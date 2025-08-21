Luismi Redondo, la varita mágica del Efesé

Nadie se podía imaginar que tras el catastrófico golpe de descender a Primera Federación y los problemas entre la grada y los despachos albinegros, ... el Efesé podía haber cerrado una pretemporada ilusionante, con la sensación de haber firmado a futbolistas de mucho nivel para la categoría y conseguir animar a una afición necesitada.

Javi Rey ha llegado a un equipo nuevo, en el que solo hay dos piezas de la temporada pasada, y en unos pocos partidos ha conseguido que la grada vea a un equipo reconocible, hambriento y con la ambición de ser los mejores.

De todas las pistas que el técnico gallego ha ido dejando en el campo, una es la más clarividente. Luismi Redondo (Plasencia, 27 años) va a ser la várita mágica de la zona de tres cuartos del Cartagena. El extremeño ya ha enseñado sus trucos en estos partidos preparatorios y, cuando coja soltura y conozca mejor a sus compañetos, su abanico de posibilidades se abrirá mucho más.

Con el Antequera fue un auténtico quebradero de cabeza para los rivales marcando 13 goles y dando siete asistencias

Rey ha puesto a Luismi en todos los partidos como titular. Una decisión que sorprende. A excepción de Nacho Martínez, que hasta hace unos días no tenía recambio, todos los demás futbolistas del Cartagena han ido rotando.

Luismi ha sido un pilar inamovible para el entrenador gallego dentro de su esquema jugando en la posición de mediapunta, principalmente. En algunos momentos, el gallego también lo ha tirado a la banda izquierda, donde ha demostrado su valía.

Pero donde es un puñal es detrás del punta para filtrar balones a sus delanteros con el fin de que se hinchen a hacer goles. La posición del 10 es su hábitat natural, sintiendose el rey de la sabana y siendo una auténtica amenaza para el equipo rival.

El futbolista de 27 años viene de ascender con el Andorra, donde fue perdiendo protagonismo con el paso del año

El extremeño se hizo un nombre en el tercer escalón del fútbol español en el Antequera de Javi Medina. Su temporada allí hace dos años fue excelsa, mostrando un nivel muy por encima de sus competidores. La categoría se le quedó pequeña. Luismi fue imprescindible para el cuadro andaluz, marcando 13 goles y repartiendo siete asistencias. Allí enseñó sus mejores armas, como el disparo con su pierna derecha, su buena visión de juego y la calidad en su regate.

El gran año con el equipo de El Maulí le valió su fichaje por el Andorra, uno de los punteros de la categoría, como así lo demostró ascendiendo a Segunda División. En el equipo andorrano pasó dos fases distintas marcadas por el cambio de entrenador. Luismi consiguió hacerse un hueco en la formación de Ferran Costa.

Ausente en el 'playoff'

La llegada de Beto Company a finales de enero le sentó muy bien en lo colectivo al Andorra, pero la participación de Luismi se vio mermada cada vez más. Solo jugó de titular los dos primeros partidos desde que Company se hiciese cargo del equipo. A partir de ahí, suplencia tras suplencia para acabar el año sin jugar ningún minuto en el 'playoff' de ascenso.

Este verano, con la premisa de volver a coger confianza con la pelota y volver a demostrar de lo que es capaz, Luismi llega a un equipo que se quiere lamer las heridas y volver a la categoría que nunca quiso dejar. El extremeño ha caído de pie en la ciudad portuaria, siendo un fijo para los onces de pretemporada de Javi Rey. Sería una sorpresa que después de tanta probatura no fuese el eje central del esquema albinegro, encargándose de enlazar el ataque con los centrocampistas más posicionales.

Luismi va a ser ese futbolista con libertad de movimientos, ofreciéndose a un lado y a otro para encontrar el hueco en la telaraña defensiva rival. Bien podría ser a través de un pase entre líneas para habilitar al Ortuño, Chiki o Kevin de turno o con un disparo lejano.

Otra de sus virtudes es su gran lectura del juego, ya que es un auténtico martillo pilón tirando desmarques a la espalda de la defensa desde segunda línea. Sabe aprovechar muy bien los huecos que abren los delanteros para colarse en el área y soltar un picotazo. Las mejores opciones de victoria pasan por tener al mejor Luismi Redondo.