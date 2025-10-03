Edgar Alcañiz: «Podía haber estado en la lista del Mundial sub-20, pero eso es secundario»

Uno de los nombres por descubrir esta temporada en el Cartagena es el del centrocampista valenciano Edgar Alcañiz (Sueca, 20 años). El futbolista del ... Efesé, cedido por el Levante, no tenía interés en jugar al fútbol de pequeño, pero la decisión de sus padres le cambió la vida. Se considera una persona «cercana, humilde y trabajadora», valores que su abuelo le transmitió antes de fallecer el pasado verano, cuando Alcañiz sufrió pero pudo superar el duelo gracias a la terapia. Edgar se caracteriza por tener a la familia «como espejo en donde mirarles», gracias a lo que le han inculcado desde pequeño para alcanzar el nivel en el que se encuentra. Ahora, el joven futbolista defiende la camiseta albinegra en un «reto» para él. Con el cartel de ser una perla del Levante, aprendió de grandes jugadores como Vicente Iborra, a quien considera «un padre» en el fútbol porque le ha ayudado a dar «lo mejor».

–Comenzamos remontándonos al principio de su historia. ¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

–Empecé jugando con mis amigos y, en un principio, no me quería apuntar a fútbol. No me interesaba mucho, pero mis padres decidieron que sí para estar fuera del colegio, y airearme de eso. Empecé en el equipo de mi pueblo, en el Promeses Sueca. Estuve allí dos años y luego me fui al Alzira siendo prebenjamín de primero e hice un muy buen año. Entonces me llamó el Levante. Contactó conmigo. Estaban interesados y no dudé en irme. Allí llevo doce años y esta temporada quise venir al Cartagena. Es la primera vez que salgo de casa.

–¿Por qué no quería jugar al fútbol de pequeño?

– En un principio, porque estaba con mis amigos y al final no sabía yo que me iba a dedicar a esto. Pero, a medida que iba entrenando y jugando a nivel federado, me gustaba más el fútbol. Al final decidí cogerlo como un 'hobby' y ahora es mi profesión.

–¿Qué tenía de especial para que el Levante se fijase en usted a tan tempranda edad?

–Creo que, sobre todo, los valores como persona. Yo me considero una persona muy cercana, muy humilde y, sobre todo, trabajadora. Al final en un club como el Levante eso lo valoran mucho y ellos también son así. El Levante es un club como el Cartagena, muy cercano y que nunca te deja solo, ni en los buenos ni en los malos momentos.

–En su corta carrera, ¿cuál ha sido su peor momento?

–Los peores momentos que he tenido jugando al fútbol fueron dos. Uno fue una vez que me disloqué el radio cuando era infantil, muy pequeño, y me perdí toda la temporada. Eso fue muy duro y, a través de psicólogos que estaban en el Levante y la gente que me rodea, pues lo supe llevar bien. Y el otro momento fue cuando falleció mi abuelo en julio pasado, que lo pasé muy mal y tuve que estar cerca de los psicólogos porque fue muy complicado. Era muy especial, muy cercano. Todos los días estaba con él, comía con él, cenaba con él y bueno, son cosas que pasan y ahora lo estoy haciendo todo esto por él.

–¿Cómo le ayudó la terapia?

–Me ayudó mucho. Sobre todo a saber llevar esos momentos complicados y hacer que el fútbol te ayude a ti. No tú darle al fútbol, sino que el fútbol te ayude a ti. Fueron semanas muy duras.

–Usted viene de una cantera de la que han salido futbolistas como Carlos Espí o Andrés García, que han alcanzado la élite del fútbol. ¿Cómo gestiona el cartel de ser una perla de un equipo como el Levante?

–Como te he dicho antes, con trabajo ycon humildad. Es lo que más me caracteriza a mí. Paso a paso y no pensar en el futuro, sino en el presente. Este año me toca aquí en el Cartagena, que yo pienso que estoy haciendo las cosas bien. Puedo dar mi 100% y quiero seguir mejorando como persona y como futbolista.

–El cartel de ser una perla puede ser una presión añadida en el plano social y deportivo para un joven como usted. ¿Alguna vez se ha visto superado por el fútbol a pesar de su juventud?

–Yo creo que no. Siempre de los momentos difíciles, o que no me gustan mucho, he intentado sacar cosas positivas. Y sobre todo de las cosas negativas, que he hecho, que me dice el míster o el cuerpo técnico, pues he intentado mejorarlas enseguida.

–El 27 de mayo de 2023 es una fecha marcada para Alcañiz. Fue su debut en Segunda con el Levante con apenas 18 años. ¿Cómo fue ese estreno?

–Pues muy especial. Fue un año muy especial porque estuve toda la temporada en dinámica del primer equipo. Yo era juvenil y justo me dijo el míster, que era Javi Calleja, que me daba la oportunidad de salir y ese día no lo voy a olvidar nunca.

–Ese día Vicente Iborra, uno de los jugadores más importantes de la historia del club levantinista, transmitió por redes sociales la esperanza que tenía en Edgar Alcañiz para su futuro en el conjunto granota. ¿Cómo fue su relación con Iborra?

