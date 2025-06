Esperpento, descomposición y medias verdades en diferido

Si lo piensas detenidamente, una temporada tan lamentable como esta 2024-25 solo podía tener un cierre tan esperpéntico como el de este jueves. Primero, ... el FC Cartagena colgó una nota en su web en la que confirmó que reduce sus equipos de cantera y deja a cien niños fuera de su estructura, amparándose en una «optimización» de las bases albinegras. Y por la noche, Paco Belmonte dio forma a su último doble salto mortal. Habló sin hablar. Explicó sin explicar. Y compareció sin comparecer. No fue el presidente del Efesé quien salió a dar la cara, ofreció las explicaciones pertinentes y puso en marcha su undécimo proyecto en el club. No fue él.

Fue el nuevo presidente de la federación de peñas albinegras, Eduardo Noguera, quien se vio obligado a hacer de portavoz del propio Belmonte y, en otro giro surrealista de una temporada incalificable, verbalizó en su primera asamblea como presidente de las peñas las intenciones del mandatario albinegro. Le hizo el trabajo y Belmonte se ahorró el mal rato. La herida no cicatriza. Al revés, se agranda. Y para la federación de peñas, partida en dos y con la reputación por los suelos tras su inoperancia de los últimos meses, es otro rejonazo importante.

Lo que le contó Belmonte a Noguera es una entelequia. Solo en la mente de un presidente que vive ajeno al lío que ha montado en un sitio en el que fue adorado y ha pasado a ser detestado pueden tener cabida unos objetivos tan legítimos como difíciles de conseguir. Porque al club le falta dinero y a su presidente, credibilidad. Porque Belmonte se ha pasado de frenada en los últimos meses y muchas de sus medias verdades se han convertido directamente en mentiras. Y porque el club está en descomposición y solo tendrá una oportunidad de sobrevivir si Belmonte se aparta y deja paso por fin a una nueva gestión que ilusione a una grada machacada.

Javier Recio se marcha al Lugo porque no encuentra el dinero necesario para comprar el Efesé

Donde antes había un proyecto futbolístico serio hoy tenemos una comisión deportiva que no ha hecho nada en los últimos meses, paralizada por un intento de venta que no ha fructificado. En este sentido, Javier Recio, que ha estado esperando junto a Rafa Cascallana a que llegara el dinero de un inversor mexicano, está a punto de comprometerse con el Lugo, al ver que su entrada en el Cartagena va a ser imposible. El dinero no llega y a nadie le sorprende a estas alturas.

Donde iba a levantarse una ciudad deportiva de Primera División hoy solo quedan unos vestuarios y unos aseos. Donde había más de 10.000 espectadores empujando como nunca hoy apenas quedan 2.000 que acuden al Cartagonova resignados y asustados, creyendo que lo peor está todavía por llegar. Y donde había un espacio Business en el fondo sur bajo del estadio que servía de refugio para empresas y causas sociales hoy tenemos una especie de pub musical en el que personas que poco o nada tiene que ver con el Efesé disfrutan del tardeo y se liberan del estrés laboral a base cervezas y gin tonics, moviendo el esqueleto y escuchando música en directo.

No queda nada. Solo cenizas. Pero Belmonte se resiste a dejar paso y no tiene reparos en retorcer la verdad una y otra vez, como si a estas alturas eso le fuera a servir de algo. Es curioso, por ejemplo, lo que les contó a los peñistas sobre una supuesta deuda que alguien tenía con el Cartagena, de 1,7 millones de euros (nada más y nada menos), y que fue la que, según el presidente, provocó los impagos a la plantilla en marzo y abril. Hay que recordar que el club desmintió esos impagos publicados por LA VERDAD y ahora, varias semanas más tarde, los confirma.

Estas medias verdades en diferido son el más evidente síntoma de que el proyecto está muerto. No hay futuro sin venta. No hay director general que pueda tapar este desastre. No hay tela para zurcir tantos agujeros y no habrá esperanza mientras Belmonte siga aquí.