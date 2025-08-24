Chiki lidera el pichichi del Cartagena en la pretemporada

El Efesé finalizó el pasado viernes la pretemporada con un balance muy positivo tanto por imagen como por los números conseguidos. En los seis ... amistosos que ha disputado el cuadro albinegro, como preparación para Primera RFEF, ha logrado marcar 8 goles y ha encajado tan solo 4 tantos, lo que le permitió lograr tres porterías a cero repartidas en dos empates (ante el Neom y el Melilla) y una victoria (ante el Águilas).

Ese olfato goleador viene dado por un futbolista que se incorporó con la pretemporada comenzada pero que nada más enfundarse la equipación albinegra ha demostrado tener la portería rival entre ceja y ceja: Chiki. El ariete madrileño debutó en El Rubial y se estrenó como goleador en el partido ante el Albacete. Aquel tanto sirvió para adelantar a un Cartagena que le plantó cara a todo un equipo de Segunda División. A Chiki le dió igual los nombres propios del cuadro manchego y logró un gol de saber estar en el sitio tras un gran centro de Quique Romero, otra de la sensaciones de esta pretemporada. Chiki no vio portería en el siguiente encuentro ante el Melillla, que acabó con un empate sin goles.

Ese encuentro fue incómodo para el Efesé por la capacidad de repliegue y de encerrarse del cuadro de Alberto Cifuentes. Pero Chiki se volvió a activar en el siguiente amistoso, ante el Elche Ilicitano. En este encuento, los albinegros tampoco estuvieron finos en el primer tiempo y encajaron un gol, de Carlos Martín, a los cinco minutos de juego. Pero el madrileó logró poner la igualada 10 minutos después con un buen remate de cabeza dentro del área para que el Efesé despertara. El madrileño volvió a ser clave cuando el cuadro albinegro estaba atascado, algo básico que se le pide a un delantero en esta categoría.

El Efesé ha logrado tres porterías a cero en los seis amistosos que ha disputado y solo ha encajado cuatro goles

En el Carabela de Plata, Chiki no salió de inicio pero sí que entró en el segundo tiempo y tampoco perdonó. Metió un gol, el tercero, y comenzó la jugada en la que Kevin Sánchez le dejaba el tanto en bandeja a Luismi Redondo para poner el cuarto gol. El exjugador del Racing de Ferrol no solo ha dado goles, sino que ha sido clave en jugadas como la del gol de Luismo Redondo, encontrando la mayoría de veces el pase clave para montar una ofensiva. En su presentación, el propio Chiki se autodefinió como «una mezcla de ambos» cuando se le preguntó si por sus caracterísitcas se parecía más a Ortuño o a Kevin Sánchez. Lo que ha demostrado es que tiene capacidad de asociarse de espaldas, como el ariete yeclano, y velocidad al espacio, así como habilidad, similar al delantero gallego.

Ortuño sigue en horas bajas

El más veterano de los atacantes del Cartagena sigue sin encontrar la característica que le ha acompañado durante toda su carrera profesional: el gol. Ortuño no ha conseguido marcar ningún tanto durante toda la pretemporada a pesar de ser el tercer jugador con más protagonismo desde el inicio después de Nacho Martínez y Redondo. El yeclano viene de una temporada para olvidar en la que en 35 partidos de liga no logró ver portería ni asistir a un compañero.

Hay que remontarse al 5 de diciembre del año para encontrar la última imagen de Ortuño celebrando un tanto. Su último gol de albinegro fue ante el Andora en Copa del Rey y valió para pasar de ronda y recibir al Leganés en el Cartagonova. Por lo tanto, el delantero albinegro está ante una prueba de fuego esta campaña con una competencia de altos vuelos como la de Chiki y Kevin.