La delantera del Cartagena, en busca de la pólvora perdida para luchar por todo

En el fútbol hay pocas cosas claras, pero una de ellas es que sin gol no hay victoria. Es un hecho irrefutable. Los encargados ... de llevar esta responsabilidad en el estreno del Cartagena en Primera Federación serán Ortuño, Chiki y Kevin, que son los delanteros que tiene el equipo albinegro. Ahora bien, estarán flanqueados por hombres de buen pie, que podrán aportar su granito de arena en esta faceta ocupando las otras posiciones de ataque, como son los extremos y el mediapunta. En este apartado entran Luismi Redondo, Calderón y Nacho Sánchez, además de Pablo de Blasis

Las últimas dos campañas en Segunda fueron nefastas a nivel goleador. El año del milagro de Calero, el Efesé se quedó en 37 dianas y la temporada pasada el registro se quedó en 33. Unas cifras numéricas muy pobres que para conseguir buenos resultados te obligan a formar una línea defensiva sin fisuras con el objetivo de poder manejar marcadores cortos y compensar así tu imprecisión de cara a puerta. Algo que se pudo comprobar en la segunda mitad de la temporada 2023/24 cuando el Cartagena encajó 17 goles, tras una primera vuelta donde le metieron el doble. Eso le permitió hacer números de ascenso. La dirección deportiva no acertó con la planificación del apartado ofensivo del equpo, sobre todo en la de hace un año, en la que confió que Ortuño fuese el de siempre y, al final, el yeclano no tuvo su año, concluyendo la temporada con solo un gol en Copa del Rey, ninguno en Liga. Escriche y Gastón tampoco fueron los escuderos que se esperaban. El primero no llegó a celebrar ningún tanto con la camiseta albinegra y el uruguayo celebró tres dianas en los 28 encuentros que jugó. Para solucionar este problema, y creer en que el milagro era posible, otra vez, llegó en invierno Álex Millán, que con sus seis goles fue de los pocos jugadores que salió reforzado de cara a buscar un nuevo destino en este mercado veraniego.

Ortuño El yeclano espera recuperar el instinto goleador que no tuvo la temporada pasada y ser el líder del ataque albinegro.

Chiki Delantero que ya ofreció un rendimiento notable en Primera Federación en su paso por Alcorcón y Ferrol.

Kévin Sánchez Viene de hacer un gran papel con el filial del Deportivo con el que marcó 10 goles la temporada pasada.

Luismi El Cartagena necesita la versión que mostró en el Antequera donde marcó 13 goles y dio siete asistencias.

Nacho Sánchez Llega al Efesé tras dos cursos de poco protagonismo pero con el Real Irún llegó a los 16 goles en la 22/23.

Ahora, con el equipo totalmente renovado, la dirección deportiva cree en las capacidades de Alfredo Ortuño y confía en que recupere el olfato goleador para esta temporada. El futbolista de 34 años va a comenzar su quinta temporada en el Cartagena y, excepto, en la ya citada nefasta temporada pasada, siempre ha sido un jugador fiable de cara a puerta. Sus cifras lo avalan. En las otras tres campañas superó la barrera de los diez goles y eso que nunca ha sido un titular indiscutible, como así lo reflejan los datos. En sus 165 partidos, solo ha jugado de titular en 63. Este año, en una categoría inferior, debe volver a aportar en el cómputo global de goles albinegros para poder competir por estar en las posiciones de arriba.

Para competir con Ortuño ha llegado Chiki. El futbolista de 28 años procede del Racing de Ferrol de Segunda División, una categoría que le ha venido algo grande al futbolista madrileño, que en los 73 encuentros que ha jugado en los últimos dos años solo ha perforado la meta contraria en cinco ocasiones. Antes de jugar en la categoría de plata, Chiki vistió la camiseta del Alcorcón y la del Cornellá en Primera Federación, dejando unas cifras más que notables en esta categoría. Con los catalanes hizo 21 dianas en 58 encuentros, mientras que con los madrileños nueve en 43, unos goles que sirvieron para ascender con los alfareros. Chiki quiere volver a esos registros y desembarca en Cartagena con la ilusión de recuperar su mejor versión.

