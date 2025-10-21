La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Breis y Arribas charlan en presencia de Sivori, antes del trofeo Carabela de Plata del Eldense del pasado 22 de agosto. Antonio Gil / AGM

El futuro de Sánchez Breis y Sivori en el el Cartagena, ligado al de Belmonte

Los dos principales escuderos del todavía presidente se marcharán si Arribas se queda finalmente con el control de la entidad albinegra

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 21 de octubre 2025, 00:40

El plan de Alejandro Arribas está claro: las acciones de Duino tienen que pasar a manos de Arrisanz, él tiene que presidir el nuevo Consejo ... de Administración y Paco Belmonte debe abandonar el FC Cartagena. Son los tres requisitos fundamentales para que él se quede finalmente con el club, algo que a día de hoy sigue sin estar claro. Pero estas premisas deben cumplirse antes del próximo 1 de noviembre para que Víctor Alonso regrese a su puesto como gerente/director general y en el FC Cartagena las cosas vuelvan a funcionar con un mínimo de normalidad.

