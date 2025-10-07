La mochila de Ortuño ya pesa menos en el Cartagena

304 días. 10 meses exactos. Es el tiempo que estuvo Alfredo Ortuño (Yecla, 34 años) sin celebrar un gol con la camiseta del Cartagena. ... No lo hacía desde el 5 de diciembre de 2024 en el partido de Copa del Rey contra el Andorra (0-1). El centro se lo dio aquella noche su amigo Jairo Izquierdo, ahora en el AEK Larnaca chipriota. 17 meses duró esa sequía si hablamos de la liga. Su último gol en el torneo de la regularidad databa del 12 de mayo de 2024, donde hizo el doblete que confirmó la salvación del equipo de Julián Calero frente al Tenerife (2-0). El caso es que este pasado domingo se quitó una piedra de la mochila pesada que sigue llevando a sus espaldas. El gol no es por lo único que sufre el capitán albinegro.

Ortuño perdió el olfato cuando más lo necesitaba su equipo. En una temporada muy dura, donde las alegrías se contaron con los dedos de una mano, la afición del Efesé vio cómo su 'killer' también les había abandonado. Sin contar el anecdótico tanto en la competición del KO en tierras andorranas, Alfredo Ortuño no consiguió estrenar su casillero en los 35 partidos y 1.100 minutos que estuvo sobre el césped en la liga. Algo inédito en la larga carrera del yeclano, que siempre había conseguido mojar en Segunda División por poco tiempo que estuviera en el verde.

Así, Alfredo Ortuño decía adiós a la categoría de plata con dolor, de una manera que nunca se hubiese imaginado, a la que además de su sequía personal se unía el tener que ver el sufrimiento y el enfado de una grada que veía cómo su equipo se iba para abajo sin luchar, que era lo que más le dolía al capitán.

«Acepta su rol, juegue de inicio o no, y aprieta mucho entrenando», destaca Javi Rey sobre el trabajo de Ortuño

Un dolor que, pasados los meses, sigue padeciendo. Él sabe que la única manera de curarlo es devolviendo a su equipo a Segunda esta campaña. «Alfredo lo lleva dentro. Sufre en silencio», confesó Javi Rey en la rueda de prensa posterior al partido contra el Tarazona (3-0). Así lo mostró él mismo cuando rompió la red con ese escorzo dentro del área que redondeó la tarde del domingo ante el modesto conjunto aragonés y puso el contador de días sin marcar de nuevo a 0. El yeclano simplemente se levantó lentamente, se dio la vuelta y abrazó a Nacho Martínez y a Diego Gómez mientras caminaba al círculo central con el rostro muy serio.

511 días de espera

No parecía que rompía una mala dinámica de diez meses, 511 días si nos ceñimos solo al tiempo que ha pasado sin mojar la competición liguera. Para el veterano jugador no había nada que celebrar, simplemente hacía su trabajo, ese que nunca ha dejado de hacer hasta cuando las cosas no iban bien. Ese que el año pasado no pudo hacer, en el peor año de su larga carrera deportiva.

Ya en el vestuario se pudo ver a un capitán solitario, mientras observaba desde una esquina a toda la nueva tripulación de la nave albinegra, esa que nunca quiso dejar, bailar y saltar para celebrar la goleada al Tarazona y el coliderato. Él no se unió a la fiesta y siguió la escena sentado junto a su taquilla. Solo él sabe el motivo real por el que no festejó con sus compañeros más jóvenes y las emociones que estaban pasando por su cabeza en ese momento.

Pero lo que es seguro es que esa tarde dominguera es un paso más hacia delante para recuperar «al mejor Alfredo Ortuño». Así lo cree su afición, que lo acogió con una ovación cuando todavía no había marcado, y su míster, ese que sabe que tiene a un profesional a su lado en el que confiar porque «acepta su rol, juegue de inicio o no juegue de inicio, que aprieta entrenando y hoy (el domingo) tuvo el premio a muchos días de trabajo y de sufrimiento en silencio», expresó orgulloso Rey. El técnico gallego, desde el primer día, está mimando a un jugador que ha hecho goles toda su vida y que tiene que seguir haciéndolos para que el Efesé ascienda.

La venta del Eldense a un grupo extranjero se cierra en 2,5 millones

El empresario Pascual Pérez ha cerrado con un grupo inversor multinacional la venta del total de las acciones del CD Eldense a cambio de 2,5 millones de euros. La nueva propiedad (de triple origen: colombiano, norteamericano y suizo) de la entidad del Pepico Amat ya controla los clubes Llaneros (Colombia) y Bellizonia (Suiza) y estará representada por Juan Carlos Trujillo como consejero delegado, Carolina Holguín como presidenta y el exfutbolista azulgrana y ex del Real Murcia Mario Rosas, en calidad de director general. Era el propio club, por medio de un comunicado, el que anunciaba este martes la noticia, tratando de enviar un mensaje «de tranquilidad y confianza», al tiempo que se apuntaba a «potenciar el club para convertirlo en un proyecto ganador» como objetivo de la nueva etapa que ya arranca en el fútbol de Elda.