Javi Rey hace brillar al Cartagena con nuevas alternativas

El Efesé logró vencer al Algeciras en el Cartagonova para ser el nuevo líder momentáneo de la categoría. El técnico gallego volvió a jugar con sus ideas y el factor sorpresa para que el cuadro albinegro volviese a rendir ante su afición convirtiéndose en el mejor local del grupo 2 de Primera RFEF.

1 Nueva organización en el mediocampo

Una de las líneas donde el entrenador gallego tiene más juego es en la línea del centro del campo. Su habitual doble pivote cuenta con diferentes alternativas que hacen impredecible la alineación en cada partido. Ayer, ante el Algeciras, jugaron Larrea y Fidalgo con un aliciente que refresca lo usado antes. El más atrasado, en posición del seis, estuvo jugando Larrea mientras que Fidalgo jugó más adelantado, casi convertido en un interior. Sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención del once inicial. La ausencia de Luismi Redondo como titular, siendo uno de los hombres con más minutos en el esquema de Rey, fue el blanco donde muchos pusieron la lupa. En su puesto jugó Ander Martín, cuya posición habitual es de extremo con polivalencia en ambas bandas. Pero esta vez, le tocó jugar por detrás de Chiki rindiendo a buen nivel.

2 Calderón demuestra y defensa goleadora

Los minutos de Carlos Calderón, con el mismo rol que tenía en la Cultural Leonesa, fueron de gran nivel. Todo indica que el mensaje de Javi Rey para tenerlos a todos enchufados está calando incluso en los suplentes. El extremo logró dar una asistencia de una calidad extraordinaria al poco de saltar al césped. La jugada fue en un córner donde aprovechó un rechace y puso un balón especial para el remate de Rubén Serrano. El central onubense ya demostró en pretemporada la capacidad de remate que tiene marcando ante el Elche Ilicitano. Serrano se estrenó ayer con la elástica albinegra en una jugada a balón parado, que era una cuenta pendiente para Javi Rey que parece apaciguarse y arreglarse.

3 Marc Jurado se gana el puesto

Uno de los puestos con más competencia en el plantel cartagenerista es en el lateral derecho. A priori, Dani Perejón parecía que iba a ser el titular indiscutible para Javi Rey en esa banda. Aunque ya nos hemos dado cuenta que, para el gallego, nada es seguro. Las alternancias de minutos entre los dos laterales derechos hace que Marc Jurado sea quien más esté contando para Rey. El partido del experico ante el Algeciras fue una exhibición en todos los sentidos haciendo que Isaac Obeng apenas tuviese oportunidad de demostrar su nivel. Aun así, un mínimo despiste en los últimos minutos, hizo que Javi Rey le diese un toque de atención desde el banquillo. Para eso no empaña los grandes minutos que está dejando Marc Jurado en el carril diestro del Cartagena.

4 Iván Martínez, un cerrojo en la portería

El debate entre quién iba a ser el guardameta del Efesé esta temporada ha dado un giro de 360º. Lucho García comenzó a ser el portero titular y dejó buenas actuaciones como la de Sanlúcar de Barrameda evitando que la sangría del peor partido del Cartagena esta temporada fuese mayor. Sin embargo, desde el partido ante el Tarazona, Iván Martínez está intratable bajo los palos de la meta cartagenerista. El guardameta soriano todavía no ha encajado ningún gol y está demostrando ser un portero completo tanto con el juego con los pies como bajo palos dejando una parada para postal que evitó que el Algeciras recortase distancias en el marcador. De momento, Iván es el portero titular del Cartagena, pero el esquema de Javi Rey está a tiempo de dar otro giro.

5 El césped, la nota negativa

La nota más negativa del duelo de anoche es el estado del terreno de juego del Cartagonova. La imagen, desde el Carabela de Plata, está siendo para olvidar. Tras unas grandes temporadas en el fútbol profesional con una alfombra verdosa, que era un gozo para el espectador y para el juego, el deterioro del descenso no solo ha afectado a la masa social sino también a la infraestructura albinegra. El estado del césped puede ser, incluso, un hándicap para el propio Cartagena que trata de hacer un juego vistoso y de combinación pero que, a veces, se ve comprometido por el estado de un césped que será cambiado más pronto que tarde.

Javi Rey: «Ya no es casualidad, es muy complicado ganar tantos partidos como local»

Tras el encuentro ante el Algeciras, Javi Rey acudió a la rueda de prensa con la cabeza alta propia del entrenador del actual líder momentáneo de la categoría y del mejor equipo del grupo en casa, donde sigue invicto. El técnico gallego cree que esto «ya empieza a no ser casualidad, creo que es algo muy difícil y se está viendo la categoría. Es muy complicado ganar tantos partidos como local, del tema de visitante ya hablaremos la semana que viene, pero hay que valorar lo que están haciendo estos chicos. Creo que en casa estamos muy fuertes, que estamos sacando buenos resultados, merecidos y sobre todo la manera en lo que lo hacemos. Lo que más orgulloso estoy es por la manera a través de los que conseguimos estos resultados, el proceso, insisto mucho todas las semanas en el proceso, en la forma, en el modelo y que el equipo en casa está bien», señaló.

La nota que más llamó la atención fue la titularidad de Ánder Martín reemplazando a Luismi Redondo en la mediapunta. Sin embargo, Javi Rey lo tenía todo bajo control y la jugada le salió redonda siguiendo, una semana más, optando por onces con sorpresa en cada jornada: «El primer objetivo es que no acertéis ninguna alineación en todo el año, ese es el primer objetivo. Buscábamos a Ander por dentro porque teníamos la idea de, en el sector izquierdo, meter a Nacho Martínez mucho en pasillos interiores. Dejar a Kevin en amplitud, Nacho por dentro y Ander es mejor al ser zurdo en el pasillo del 10 o en el pasillo derecho. Luismi tiende más a caer en el sector izquierdo y creíamos que con Luismi igual solapábamos a Nacho Martínez. Ander anda bien, el otro día no participó por decisión técnica y, repito, que está siendo muy complicado hacer una alineación y hacer las sustituciones, porque hay tres jugadores de campo que no participan ni un minuto, el otro día Ander y Nacho no participan, Dani Perejón exactamente lo mismo, es complejo», comentó.

Agradecido con la afición

Además, aprovechó la victoria para dar las gracias a la afición que acudió al partido y su constante animación durante el encuentro, aunque Rey quiere más: «Hay que tirarles otra vez de las orejas, vienen siempre los mismos 5.000, pero el ambiente de esos 5.000 es espectacular porque animan del minuto 1 al 95. Mira que no hicimos el gol hasta el minuto 34 y agradezco desde aquí que el público anime, esté cantando todo el partido, que aplauda. Nos da tranquilidad para seguir elaborando y ejecutando ese plan de partido que tenemos. Si empieza el 'runrun', nos entran las prisas. Este tipo de partido favorece al Algeciras porque tenía gente muy rápida del medio campo hacia adelante, sobre todo por los pasillos exteriores, entonces desde aquí le doy las gracias a la afición. Los que no quieran venir se lo están perdiendo, pero prefiero que vengan los 5.000 que vinieron hoy, que estén animando desde el minuto 1 al 95. Desde aquí, a los 5.000 que estuvieron hoy en el Cartagonova, les doy las gracias y espero que se fueran a sus casas orgullosos», destacó.