–Pues es como un padre para mí. Me ayudaba mucho desde el primer día que subí a entrenar con ellos. Él me ayudó, me dijo que estuviese tranquilo, que tenía que demostrar lo que yo era y tuvimos ese 'feeling' que desde el primer momento se ve. Estoy muy contento no solo con él, había muchos jugadores que me ayudaron en mis inicios en el Levante.

–Haciendo un símil con Iborra, aquí está compartiendo vestuario y posición con Pablo de Blasis, uno de los jugadores más importantes que han pasado por el FC Cartagena y con un amplio bagaje en la élite. ¿Cómo es su relación con el argentino?

–Pues la verdad que con él perfecto, trato perfecto y, sobre todo, me ayuda a mejorar en algunos aspectos que él cree que yo puedo mejorar. Y la verdad es que jugar con él es una pasada, No tengo que decir nada de Pablo de Blasis, ni de Larrea, ni de Chuca, ni de Fidalgo. Son jugadores que jugar con ellos es un gusto y estoy muy cómodo. La verdad es me encuentro bien con ellos.

–Tras compartir vestuario con jugadores de una talla importante dentro del fútbol español, y siendo tan joven, ¿quiénes son sus referentes futbolísticos?

–Ahora mismo me gusta mucho Pedri y en el pasado me fijaba mucho en Andrés Iniesta.

–Esta temporada cumple su primera experiencia lejos de su Valencia natal con tan solo 20 años. ¿No le dio cierto vértigo venir a Cartagena?

–No, para nada, de hecho lo vi como un reto para mí. Vi un reto y nada de miedo. Vine con muchas ganas y desde el primer día vine al 100%, que es lo que me caracteriza.

–El 18 de Abril del 2023 es otra fecha marcada en la corta carrera de Edgar Alcañiz. Debutó con la camiseta de la selección sub-18 en un doble amistoso ante Suiza. Siendo jugador del Levante es algo complejo entrar en una convocatoria del combinado nacional. ¿Cómo fue el momento en el que se enteró de que iba a representar a España?

–Yo me acuerdo que José, el delegado del primer equipo, me dijo que estaba en la prelista y no me lo creía porque para mí eso ya era un paso adelante y un sueño estar en la prelista de la selección, porque nunca había estado. Me acuerdo que acabé un entrenamiento, estaba en la residencia, y me envió mi agente una captura de pantalla, confirmando que estaba seleccionado para los amistosos en Suiza. Y nada, pues lo que hice fue llamar a la familia y a todo el mundo, muy contento y emocionado.

–Ahora mismo se está jugando el Mundial sub-20 en Chile. Por edad, y por nivel, podría estar convocado por Paco Gallardo. Pero no ha llegado a entrar en la prelista ni en la convocatoria definitiva ¿Estuvo atento a una posible llamada? ¿Se veía con opciones de ir a este Mundial?

–Sí, yo creo que sí podía haber estado en esa convocatoria, pero eso es algo para mí secundario. Yo estoy centrado aquí, en el Cartagena, y si tengo que estar en la prelista, o en la lista, o convocado, pues voy a estar, voy a dar mi 100% este donde esté. Pero ya te digo, lo primero es centrarme aquí y luego si viene la selección pues obviamente muy contento y agradecido.

–Uno de los pilares fundamentales en un futbolista tan joven es su entorno, ¿qué papel tiene la familia en su carrera?

–Muy importante. Es mi apoyo, mi seguro, mi espejo donde mirarme y me han inculcado eso desde pequeño.

–Edgar Alcañiz es natural de Sueca, un pueblo cerca del epicentro de la catástrofe de la DANA de Valencia de la que ahora se va a cumplir un año. ¿Cómo gestionó esos días?

–Fue muy duro. Justo nos pilló a nosotros, que viajamos a Copa del Rey a Pontevedra, y se tuvo que cancelar el vuelo. Desde el minuto uno que pasó eso estuvimos ayudando por parte del club, a la gente con botellas de agua, leche, comida, cualquier cosa... Yo soy de Sueca y fui a pueblos de al lado ayudarlos, porque la situación era muy preocupante. A mí me afectó. Pero bueno, intenté pasar páginas y centrarme en lo que me tenía que centrar. Pero vi mucho sufrimiento.

–¿Cómo está la situación ahora mismo en Sueca y el resto de pueblos colindantes?

–Pues ahora mismo mejor que antes, pero aún así pasas por algún pueblo o alguna zona, en el punto cero que está afectado, y lo ves con muy mala situación.

–Para terminar, haciendo una reflexión sobre lo que le está por llegar al joven centrocampista del Efesé, ¿cómo se ve en el futuro más cercano Edgar Alcañiz?

–Pues bueno, es una pregunta que nunca me he planteado porque ya te digo que soy un jugador de presente, no de futuro, y yo no voy a ponerme límite en ningún momento, Voy a seguir apretando donde esté, a dar mi 100% y hasta donde me dé. Ahora, desde luego, centrado en el Cartagena.