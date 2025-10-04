La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juanma Barrero, en julio de 2011, en la primera de las dos presentaciones que tuvo como portero del Efesé. Antonio Gil / AGM
FC Cartagena

Juanma Barrero, el regreso del portero que no quería hablar

El técnico del Tarazona, rival mañana del Efesé, tuvo un doble paso feo por el club albinegro, ya que fue uno de los metas del descenso de 2012

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:42

Comenta

Juanma Barrero (Mérida, 45 años) regresa mañana al Cartagonova en uno de sus mejores momentos como entrenador. Viene de hacer historia con el modesto Tarazona, ... con el que rozó el 'playoff' de ascenso la temporada pasada. Acabó sexto en el grupo I con el presupuesto más bajo de toda la categoría. Era el principal candidato a bajar a Segunda RFEF y acabó peleando por subir a Segunda División. Jugadores como Adri Fuentes (16 goles), Cedeño o el meta Diego Fuoli destacaron muchísimo.

