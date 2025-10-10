La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Larrea, tras el gol al Atleti B. Alcañiz, tras el segundo gol contra el Hércules. De Blasis ordena al equipo. Álex Fidalgo intenta controlar un balón. J. M. Rodríguez | Antonio Gil / AGM

El doble pivote del Cartagena, un bendito problema para los planes de Javi Rey

El nivel de Alcañiz y De Blasis en sustitución de Larrea y Fidalgo obliga al técnico a darle una vuelta al equipo titular en Sevilla

Jesús Fernández

Cartagena

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:30

Comenta

La expulsión de Larrea en Sanlúcar trastocó los planes de Javi Rey para el duelo ante el Tarazona. Eso pensaba la mayoría. La duda ... estaba en quién sería el elegido para acompañar a Fidalgo en el doble pivote del equipo. Las opciones se las repartían a partes iguales Pablo De Blasis y Edgar Alcañiz. Lo que pocos vieron venir es que el técnico gallego les diese la alternativa a los dos y sacase del once a su paisano por primera vez en toda la temporada. Fidalgo había sido un fijo en todas las alineaciones y, hasta el partido contra el conjunto aragonés, era el quinto futbolista de la plantilla que más minutos había pasado sobre el césped. Solo le superaban Lucho, los dos centrales y Chiki por muy poco.

