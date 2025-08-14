La enfermería del Efesé abre la puerta a los primeros pacientes

Pruden López Jueves, 14 de agosto 2025, 00:10 Comenta Compartir

La enfermería del Cartagena ya cuenta con tres inquilinos antes de arrancar la temporada. Las lesiones siempre están presentes: aparecen igual aunque se intenten evitar. El peor parado de los tocados es Chuca. El mediapunta alicantino llegaba al Cartagena para intentar ser uno de los importantes, pero aún no ha podido tener minutos con su nuevo equipo. Lo más cerca del césped que se le pudo ver fue haciendo una carrera antes del partido del Neom, mientras que sus compañeros entrenaban.

Esa imagen llamó la atención. Chuca se ha perdido toda la pretemporada por una lesión, oficializada hace una semana, muscular y en el recto femoral causada en un entrenamiento. El tiempo que seguirá estando de baja no se sabe y lo marcará la evolución en la recuperación de dicho daño. Chuca comenzará la temporada oficial con desventaja ya que no tendrá ritmo de partidos y una competencia alta al compartir posición con De Blasis y Luismi Redondo.

El otro jugador que tampoco ha jugado durante toda la pretemporada es Carlos Calderón. El extremo procedente de la Cultural Leonesa llegó para reforzar el flanco diestro del ataque del Efesé. El buen nivel de Quique Romero ha hecho que no se le eche mucho de menos aunque, a priori, Calderón llegaba al Cartagena para ser importante tras subir a Segunda en León.

Javi Rey ve complicado el estreno de Calderón el próximo sábado ante el Ilicitano pese a que su recuperación va bien

Su lesión es menos grave, se trata de «una molestia en el gemelo», tal y como reveló Javi Rey después del partido en El Rubial donde Calderón se volvió a vestir con la ropa de paseo. Javi Rey remarcó, tras el partido ante el Melilla, que duda que llegue para el partido del sábado ante el filial del Elche: «Creo que para el partido del sábado va a ser complicado, sí que es cierto que va a acabar la semana entrenando con el grupo. A partir de la semana que viene entrenará con normalidad, va muy bien en la recuperación», dice el técnico.

Vestido de paisano

En el partido del pasado martes ante el Melilla se vió a Fran Vélez junto a sus compañeros vestido de paisano y sentado al lado de Calderón en el banquillo del Efesé. El veterano central estaba siendo el líder de la defensa albinegra y mostrando un buen nivel, fruto de su experiencia en la élite del fútbol griego. Su baja ante el Melilla no es alarmante ya que, según Javi Rey, sufre «una sobrecarga en el cuádriceps». En la mañana de este miércoles Vélez volvió a entrenarse y todo apunta a que será de la partida el próximo sábado.

