de categoría. De momento, desde el entorno del yeclano no plantean una salida a pesar de que no se sintió cómodo, no encajó con ningún entrenador y completó el peor curso de su carrera profesional con cero goles en la liga y uno en la Copa del Rey. En una situación contraria están Sergio Guerrero y Pedro Alcalá, que estamparon una firma hasta junio de 2026 pero son libres por el descenso.

Breis rastrea el mercado

Desde el Cartagena siguen planificando la temporada. Este diario puede confirmar por diversas fuentes externas al club que desde la dirección deportiva se ha pisado el acelerador y las contactos con agencias de representación se han intensificado en los últimos días, hasta el punto de que el club ha sostenido tener negociaciones avanzadas con un entrenador y, en paralelo, interesarse ya por perfiles de futbolistas de Primera RFEF.

Las primeras opciones que han sido sondeadas son de jugadores que oficialmente terminan contrato el 30 de junio, han concluido la competición con su club de origen y, bien por un acuerdo mutuo o pérdida de categoría han decidido emprender nuevos vuelos. También gustan perfiles de centrocampistas que están en plena pelea por el ascenso a Segunda.

La FFRM descarta que las nuevas normas de la multipropiedad afecten al Cartagena y al Murcia

La Real Federación de Fútbol quiere ponerse más seria con los límites de la multipropiedad en los clubes de fútbol y ya maneja un anteproyecto más detallado y estricto que pretende aprobar esta temporada, según adelantó Mundo Deportivo, a fin de evitar que una misma persona o sociedad posea dos equipos.

No obstante, fuentes de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) consultadas por LA VERDAD descartaron en cualquier caso que esto pueda afectar de algún modo a los intereses del FC Cartagena y el Real Murcia, que en esta próxima campaña competirán en el grupo dos de Primera Federación. El 100% del accionariado de la SAD albinegra pertenece a Duino Inversiones, una empresa que en su 85% pertenece a Fernando Carreño y un 15% restante a Paco Belmonte, presidente del Efesé desde el mes de abril de 2015.

Carreño es un estrecho colaborador de Felipe Moreno, máximo mandatario del Real Murcia. Ambos comparten empresas y Carreño, de hecho, aparece como apoderado de una firma con la que Moreno entró con fuerza en la entidad grana: Hause La Fuente SL. Desde la FFRM explican que en la ley general del deporte se contempla que una persona o sociedad dueña de una SAD no puede serlo de una segunda en un porcentaje superior al del 5%, situación que no sucede porque Felipe Moreno figura como administrador único de Hause La Fuente SL, propietaria del Murcia.

El CSD ya dio luz verde

Además, añaden en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, si la situación fuera diferente la noticia habría saltado rápidamente desde el Consejo Superior de Deportes, pues el propio CSD tuvo que autorizar previamente a Moreno su entrada en el Real Murcia, examinando la operación y dándole el visto bueno, interpretándose así que no se vieron ni detectaron anomalías de este tipo.