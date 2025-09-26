Javi Rey: «Le daremos una vuelta a la alineación»

Jesús Fernández Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:13 Comenta Compartir

El Cartagena viajará a Sanlúcar de Barrameda este fin de semana para su compromiso contra el Atlético Sanluqueño, un equipo que «compite muy bien», según Javi Rey. El entrenador del Efesé atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque de la jornada 5, en una semana donde el conjunto albinegro jugará su tercer partido, algo inusual para los equipos de esta categoría. Por ello, «priorizamos mucho el tema de la recuperación», confesó el técnico gallego de cara al partido contra el Sanluqueño, que lo han preparado «durmiendo poco y trabajando mucho. Multiplicando los esfuerzos todos los miembros del cuerpo técnico y los futbolistas lo mismo». Todavía no sabe si podrá añadir a su convocatoria a Chuca y a Fran Vélez, dos jugadores que llevan ya varios días en dinámica grupal, pero que todavía no están para competir al máximo nivel. En el entrenamiento de este sábado, el cuerpo técnico decidirá si entran o no en la expedición que viajará hacia la provincia de Cádiz.

La otra incógnita es Nacho Sánchez, que volvió de Sabadell con un «pequeño golpe en la zona del aductor», pero su pronóstico es muy favorable de cara al duelo de El Palmar. Eso sí, Javi Rey aseguró que los demás futbolistas «disponibles están al 100% y vamos a sacar un once de garantías», en el que «tenemos que volver a tirar de jugadores que tuvieron menos minutos, que se encuentran en las mejores condiciones físicas». De esta manera, sin entrar en detalles, confirmó que volverá a haber rotaciones en el dibujo inicial. Todo indica que su centro del campo de confianza recuperará su lugar, tras el descanso de la Nova Creu Alta. «Le daremos una vuelta a la alineación, pero siempre pensando en el conjunto», confirmó el míster albinegro.

Césped en condiciones

Javi Rey alertó del peligro que tiene el Atlético Sanluqueño, un equipo que «te somete mucho y el ritmo de juego es muy alto», en El Palmar. El entrenador del Cartagena derribó el tópico de que este estadio es pequeño y por eso es muy difícil jugar aquí. «Todo el mundo dice que El Palmar es pequeño. Las dimensiones son buenas y el césped está en perfectas condiciones. Se puede jugar al fútbol. La sensación de que hay poco espacio y que no hay tiempo para jugar la provoca el Sanluqueño, porque te aprieta muy alto y se engancha mucho con la afición».

También, volvió a hablar de la importancia que tiene la masa albinegra en los objetivos del equipo. Rey no desaprovecha la ocasión cada vez que se enfrenta a un micrófono de pedir y agradecer a los fans su apoyo. «Recuperar el factor afición era un objetivo prioritario más que los resultados. Lo cual sí es cierto que van de la mano. Ves que ese trabajo está teniendo una recompensa, ya no solo a nivel de puntuación, sino a nivel de reconocimiento social. Eso nos llena de satisfacción y de orgullo. Estamos en el camino. Aún tenemos mucha gente que no hemos recuperado ni enganchado, pero seguimos trabajando para ello, porque es el principal objetivo que nos marcamos para este inicio de temporada», reconoció el míster albinegro.

