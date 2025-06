Los cinco obstáculos del proyecto más temerario de Paco Belmonte en el Cartagena

Francisco J. Moya Sábado, 14 de junio 2025, 09:22 Comenta Compartir

Paco Belmonte (Murcia, 48 años) no tira la toalla. A pesar de que se ha quedado solo y de que apenas cuenta con apoyos para ... poner en marcha su undécimo proyecto en el FC Cartagena, el presidente albinegro confirmó el pasado martes a la nueva directiva de la federación de peñas que su intención es continuar adelante y que, por tanto, en los próximos días se irán conociendo las primeras novedades del proyecto para la temporada 2025-26. Se trata, sin duda, de una aventura temeraria, casi suicida, porque ya no quedan certezas a su alrededor, todo son dudas y el crédito de la actual directiva está agotado. Pero Belmonte se escuda en que nadie ha venido a comprar el club «de verdad, con dinero por delante» y, por tanto, no lo queda otra que mirar al futuro y mantenerse al frente del Efesé. Su proyecto, no obstante, se encuentra con cinco obstáculos que, de partida, lo hacen difícilmente viable. Son los siguientes.

1 El dinero. El Efesé es un club ahogado financieramente y Belmonte no tiene capacidad para atajar la deuda ni para invertir La deuda a corto plazo del Cartagena ronda los dos millones de euros y nadie sabe a ciencia cierta el agujero contable que existe en la entidad. Paco Belmonte no tiene capacidad para afrontar este roto y tampoco cuenta con inversores externos que le puedan ayudar, una vez que Felipe Moreno está volcado al 100% en su aventura en el Real Murcia. Tirará con el fondo de compensación de LaLiga, que es de 1,2 millones de euros, pero se antoja poco para lo que el Efesé va a necesitar en la campaña 25-26 en Primera RFEF. 2 El descrédito. Sin transparencia y con la directiva desaparecida, la credibilidad actual del presidente es nula La imagen de Paco Belmonte, que hasta 2023 fue muy buena por sus éxitos deportivos y su capacidad para comunicar y crear sinergias con todo el mundo, se ha depauperado de tal manera en los dos últimos años que actualmente es uno de los principales escollos que va a tener que superar el nuevo proyecto. Nadie le cree porque no da la cara ni coge el toro por los cuernos. No acepta preguntas ni se defiende contando la verdad. Su desaparición del palco y su forma de desentenderse cuando ha llegado la caída en picado del club le inhabilitan para seguir dirigiendo el Cartagena en su regreso a la tercera categoría del fútbol español. Pese a ello, pretende seguir adelante como si nada hubiera sucedido en los dos últimos años. Cinco escollos El dinero El Cartagena es un club ahogado financieramente y Belmonte no tiene capacidad para atajar la deuda ni para invertir. Tirará con el fondo de compensación por el descenso.

El descrédito La falta de transparencia y la desaparición de la directiva en el día a día del club hacen que la credibilidad actual del presidente sea prácticamente nula. Nadie le cree.

La soledad Aficionados, empresarios, instituciones y medios de comunicación han dado la espalda al proyecto en los últimos meses, debido a la actitud incomprensible de Belmonte, cuya manera de afrontar la crisis solo ha servido para empeorar las cosas.

La planificación El Cartagena va tarde. La comisión deportiva, a la espera de una venta que no ha fructificado, no ha preparado la temporada y no se ha hecho trabajo de campo.

Los rivales La 1ª RFEF no espera a nadie y Murcia, Hércules, Eldense, Mérida, Alcorcón y Castilla preparan buenos proyectos. 3 La soledad. Aficionados, empresarios, instituciones y medios han dado la espalda al proyecto Paco Belmonte, el presidente que más respaldo y cariño ha tenido en la historia del fútbol cartagenero, se ha quedado solo. Y esto se debe a su incomprensible actitud desde la primavera de 2023 hasta hoy. Su manera de afrontar la crisis solo ha servido para empeorar las cosas y el presidente del Cartagena camina hoy sin red y sin apoyos. Aficionados, empresarios e instituciones han dado la espalda al proyecto en los últimos meses. Nadie quiere vincular su nombre, o el de su empresa, a un presidente que genera una antipatía tan grande en una sociedad tan particular como la cartagenera. En paralelo al ruido diario de las redes sociales está el proceso de vaciado del estadio Cartagonova, dejando imágenes desoladoras cada 15 días en esta segunda vuelta, que incluso provocaron la alarma de los más estrechos colaboradores de Javier Tebas en LaLiga. Por último, Paco Belmonte ha decidido emprender una absurda guerra con varios medios de comunicación de la ciudad, abriendo un boquete con el entorno del club que lo único que hace es dañar todavía más a la propia institución. 4 La planificación. La comisión deportiva, a la espera de una venta que no ha fructificado, no ha preparado la temporada Manuel Sánchez Breis y Sivori, los dos escuderos fieles y leales que le quedan a Paco Belmonte, están llamados a confeccionar la plantilla que luche por estar el año que viene entre los cinco primeros del grupo sur de Primera RFEF, objetivo marcado por el club para el curso 2025-26. El problema es que ellos eran los primeros que pensaban que el 30 de junio se marcharían, ya que fructificaría una venta, y por eso no han hecho absolutamente nada. No han visto partidos, no han ido a los campos y no se ha hecho un trabajo preparatorio que sí han llevado a cabo la mayoría de los equipos de la categoría. Ahora, por tanto, cuando el club despierta de su letargo y se pone en marcha, Breis y Sivori vuelven a estar en manos del representante de turno que quiera colocar su mercancía en un recién descendido como el Cartagena. 5 Los rivales. Grandes inversiones y plantillas potentes que pondrán las cosas muy difíciles a un Cartagena bajo presión Real Murcia, Hércules, Eldense, Alcorcón, Mérida y Castilla preparan proyectos potentes para el próximo curso. El nivel en el grupo sur se elevará el próximo curso y habrá presupuestos bastante más elevados que el del Cartagena, un equipo que además competirá bajo presión, por las urgencias propias de un recién descendido y el enredo institucional.

