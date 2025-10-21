El futuro de Sánchez Breis y Sivori en el el Cartagena, ligado al de Belmonte

El plan de Alejandro Arribas está claro: las acciones de Duino tienen que pasar a manos de Arrisanz, él tiene que presidir el nuevo Consejo ... de Administración y Paco Belmonte debe abandonar el FC Cartagena. Son los tres requisitos fundamentales para que él se quede finalmente con el club, algo que a día de hoy sigue sin estar claro. Pero estas premisas deben cumplirse antes del próximo 1 de noviembre para que Víctor Alonso regrese a su puesto como gerente/director general y en el FC Cartagena las cosas vuelvan a funcionar con un mínimo de normalidad.

Porque la coexistencia entre el grupo de Belmonte y el de Arribas es ya una quimera y el mejor ejemplo de esto es que Manuel Sánchez Breis y Sivori, los dos escuderos de quien ha sido el mandamás de la entidad en la última década, se marcharán con él si se cierra el acuerdo entre Moreno y Arribas en los próximos días. Ambas partes intentaron ir de la mano en verano. De hecho, Sánchez Breis hizo la plantilla y fue el encargado de presentar al entrenador y a todos los jugadores, con el consentimiento de Arribas y Alonso. Hubo algo de armonía y entendimiento, pero con el paso de los meses todo eso se fue perdiendo. Ya no queda nada.

Varios desencuentros entre ambas partes y la sensación de los recién llegados de que todo lo que hacen termina molestando a los que ya estaban ha sido el desencadenante de una ruptura que, en cualquier caso, no sorprende a casi nadie. La transición ordenada que pregonaban Moreno y Belmonte era una utopía y el paso del tiempo lo ha demostrado. Hubo momentos incluso en los que se deslizó la posibilidad de que solo Belmonte acabara yéndose del club, en enero. Pero la realidad es que si Arrisanz acaba quedándose con el control de la entidad también habrá cambios significativos en la dirección deportiva. El futuro de Breis y Sivori, por tanto, dependerá (para bien o para mal) del de Belmonte. Si gana esta batalla, se quedarán con él. Si la pierde y Belmonte se va, se irán con él.