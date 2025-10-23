La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Muñoz, con la camiseta del Efesé la temporada pasada; Carlos de Lerma, junto a Iniesta, en un partido de Copa con el Cartagena. J. M. Rodríguez y AFP

Luis Muñoz y Carlos de Lerma, dos viejos conocidos que aparecen en el camino del Cartagena

El malagueño fue uno de los más destacados de la plantilla la última etapa en Segunda; el Puma defendió la camiseta albinegra en la 2013-14

Pruden López

Cartagena

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:47

Comenta

El grupo 1 de Primera RFEF está repleto de viejas caras conocidas del Cartagena. De hecho, por el Cartagonova ya han pasado algunos rostros ... que recuerdan tiempos albinegros pasados como Arnau Ortiz, con el Atlético Madrileño y que metió gol, o Jony Álamo, natural de La Unión, en el último encuentro con el Algeciras. En el Marbella se encuentran, actualmente, dos exfutbolistas del Efesé. Uno con pasado más reciente que el otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  2. 2

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  5. 5 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  6. 6 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10

    Esto es lo que ingresó de media cada murciano en 2023: por delante de Extremadura, pero muy lejos del País Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Luis Muñoz y Carlos de Lerma, dos viejos conocidos que aparecen en el camino del Cartagena

Luis Muñoz y Carlos de Lerma, dos viejos conocidos que aparecen en el camino del Cartagena