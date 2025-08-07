El excapitán del Cartagena Pedro Alcalá quiere seguir su carrera en España
El mazarronero reaparece para ver el primer partido amistoso en la grada y para saludar a los dos jugadores y empleados que siguen de la temporada pasada
Cartagena
Jueves, 7 de agosto 2025, 23:40
Pedro Alcalá no volverá a vestir la camiseta del Cartagena. Pese a ello, el central mazarronero de 36 años sigue muy unido al que fue ... su equipo durante cuatro temporadas y el pasado sábado acudió a ver en directo el primer partido amistoso de la pretemporada, contra el Neom saudí en Pinatar Arena.
El zaguero aprovechó la ocasión no solo para ver de cerca los nuevos pasos del Cartagena de Javi Rey, sino para charlar y reencontrarse con los dos jugadores que continúan de la temporada pasada: el lateral Nacho Martínez y el delantero Alfredo Ortuño. En uno de los pasillos de acceso al centro de fútbol pinatarense también charló largo y tendido con algunos empleados de la entidad albinegra, como el delegado Francisco Egea.
Realmente son momentos de reflexión para Alcalá, quien después de vestir la camiseta albinegra en 133 ocasiones busca ahora nuevos retos profesionales y no tiene aún nada en firme encima de la mesa. Aunque la opción de marcharse al extranjero siempre está ahí, como para otros exalbinegros como Andy Rodríguez y Sergio Guerrero, la prioridad del mazarronero es continuar su carrera deportiva en España.
Alcalá renovó su contrato con el Cartagena en el verano de 2024 por una duración de dos años, hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, y a diferencia del caso de Ortuño, el mazarronero quedaba liberado en caso de descenso a Primera RFEF. Así le sucedió también a Sergio Guerrero. Y tenía esa condición Jairo Izquierdo, aunque se marchó en enero al Elche.
