Javi Rey llega al Cartagena con Miguel Prada y Martín Ragg como ayudantes

Javi Rey, nuevo entrenador del FC Cartagena, llegó ayer a Cartagena y mañana será presentado, antes de comenzar el trabajo de pretemporada. El técnico gallego, de 40 años, aterrizó en la ciudad acompañado de su segundo, Miguel Prada, orensano como Rey y quien las dos últimas temporadas ha entrenado al UVCD Candeán, de la Segunda Regional gallega. En mayo ascendió a Primera Gallega. Tiene 36 años y colgó las botas hace dos en ese mismo equipo. Su carrera la hizo en modestos conjuntos gallegos, entre los que destaca el Arenteiro y el Ourense.

El entrenador de porteros de Rey en el Efesé será el argentino Martín Ragg, de 57 años, y quien finalizó su carrera deportiva en España, concretamente defendiendo la meta del Pontevedra durante cuatro temporadas, entre 2001 y 2005. En sus anteriores equipos trabajó como preparador de porteros junto a Julián Calero, en el Navalcarnero, en el Rayo Majadahonda y en el Burgos.

Hay que recordar que Javi Rey llega de rozar el ascenso a Segunda con la Ponferradina. A su equipo le costó en el primer tercio de competición enlazar buenos resultados e incluso estuvo a punto de entrar en puestos de descenso. Llegó a estar a 13 puntos del líder Cultural Leonesa. Sin embargo, el conjunto del Bierzo protagonizó una increíble remontada en la segunda vuelta y solamente el golaverage particular acabó siendo el único culpable de que la 'Ponfe' no subiera directamente, tras igualar la puntuación del conjunto leonés. Un solo gol de diferencia dio el ascenso a la Cultural. La Ponferradina ofreció la renovación a Javi Rey, pero al técnico gallego no le convenció la oferta y se marchó. Después llegó la llamada del Cartagena.

Sigue Imbernón

Además, el club albinegro confirmó ayer que Paco Imbernón (Torrevieja, 49 años) seguirá siendo el preparador físico del primer equipo, mientras que Ricardo Redondo continuará con su labor de analista táctico. Ambos llevan muchos años integrados en la estructura deportiva capitaneada por Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis. Javi Madrid, mientras, seguirá como coordinador de la cantera, con Raúl Guillén como entrenador del Cartagena B, que volverá a competir en el grupo XIII de Tercera.

