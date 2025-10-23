La entrada de Arribas al Cartagena y el adiós de Duino tiene como fecha límite la semana que viene

Representantes de los distintos clubes punteros de la Región se dieron cita en la tarde de ayer en el restaurante Cuarenta y tres en el ... puerto de Cartagena para conocer el nuevo balón de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia de cara a esta temporada. Por parte del Efesé, acudió Simón junto a Luismi Redondo, pero no apareció nadie de de la propiedad que sigue al frente ni de la supuestamente nueva.

Lo cierto es que la luz al final del túnel puede observarse a lo lejos para la afición albinegra después de meses de incertidumbre y de una semana que es, sin lugar a dudas, clave para el futuro más cercano de la entidad cartagenerista. Al menos así lo indican fuentes cercanas a Belmonte.

Este ambiente tóxico ha sido el caldo de cultivo para que Belmonte parece que acceda a dar el paso adelante para finiquitar la situación que arrancó en verano con el nombre de Arribas encima de la mesa. Al parecer, fuentes cercanas a Paco Belmonte afirman que la semana que viene cerrará el cambio de propiedad entre Duino y Arrisanz. Un movimiento que esperaba la afición después de un ciclo que la temporada pasada se daba como terminado tras una campaña para el olvido.

La Fpfcc alza la voz

De hecho, en la mañana de ayer, la Federación de Peñas del FC Cartagena volvió a alzar la voz con un comunicado que publicó ayer en redes sociales, a falta de más leña para el fuego, que está volviendo a prenderse en el Cartagonova, mostrando su postura sobre la incertidumbre que renace entre el cartegenerismo por el tira y afloja de la situación de la veta de la propiedad.

«El anuncio de la venta fue de la actual presidencia por voluntad propia y, si ahora no se produce, nos habrían mentido una vez más», dicen los seguidores

«La tregua que esta Federación aprobó por mayoría, que no por unanimidad, hace exactamente tres meses (22 de julio), era, y de momento sigue siendo, por el anuncio de compraventa del FC Cartagena el pasado 9 de julio. Han pasado tres meses y 13 días y la cosa, lejos de ir a mejor en lo institucional, sigue por los mismos derroteros; una parte que quiere comprar y la otra parte que no quiere vender o, cuanto menos, está poniendo muchas trabas a que eso pase», así expresaba la Federación de Peñas la impotencia que está sintiendo dado que la situación se sigue adentrando en la oscuridad.

Arribas ya ha puesto una cifra de dos millones de euros para la entrada al club y el madrileño se había cansado de esperar y quería que la compra se cerrase ya, como parece que se va a dar la semana que viene. Mismo cansancio que mostraba la Federación de Peñas, que se siente, una vez más, sometida a situaciones que tienden a enredos: «No vamos a permitir que se vuelvan a reír de nosotros con falta de trasparencia, de información, de coherencia. En definitiva, a vivir el esperpento que vivimos en la pasada temporada», comentan en el comunicado.

«No estamos dispuestos a que la propiedad del club siga haciendo lo que quiera y, si tenemos que volver a la calle, lo haremos», avisan

Por ello, el máximo organismo portavoz de la afición albinegra pide que se resuelva la situación de una vez. Ya han pasado más de tres meses desde que se anunció la entrada de una nueva propiedad que aún no tiene poder en el Cartagena: «Desde la Federación de Peñas queremos que se finalice el proceso de venta y que haya un cambio real de propiedad y se dé por finalizada la 'transición ordenada'. El anuncio de la venta fue de la actual presidencia, por voluntad propia, y, si ahora no se produce, nos habrían mentido una vez más, y con el agravante de que desde la Federación estamos dispuestos a romper la tregua a nivel institucional», destacan.

De hecho, la ausencia de miembros como Víctor Alonso a los últimos partidos del Efesé, así como al evento de ayer y en unas oficinas por las que ya no se le ve, parece tener una explicación coherente. Por su parte, la Federación de Peñas no se achanta con la situación y ha dejado claro que si tienen que salir a la calle, repitiendo la manifestación del pasado 14 de julio o del 15 de mayo, lo harán:«Hasta este momento, la Federación de Peñas ha estado haciendo el trabajo que le corresponde y más con una liga empezada y con un camino ilusionante por delante, pero no estamos dispuestos a que la propiedad del club siga haciendo lo que quiera y si tenemos que volver a la calle, lo haremos», destacan.

Máximo apoyo al equipo

Entre el mal ambiente alrededor del escenario institucional del club, La Federación no quiere desviarle el foco de atención a jugadores y Javi Rey. Los números y las sensaciones en el campo son, quizás, lo más positivo dentro del contexto en el que vuelve a sumergirse el Efesé. Por ello, han mostrado su interés en seguir volcados en cada partidos para que se pueda conseguir el ansiado objetivo de volver al fútbol profesional: «Terminamos nuestro comunicado transmitiendo a Javi Rey, a su cuerpo técnico y a toda la plantilla que no les vamos a dejar solos. Han conseguido ilusionarnos y no estamos dispuestos a que nos quiten el 'juguete'. Seguid demostrando vuestra profesionalidad, la cual ya es patente, y centraros en vuestro trabajo, que no nos desestabilicen. La afición del FC Cartagena está con vosotros y así seguirá siendo», señalan. Los días van pasando y la incertidumbre crece porque Moreno sigue aguantando la situación llevando a la desesperación a la nueva propiedad.

A pesar de todo, el equipo ha deostrado ser profesional y no se ha bajado del barco de la competitividad. Algo que la Federación ha destacado en el comunicado, así como los 5.000 seguidores que se duelen dar cita en el estadio para mostrar su apoyo en cada partido que juegan en casa. Tras una temporada para el olvido con un Cartagena que era incapaz de plantarle cara a ninguno de los equipo que componían la Segunda División, al menos la garra y la personalidad de las temporadas anteriores ha devuelto la ilusión al cartagenerismo en el césped. Ahora queda que la semana que viene se cierre el círculo institucional que lleva demasiados meses arrastrando la entidad.

Fuentes cercanas a Belmonte atisban que el final puede estar cerca, pero dados los últimos acontecimientos es difícil confiar en esas palabras. La semana que viene podría ser el antes y el después para un Cartagena que le tocará remar, ya veremos si en otras manos, en busca del ascenso.