Luismi Redondo posa en el Cartagonova después del entrenamiento preparatorio para el partido contra el Algeciras de este viernes. J. M. Rodríguez / AGM
Jugador del Cartagena

Luismi Redondo: «Hubo más equipos, pero el que más encajaba conmigo era el Cartagena»

«Javi Rey fue clave para elegir este club; me llamó y me gustó lo que me pedía y su estilo de juego. Tenemos un equipazo»

Jesús Fernández

Cartagena

Jueves, 16 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Luis Miguel Redondo Fernández (Plasencia, 27 años) llega a Cartagena con ganas de reivindicarse y enseñar su mejor versión, aquella con la que encandiló ... a la Primera Federación con el Antequera. Ya conoce el camino porque en el filial del Deportivo de La Coruña pasó un año y medio «complicado». Tuvo que volver a casa y coger la mano que le tendió su «padre futbolístico» y tocayo para volver a ser feliz junto a la pelota. Córdoba es el lugar donde conoció a su futura mujer, a esa que le pidió matrimonio en medio de la celebración del ascenso con el Andorra. Javi Rey confía en sus cualidades y así lo ha demostrado hasta en la pretemporada, pero él sabe que tiene que trabajar lo mismo que sus compañeros para ganarse el puesto. De Blasis, en su primer día, ya le reconoció su compromiso.

