Luis Muñoz y Carlos de Lerma, dos viejos conocidos que aparecen en el camino del Cartagena

El grupo 1 de Primera RFEF está repleto de viejas caras conocidas del Cartagena. De hecho, por el Cartagonova ya han pasado algunos rostros ... que recuerdan tiempos albinegros pasados como Arnau Ortiz, con el Atlético Madrileño y que metió gol, o Jony Álamo, natural de La Unión, en el último encuentro con el Algeciras. En el Marbella se encuentran, actualmente, dos exfutbolistas del Efesé. Uno con pasado más reciente que el otro.

El centrocampista Luis Muñoz vive su primera etapa en la tercera categoría tras competir durante tres temporadas en el cuadro albinegro. A la ciudad portuaria llegó cuando el Málaga, equipo donde creció y se convirtió en profesional llegando a debutar en Primera División, descendió a la categoría de bronce del fútbol español. El cartel de capitán del equipo boquerón era grande y su rendimiento fue positivo, sobre todo en la primera temporada en el cuadro albinegro. Primero con Víctor Sánchez del Amo, y después con Julián Calero, Muñoz fue titular en los 30 de los 33 partidos de Liga que disputó con la camiseta cartagenerista. Sobre todo con Calero, el malagueño mostró una gran versión de su fútbol en el centro del campo y aportó en la parcela ofensiva del plantel que consiguió aquella salvación agónica.

Su segunda temporada, la pasada, fue una muestra más de la desconexión que tenía toda la plantilla en la situación deportiva del Cartagena. El equipo del año pasado no funcionó, eso es evidente, pero Luis Muñoz fue una de las pocas notas positivas cuando se enfundó las botas. Y es que tan solo pudo disputar 20 partidos de los 42 que corresponden al curso completo en La Liga Hypermotion. Su rendimiento se vio sobre todo en la primera vuelta, donde era titular indiscutible bajo las órdenes de Jandro Castro. De los 19 partidos que disputó en la primera vuelta, en tan solo cinco entró desde el banquillo. Aún así, fue uno de los máximos goleadores en el centro del campo con 3 tantos. Uno de ellos, marcado en El Sardinero en aquella victoria ante el Racing de Santander que fue apenas un haz de esperanza que se apagó cuando el equipo continuó con su mala dinámica.

El técnico llegó a disputar como jugador una eliminatoria de Copa con el Efesé ante el Barça de Leo Messi y Neymar

En la Copa del Rey también dio destellos de su calidad. Sobre todo en la participación del Cartagena en la temporada pasada, donde de los tres partidos que disputó, marcó en dos: ante el Beasain el gol de la victoria, y ante el Leganés, el tanto que abrió la lata, aunque luego los pepineros lograron darle la vuelta al marcador. El malagueño siempre que salió al verde cumplió con sus expectativas, pero una lesión la pasada campaña le mantuvo al margen. De hecho, en la segunda vuelta tan solo puedo jugar el partido ante el Leganés de Copa del Rey y seis minutos ante el Mirandés en casa en el partido que cerró defiitivamente los cinco años en Segunda División del Efesé.

Ahora, Luis Muñoz está jugando en su Málaga natal en las filas de un Marbella que tiene un proyecto para estar en la pelea por el ascenso a Segunda División. Nombres propios como Alberto Escassi, exjugador del Ibiza o del Numancia, Vanheudsen, central belga que llegó a ser internacional, o Eugeni, un clásico del balón parado en la categoría de plata, hacen que Muñoz tenga un rol más de suplente mientras que coge ritmo de competición.

El mediapunta optó por fichar por el Marbella antes de elegir entre ofertas de Segunda tras ser uno de los destacados

El pasado verano tuvo ofertas de Segunda, como el Deportivo el Sporting de Gijón, gracias a ser uno de los jugadores más destacados de la pobre plantilla del curso pasado. Sin embargo, optó por quedarse en Marbella, cerca de casa, y jugar en Primera RFEF.

El técnico del cuadro marbellí también tiene pasado en el Cartagena, pero en su etapa como futbolista. Conocido futbolísticamente como el Puma, en su historial de clubes hay un pequeño hueco para el Efesé. El futbolista de San Vicente de Alcántara disputó un total de 41 partidos en la temporada 2013/2014 con la camiseta albinegra en Segunda B. Llegó procedente del Nàstic de Tarragona y tras pasar por equipos como el Leganés o el Ceuta. Con la camiseta albinegra disputó una eliminatoria de Copa ante el Barcelona de Leo Messi, Neymar y compañía. Después siguió desarrollando su carrera profesional como jugador en Segunda B y en Tercera RFEF, retirándose en las filas del Marbella hace tres temporadas.