Un futbolista que despierta ilusión por su descaro y desparpajo es Kevin Sánchez. El Cartagena ha conseguido cedido a esta perla de la cantera del Deportivo de la Coruña, que viene de salirse en Segunda Federación en el Fabril, con el que ha marcado 11 goles. El joven de 20 años es capaz de general el caos en las defensas rivales con su gran movilidad y agilidad. Puede jugar tanto de punta como de extremo, incluso acompañando a otro 9 más clásico.

Los acompañantes

Chiki, Ortuño y Kevin estarán bien arropados por futbolistas que los goles no tienen que ser su principal preocupación dentro del campo, pero que tendrán que aportar en esa faceta para así complementar el ataque albinegro. Un nombre que debe ser un líder en el verde por su madurez y porque ya sabe lo que es ascender con el Andorra este pasado año es Luismi Redondo. Muchas de las oportunidades del Efesé de estar compitiendo pasarán por sus asistencias y sus goles. El de Plasencia viene de completar una temporada númerica escasa, en la que únicamente ha marcado un tanto y ha dado tres asistencias. Pero él sabe que puede dar más, como ya hiciera en 2024 con el Antequera, donde marcó 13 goles y repartió siete últimos pases, siendo uno de los mejores jugadores del año en la categoría.

Para las bandas también han llegado Nacho Sánchez y Carlos Calderón. El primero viene, como Chiki, del Racing de Ferrol, donde ha jugado los dos últimos cursos y en los que no ha podido ver puerta con la facilidad con la que lo hizo en la 2022/23 con el Real Unión. Con los gallegos solo ha conseguido colar el balón en la red en tres ocasiones en 58 partidos y nunca fue un fijo ni para Cristóbal Parralo ni para Alejandro Menéndez, viendo su participación muy reducida. Sánchez vuelve a la Primera Federación para resurgir de sus cenizas y acercarse a los valores que ofreció con el conjunto vasco. Aquella temporada, el canario cerró su etapa con 16 goles.

Carlos Calderón llega a la ciudad portuaria con un cartel inferior en lo que estadísticas se refiere. Viene de hacer uno con la Cultural Leonesa en 62 partidos, dos con el Badajoz en 35 y siete en 59 con el SD Logroñés. A nivel numérico, su mejor dato son las nueve asistencias que distribuyó en la 2021/2022 con el conjunto riojano. El año pasado entregó tres en la temporada que le valió a la Cultu para subir a la Segunda División.

Más factores ofensivos

A todos estos futbolistas se le puede añadir alguna otra aportación ofensiva, que entre sus obligaciones principales no se encuentran marcar goles o dar asistencias pero que pueden aprovechar su buen pie para ayudar al equipo. Aquí entran jugadores como De Blasis o Nacho Martínez. El argentino ha sido acogido por el cartagerismo como la vuelta del hijo prodigo, llamado a ser el encargado de devolver al Efesé al lugar que nunca debió dejar. A sus 37 años, el Chiquito puede aportar su buen toque de balón para ofrecer asistencias a los arietes del equipo. De Blasis repartió 22 asistencias en las tres temporadas que vistió la camiseta albinegra.

Nacho Martínez renovó su compromiso con el equipo que lo recuperó del ostracismo tras dejar el Tenerife. El veterano lateral izquierdo siempre ha demostrado su buen pie a balón parado con el que puede generar situaciones de peligro.

Habrá que ver si de aquí hasta el final del mercado de fichajes la dirección deportiva del Cartagena se conforma con lo que tiene para conseguir sus objetivos o por el contrario tienen pensando algún nombre como el de Suleiman Camara, que pueda sumar más mordiente al ataque cartagenero. El gambiano no se caracteriza por ser un extremo goleador, pero con su desborde genera los espacios necesarios para que las ocasiones acaben llegando y otros puedan apuntarse el tanto.