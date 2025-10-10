El doble pivote del Cartagena, un bendito problema para los planes de Javi Rey

La expulsión de Larrea en Sanlúcar trastocó los planes de Javi Rey para el duelo ante el Tarazona. Eso pensaba la mayoría. La duda ... estaba en quién sería el elegido para acompañar a Fidalgo en el doble pivote del equipo. Las opciones se las repartían a partes iguales Pablo De Blasis y Edgar Alcañiz. Lo que pocos vieron venir es que el técnico gallego les diese la alternativa a los dos y sacase del once a su paisano por primera vez en toda la temporada. Fidalgo había sido un fijo en todas las alineaciones y, hasta el partido contra el conjunto aragonés, era el quinto futbolista de la plantilla que más minutos había pasado sobre el césped. Solo le superaban Lucho, los dos centrales y Chiki por muy poco.

Sorpresa en el Cartagonova

Pues si a Javi Rey no le tiembla el pulso para cambiar a un portero que estaba dando un buen rendimiento, mucho menos le costó sentar al ourensano por muy fijo que sea. El técnico creyó que el doble pivote formado por De Blasis-Alcañiz era el más adecuado para este partido y así lo hizo. Y los dos respondieron dejando buenas sensaciones sobre el verde del Cartagonova. Les costó al principio hacer frente a la presión asfixiante del Tarazona, pero con el marcador a favor la nueva pareja se empezó a encontrar más cómoda, leyendo lo que tenía que hacer el equipo en cada momento.

El entrenador albinegro cuenta con un gran abanico de opciones en la medular para buscar el primer triunfo a domicilio

Ahora, la cuestión es que Larrea ya está de vuelta tras cumplir su sanción y Rey vuelve a tener a disposición a sus cuatro mediocentros más Chuca, que ya fue convocado en la anterior cita y este fin de semana podría hacer su debut. Ahora, el cuerpo técnico del Efesé deberá tomar la decisión de qué pareja saldrá de inicio ante el filial del Sevilla Atlético, un equipo de características muy diferentes a las del Tarazona. A los de Jesús Galván les gusta el juego asociativo y ganar manteniendo la posición, aunque de momento no están consiguiendo buenos resultados. El planteamiento sevillista podría hacer que Rey vuelva a su esquema más clásico con un 5 más puro, como Fidalgo, acompañado de uno de los tres opositores para tratar de contener el bloque a partir de él y dejarle más libertad para la creación y la construcción del juego a su acompañante en la medular.

Chuca ya estuvo convocado contra el Tarazona y podría debutar frente al filial sevillista este domingo

El gallego, con el que más tiempo ha jugado, es con Larrea. El madrileño ha sido otro de los pilares en las formaciones del Efesé y nunca ha abandonado el once cuando ha estado disponible. Su tiempo en Cartagena está siendo muy fructífero, recuperando su mejor versión a base de confianza y de creer en su juego. Es el obrero jefe del arquitecto Rey, marcando el compás y llevando el ritmo del partido cuando ha estado en el campo. El hasta ahora indiscutible podría verse relegado a la banca después del paso hacia delante que han dado el Chiquito y Alcañiz.

La sana competencia

La plantilla albinegro es muy completa, donde todas las posiciones tienen recambio. Fruto de ello le permite al técnico hacer variaciones en el once y buscar alternativas de nivel en el banquillo cuando se atasca un partido. Bajo esa premisa, Rey podría buscar un planteamiento distinto en el Jesús Navas. Veteranía y juventud. Buen pie contra físico imponente. Son las diferencias entre De Blasis y Alcañiz, que podrían encontrar un hueco en el 11 titular del domingo. El técnico tiene seis combinaciones posibles; veremos cuál es la elegida para hincarle el diente al Sevilla Atlético.