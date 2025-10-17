Jony Álamo: «Con Calero no jugué, pero estoy muy orgulloso de lo que hicimos»

El centrocampista del Algeciras CF Jony Álamo (La Unión, 24 años) es un futbolista joven que parece un veterano. Porque ya lo ha vivido casi ... todo en el fútbol: un debut en Primera División con el Elche con solo 19 años, una rotura de cruzado con 20 cuando mejor se encontraba en su préstamo a la Cultural Leonesa, una vuelta a Cartagena llena de sobresaltos, una rotura de menisco cuando era el mariscal del mediocampo del Marbella, un fichaje por el Cádiz sin llegar a ponerse la camiseta del equipo amarillo y un volver a empezar en el Algeciras pensando en regresar «cuanto antes» al fútbol profesional. Él perteneció a una hornada de jugadores cartageneros que, saliendo desde la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer, han llegado lejos. En su equipo estaban Brau (Coventry) y Raúl Torrente (Dinamo de Zagreb). También, Jesús Palomeque (Lealtad) y Santisteban (Fuenlabrada). Jony Álamo vuelve esta noche al Cartagonova con un Algeciras que no renuncia a nada.

–¿Qué recibimiento espera hoy en el Cartagonova?

–Yo espero que sea un buen recibimiento. Yo lo he dado todo por el Cartagena y estoy muy orgulloso de lo que conseguimos en 2024. Yo soy del Cartagena y me quería quedar al 100%, pero fue imposible. El club me dijo que no contaban conmigo y que tenía que irme. Nos dimos la mano y no existe ningún rencor. Al contrario. El Cartagena es mi club. Y algún día volveré, porque el Cartagena es mi casa.

–Participó en 18 partidos en aquella campaña 2023-24. Su rol fue secundario, pero al final puede decir que usted estuvo en la plantilla de una salvación para la historia. ¿Cómo lo vivió?

–Estoy muy agradecido a todos. A Víctor Sánchez del Amo, porque me vio en pretemporada y le gustó lo que hacía. Y con él jugué los siete partidos. Me ficharon para el filial y, al final, solo bajé una vez a jugar con el Cartagena B. Fue justo el fin de semana que echaron a Sánchez del Amo. Con Julián Calero no jugué. Estuve 14 partidos seguidos sin tener ni un solo minuto. Y eso es duro. Él tenía su once y su bloque. Y las cosas funcionaban. La segunda vuelta que hicimos no sé si volverá a repetirse en Segunda. Hicimos historia y yo, aunque no jugué casi nada, estoy muy orgulloso.

SU ROL EN EL EFESÉ 23-24 «Aprendí que para que un barco no se hunda todos los tripulantes deben hacer lo que le toca»

–¿Qué aprendió de aquello?

–Aprendí de los veteranos. Aprendí que si no juegas tienes que aceptarlo y aportar en todo lo demás. Lo importante es ganar partidos y lo que pasa en el césped. Pero yo aprendí que para que un barco no se hunda todos los tripulantes deben hacer lo que le toca. El ambiente que se generó en el vestuario fue increíble. Éramos una familia y todo el mundo se apoyaba en el compañero. Los que no jugábamos empujábamos desde fuera y siempre ayudábamos.

–¿Cómo vivió el despido de Sánchez del Amo? El equipo no funcionaba, pero a nivel individual usted se asentaba en Segunda.

–Claro, fue difícil. Solo duró siete jornadas con nosotros. Y era el entrenador que me estaba dando la oportunidad de ser titular en el Cartagena. Otra vez estaba en Segunda y era en casa. Al llegar Julián [Calero] ya vi que todo iba a ser diferente para mí, pero insisto que lo que importa al final es que el equipo se salvó. Es una pena que aquello no durara y que solo un año después el equipo haya bajado, pero nosotros lo dejamos en Segunda División.

–¿Sueña con volver?

–Sé que voy a volver. No sé si pronto o para terminar mi carrera. Pero volveré al Cartagena, porque es mi casa. En el verano de 2023 no escuché a nadie ni esperé por nadie. Salí del Elche, tras siete años allí donde tengo mucho que agradecer porque me trataron siempre de maravilla, y me llamó el Cartagena. Ya no quise saber nada más. Fui al Cartagonova una mañana, me senté con Belmonte, Breis y Sivori y esa misma mañana firmamos el contrato.

