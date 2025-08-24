La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Chiki, durante el partido en El Rubial en esta pretemporada. GONZALO J. MARTÍNEZ/AGM

Chiki lidera el pichichi del Cartagena en la pretemporada

El delantero madrileño ha marcado tres de los ocho goles que ha logrado el Efesé en la preparación para su estreno en la categoría

Pruden López

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:33

El Efesé finalizó el pasado viernes la pretemporada con un balance muy positivo tanto por imagen como por los números conseguidos. En los seis ... amistosos que ha disputado el cuadro albinegro, como preparación para Primera RFEF, ha logrado marcar 8 goles y ha encajado tan solo 4 tantos, lo que le permitió lograr tres porterías a cero repartidas en dos empates (ante el Neom y el Melilla) y una victoria (ante el Águilas).

