La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joel Priego intenta regatear a Diego Gómez, en el partido de hace diez días en Sabadell. LOF

El Cartangena, a 55 minutos para lograr el liderato

El Efesé regresa a Sabadell diez días después de la suspensión del partido al borde del descanso con la opción de ponerse primero

Pruden López

Cartagena

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:36

Hoy no es ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes. Hoy es miércoles y juega el Cartagena. Al cuadro de Javi Rey le ... toca volver a visitar la Nova Creu Alta diez días después, para terminar lo que la lluvia y el drenaje del césped no permitieron el pasado 13 de septiembre. Es una situación atípica la que afrontará el Efesé esta semana ya que, a pesar de la solicitud para jugar en noviembre por motivos de organización de los viajes, la RFEF ha decidido que se dispute esta tarde lo restante de aquel duelo. El premio que espera a los albinegros si son capaces de sumar su tercera victoria es mayúsculo: el liderato en solitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  5. 5 Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros
  6. 6 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  7. 7

    El Cartagonova: un estadio del tercer mundo
  8. 8 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  9. 9 El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe
  10. 10

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cartangena, a 55 minutos para lograr el liderato

El Cartangena, a 55 minutos para lograr el liderato