–¿Qué pasó este verano? Estaba usted firmado por el Cádiz y, sin embargo, no hizo ni siquiera la pretemporada con ellos.

–Ha sido una situación difícil. El Cádiz quería firmarme en diciembre, pero el Marbella pedía una cantidad de traspaso. El Cádiz no estaba dispuesto a pagarla y quedamos en que acabaría la temporada en el Marbella y en junio, ya libre, firmaría en Cádiz. Pero a mitad de diciembre me rompí el menisco en un partido contra el Betis B y me tuve que operar. El Marbella me despidió de manera improcedente a finales de enero y entonces me firmó el Cádiz. Me ayudaron con la recuperación y la idea era hacer la pretemporada con el primer equipo y antes del 10 de agosto decidir si me quedaba o salía cedido. Pero ya en junio me dijeron que el míster no contaba conmigo y rescindimos de mutuo acuerdo.

EL PARTIDO DE HOY «En Primera Federación ya hemos visto que cualquiera le puede ganar a cualquiera»

–¿Cómo salió lo del Algeciras?

–Tenía otras cosas y había clubes que me pedían esperar hasta el final del mercado, pero yo le dije a mi representante que quería ir al equipo me que quisiera de verdad. Y ese fue el Algeciras.

–¿Qué le transmitieron?

–Me llamó el míster, Javi Vázquez, y me explicó el proyecto que tenía en mente. Somos un equipo que quiere tener el balón y que busca el protagonismo. Es lo que me gusta a mí y, de momento, los hechos me dan la razón. Acerté al venir aquí y estoy muy contento. El otro día perdimos en el tiempo añadido contra el Europa un partido que no se nos debió escapar, pero el inicio de temporada es muy positivo.

–¿Cómo ve el partido de esta noche en el Cartagonova?

–Muy complicado, obviamente. El Cartagena en su campo está muy fuerte y yo conozco a la afición y sé que van a apretar mucho. Creo que va a ser un partido largo e igualado, pero nosotros podemos llevarnos los tres puntos si hacemos bien las cosas y no cometemos errores. En Primera Federación ya hemos visto que cualquiera le puede ganar a cualquiera.

–¿Cómo está físicamente?

–Bien. Las dos operaciones tán olvidadas y no me molesta nada. Espero que todo siga así, porque mi idea es hacer una buena temporada y que el Algeciras sea mi trampolín para volver a Segunda. Creo que tengo nivel para jugar en el fútbol profesional, pero necesito que las lesiones me respeten y poder competir al 100%.

–Se rompió el cruzado con 20 años, en su primera y única cesión con el Elche. ¿Qué recuerda de aquella tarde?

–Fue un golpe muy duro. Estaba en la Cultural Leonesa, en Primera RFEF, y volvía tener buenas sensaciones. El Elche estaba en Primera y no tenía minutos. Me dijeron de salir a León y me pareció bien. Me rompí el cruzado en el campo del Talavera. Había dado dos asistencias de gol y estaba súper cómodo. Sentí el dolor y pensaba que era algo muscular. Podía apoyar el pie. Una semana después me vio el médico y me dijo que iba a sacarme líquido de la rodilla: si salía amarillo era el cruzado y si no era amarillo podía respirar aliviado. Fue amarillo y se me vino el mundo encima. Estuve nueve meses de baja y, cuando volví, el Elche me pagó hasta el último céntimo, pero ya me dijeron que no tenía sitio en el primer equipo.

–Había debutado con 19 años en Primera, en el estadio del Valladolid. ¿Cómo fue?

–Una experiencia increíble. Pacheta ya me había dado la oportunidad en Segunda con 17. Almirón me dio esos 20 minutos en Zorrilla y quedó muy contento. Me dijo que iba a seguir contando conmigo, pero me rompí un isquio y estuve tres meses parado. Ya no tuve más oportunidades.

–¿Jugará esta noche?

–Creo que sí. Hace dos semanas me llevé un golpe en la cabeza en el partido contra el Betis B. Me dieron 22 puntos de sutura en la ceja y, por eso, fui suplente contra el Europa. El resto de partidos he sido titular.