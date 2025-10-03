La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edgar Alcañiz posando para LA VERDAD en la tienda oficial del FC Cartagena, después del entrenamiento de ayer. J. M. Rodríguez / AGM
Centrocampista del FC Cartagena

Edgar Alcañiz: «Podía haber estado en la lista del Mundial sub-20, pero eso es secundario»

«En un principio no me quería apuntar a fútbol, pero mis padres decidieron que sí para airearme del colegio»

Pruden López

Cartagena

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:03

Uno de los nombres por descubrir esta temporada en el Cartagena es el del centrocampista valenciano Edgar Alcañiz (Sueca, 20 años). El futbolista del ... Efesé, cedido por el Levante, no tenía interés en jugar al fútbol de pequeño, pero la decisión de sus padres le cambió la vida. Se considera una persona «cercana, humilde y trabajadora», valores que su abuelo le transmitió antes de fallecer el pasado verano, cuando Alcañiz sufrió pero pudo superar el duelo gracias a la terapia. Edgar se caracteriza por tener a la familia «como espejo en donde mirarles», gracias a lo que le han inculcado desde pequeño para alcanzar el nivel en el que se encuentra. Ahora, el joven futbolista defiende la camiseta albinegra en un «reto» para él. Con el cartel de ser una perla del Levante, aprendió de grandes jugadores como Vicente Iborra, a quien considera «un padre» en el fútbol porque le ha ayudado a dar «lo mejor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  2. 2 Muere un peatón atropellado en Mula
  3. 3

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  4. 4 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  5. 5

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  6. 6 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  7. 7

    El dueño de Los Churrascos se niega a retirarse: «Si no voy al restaurante, qué hago»
  8. 8 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  9. 9 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  10. 10

    El restaurante de Mazarrón referente por sus asados de pescado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Edgar Alcañiz: «Podía haber estado en la lista del Mundial sub-20, pero eso es secundario»

Edgar Alcañiz: «Podía haber estado en la lista del Mundial sub-20, pero eso es secundario»