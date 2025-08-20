La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Cartagena celebran unos de los goles que metieron en la victoria contra el Ilicitano. FC CARTAGENA
Cartagena

El Efesé ilusiona a sus leyendas: «Con calma y el aliento de la afición es posible subir»

Excapitanes, técnicos de gran recuerdo albinegro y el líder de las peñas se muestran optimistas con el rumbo del club y las caras nuevas

Jesús Fernández

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:25

Cada día está más cerca el inicio de la temporada del Cartagena. El Carabela de Plata ya está a la vuelta de la esquina ... y será el último test de preparación antes del gran estreno. Javi Rey ya avisó de que las cargas físicas en ese partido se acercarán a las de competición oficial. Incluso, ya se empezará a tantear el terreno de cara al once que saldrá en El Maulí ante el Antequera.

