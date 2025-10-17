La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El centrocampista unionense Jony Álamo, en un partido de esta temporada en el Nuevo Mirador de Algeciras. @JONY_ALAMO
Jugador del Algeciras CF

Jony Álamo: «Con Calero no jugué, pero estoy muy orgulloso de lo que hicimos»

«Me quería quedar al 100%, pero el club me dijo que no contaban conmigo. Sé que algún día volveré, porque el Cartagena es mi casa»

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Viernes, 17 de octubre 2025, 01:07

El centrocampista del Algeciras CF Jony Álamo (La Unión, 24 años) es un futbolista joven que parece un veterano. Porque ya lo ha vivido casi ... todo en el fútbol: un debut en Primera División con el Elche con solo 19 años, una rotura de cruzado con 20 cuando mejor se encontraba en su préstamo a la Cultural Leonesa, una vuelta a Cartagena llena de sobresaltos, una rotura de menisco cuando era el mariscal del mediocampo del Marbella, un fichaje por el Cádiz sin llegar a ponerse la camiseta del equipo amarillo y un volver a empezar en el Algeciras pensando en regresar «cuanto antes» al fútbol profesional. Él perteneció a una hornada de jugadores cartageneros que, saliendo desde la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer, han llegado lejos. En su equipo estaban Brau (Coventry) y Raúl Torrente (Dinamo de Zagreb). También, Jesús Palomeque (Lealtad) y Santisteban (Fuenlabrada). Jony Álamo vuelve esta noche al Cartagonova con un Algeciras que no renuncia a nada.

