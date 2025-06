Un grupo inversor que viene con el director deportivo Alfonso Serrano, cerca de comprar el Cartagena

Alfonso Serrano, ex director deportivo de Albacete. Córdoba, Tenerife y Deportivo.

Francisco J. Moya Viernes, 20 de junio 2025, 12:50 Comenta Compartir

Hoy es 20 de junio y ya solo quedan diez días para que el FC Cartagena pague todas sus deudas y evite un segundo descenso, en esta ocasión administrativo, que en la práctica supondría el principio del fin. No poder afrontar los compromisos adquiridos y pasar de Segunda División a Segunda RFEF en cuestión de semanas dejaría al club al borde de la desaparición. Paco Belmonte, a pesar de que anunció a los directivos de la federación de peñas su intención de seguir al frente, se ha marcado como prioridad cerrar una venta del club antes del 30 de junio. Y estaría muy cerca de lograrlo.

Según pudo conocer este viernes LA VERDAD, están cerca de cristalizar las negociaciones con un grupo inversor que apostaría por Alfonso Serrano, ex de Tenerife, Deportivo, Córdoba y Albacete, como director deportivo. Después de tantas decepciones en los últimos meses y tantas negociaciones fallidas es imposible dar por hecho nada hasta que se cierre, llegue el dinero y se confirme oficialmente que Belmonte y Moreno se marchan y dejan paso a una nueva propiedad. Pero LA VERDAD ha podido saber que Serrano ha negociado ya con futbolistas en nombre del Cartagena y que existe un acuerdo con Dani Ponz para que sea el entrenador del Efesé el próximo curso.

Se desconoce qué inversores están detrás de Serrano, una persona que está avalada por su trayectoria de muchos años en el fútbol. Jugó en los años 90 en el Valladolid, el Leganés y el Numancia. Es vallisoletano y tiene 54 años. Está sin equipo desde que se marchó del Albacete en febrero de 2024, por discrepancias con la directiva relacionadas con la venta de Boyomo al Valladolid. Pero hizo un gran trabajo en el conjunto manchego, al que ascendió a Segunda y disputó una fase de ascenso a Primera.

Teniendo en cuenta los antecedentes, en el Cartagena nadie canta victoria todavía. Hasta que no llegue el dinero y se conozcan los detalles de la operación no se podrá hablar de cambio de ciclo. De hecho, Manuel Sánchez Breis, todavía director deportivo, se está moviendo por su cuenta, llamando a representantes y acercando posturas con algunos para firmar a futbolistas. Pero todo está paralizado y nada se cerrará, hasta que este nuevo intento de venta sea una realidad (o no). El tiempo corre y lo primero es pagar todo lo que se debe antes del 30 de junio. Y después, armar un nuevo proyecto, ya sea con el nuevo grupo que viene con Alfonso Serrano o con la actual directiva.