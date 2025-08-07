La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Alcalá, con su pareja, en Pinatar Arena viendo el amistoso del Efesé el pasado sábado. PABLO SÁNCHEZ / AGM
Fútbol

El excapitán del Cartagena Pedro Alcalá quiere seguir su carrera en España

El mazarronero reaparece para ver el primer partido amistoso en la grada y para saludar a los dos jugadores y empleados que siguen de la temporada pasada

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Cartagena

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:40

Pedro Alcalá no volverá a vestir la camiseta del Cartagena. Pese a ello, el central mazarronero de 36 años sigue muy unido al que fue ... su equipo durante cuatro temporadas y el pasado sábado acudió a ver en directo el primer partido amistoso de la pretemporada, contra el Neom saudí en Pinatar Arena.

