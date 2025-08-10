La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ortuño, Chiki y Kevin Sánchez.
Fútbol

La delantera del Cartagena, en busca de la pólvora perdida para luchar por todo

Alfredo Ortuño, Chiki y Kevin Sánchez son los atacantes de un equipo que aspira a pelear por estar en la cabeza de la tabla

Jesús Fernández

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:33

En el fútbol hay pocas cosas claras, pero una de ellas es que sin gol no hay victoria. Es un hecho irrefutable. Los encargados ... de llevar esta responsabilidad en el estreno del Cartagena en Primera Federación serán Ortuño, Chiki y Kevin, que son los delanteros que tiene el equipo albinegro. Ahora bien, estarán flanqueados por hombres de buen pie, que podrán aportar su granito de arena en esta faceta ocupando las otras posiciones de ataque, como son los extremos y el mediapunta. En este apartado entran Luismi Redondo, Calderón y Nacho Sánchez, además de Pablo de Blasis

