La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfredo Ortuño se prepara para rematar a la red en la acción del gol que marcó el pasado domingo contra el Tarazona. J. M. Rodríguez / AGM

La mochila de Ortuño ya pesa menos en el Cartagena

El ariete yeclano, que no celebró el gol que rompe una sequía de 17 meses, solo dejará de sentir dolor cuando devuelva al Efesé a Segunda

Jesús Fernández

Cartagena

Martes, 7 de octubre 2025, 23:59

Comenta

304 días. 10 meses exactos. Es el tiempo que estuvo Alfredo Ortuño (Yecla, 34 años) sin celebrar un gol con la camiseta del Cartagena. ... No lo hacía desde el 5 de diciembre de 2024 en el partido de Copa del Rey contra el Andorra (0-1). El centro se lo dio aquella noche su amigo Jairo Izquierdo, ahora en el AEK Larnaca chipriota. 17 meses duró esa sequía si hablamos de la liga. Su último gol en el torneo de la regularidad databa del 12 de mayo de 2024, donde hizo el doblete que confirmó la salvación del equipo de Julián Calero frente al Tenerife (2-0). El caso es que este pasado domingo se quitó una piedra de la mochila pesada que sigue llevando a sus espaldas. El gol no es por lo único que sufre el capitán albinegro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  5. 5

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  6. 6 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  7. 7

    Los vecinos de Centrofama, en Murcia, hartos de que la zona se haya convertido en un «urinario público»
  8. 8

    El submarino S-81 patrullará 45 días por el Mediterráneo en su primera misión OTAN
  9. 9 La autovía A-30 registra 17 km de retenciones entre Molina y Murcia
  10. 10 Denunciado en Murcia por llevar a tres menores en un patinete

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La mochila de Ortuño ya pesa menos en el Cartagena

La mochila de Ortuño ya pesa menos en el Cartagena