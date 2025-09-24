El Cartangena, a 55 minutos para lograr el liderato

Hoy no es ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes. Hoy es miércoles y juega el Cartagena. Al cuadro de Javi Rey le ... toca volver a visitar la Nova Creu Alta diez días después, para terminar lo que la lluvia y el drenaje del césped no permitieron el pasado 13 de septiembre. Es una situación atípica la que afrontará el Efesé esta semana ya que, a pesar de la solicitud para jugar en noviembre por motivos de organización de los viajes, la RFEF ha decidido que se dispute esta tarde lo restante de aquel duelo. El premio que espera a los albinegros si son capaces de sumar su tercera victoria es mayúsculo: el liderato en solitario.

El partido no será de 90 minutos, si hablamos del tiempo reglamentario. Sino que comenzará justo en el minuto 42:50 de la primera parte. Habrá un añadido fijo en la primera parte de cinco minutos que aumentará en base a lo que ocurra desde el minuto en el que se reanuda. Después, habrá un tiempo de descanso de 15 minutos, como en un partido normal. La segunda parte se retomará con la normalidad de los 45 minutos y el equivalente descuento de lo que surja en ese periodo. Lo normal es que esta tarde se acaben disputando unos 55 minutos.

En cuanto a los futbolistas que podrán jugar en esta reanudación del encuentro, serán todos los que tienen ficha con el equipo en la fecha de la primera visita a Sabadell. Los únicos que no podrán participar serán aquellos que estén lesionados o estuviesen sancionados para ese partido como es el caso de Sergi, del Sabadell, que vio la doble amarilla en la jornada 2. Por lo tanto, los dos expulsados del equipo arlequinado en Algeciras sí podrán ser de la partida esta tarde.

Cambios permitidos

Lo que puede cambiar serán las formaciones de uno y otro equipo. Ni el Sabadell ni el Cartagena están obligados a salir al campo con los mismos jugadores alineados en aquel día lluvioso en tierras catalanas. Podrán cambiar al once titular entero si lo desean, pero lo que no se van a mover serán las sanciones. Tanto Kaiser, por parte del Sabadell, como Kevin Sánchez, por parte de los albinegros, vieron la tarjeta amarilla y la mantendrán esta tarde si sus entrenadores deciden ponerlos, ya sea de inicio o en el segundo tiempo. Esto es algo que puede dar juego, porque precisamente Kaiser no jugará el domingo tras ser expulsado la semana pasada y apunta a que será de la partida esta tarde.

El Sabadell llega de un partido frenético en el campo del Algeciras, donde logró ganar con dos goles en la primera mitad. En el segundo tiempo, Juanma García logró recortar distancias desde el punto de penalti pero los andaluces no lograron hincar más el diente al equipo catalán. El Sabadell cuenta con cinco puntos en su casillero con dos empates y una victoria, lo que le hace ser uno de los siete equipos invictos que hay en el grupo 2 de Primera RFEF.

En cuanto a la convocatoria del Cartagena, vuelven a ser baja Chuca y Fran Vélez, que volvieron a los entrenamientos pero siguen sin estar aptos para competir. Tampoco está Carrascal, obviamente. Todos los demás jugadores estarán disponibles para un duelo atípico que puede valer por el primer liderato de la temporada para el Cartagena.

2.500 kilómetros y 27 horas en el autocar en una semana insólita

Esta semana, el Cartagena va a estar mucho más tiempo en carretera que en el césped. La expedición, con Javi Rey al frente, cogió ayer el autobús rumbo a Sabadell para acabar lo que la lluvia impidió el pasado día 13. La ciudad catalana es el primero de los dos lejanos destinos que tiene el Efesé en una semana fuera de lo común, con un partido fuera entre semana y otro desplazamiento muy largo el fin de semana.

Ayer, la expedición albinegra hizo los primeros 636 kilómetros de ida en bus. Lo que es equivalente a algo más de 7 horas y 30 minutos de camino. El equipo entrenó en la Ciudad Deportiva José María Ferrer y se puso en marcha. Esta tarde, una vez terminado el encuentro ante el Sabadell, los cartageneristas volverán a subirse al autobús para hacer los otros 636 kilómetros de vuelta y otras siete horas y media de regreso a casa.

Un total de 1.272 kilómetros y casi 15 horas de camino en dos días. Mañana por la tarde, el Cartagena volverá a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva. El mismo escenario que acogerá los entrenamientos del viernes y del sábado antes de que el club albinegro vuelva a subirse a su autocar y encarar la autovía de nuevo. Entonces será camino de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, para el partido ante el Atlético Sanluqueño del domingo (12.00 horas).

El sábado, el equipo se ejercitará a las 10.00 horas y hará otros 600 kilómetros rumbo al estadio El Palmar, la casa del Atlético Sanluqueño. Esta semana, además de hacer kilómetros en el autobús, los jugadores de Javi Rey también los van a hacer en el campo de entrenamiento porque no tienen ningún día de descanso. Además, Sanlúcar de Barrameda es uno de los destinos más lejanos que tendrá que hacer el Cartagena en esta temporada. Lo mismo sucederá en noviembre, aunque entonces los viajes a Teruel y Barcelona serán en dos fines de semana consecutivos.

Javi Rey ya vivió una situación similar dos veces en el fútbol gallego

La de hoy en Sabadell es una situación atípica que, sin embargo, Javi Rey ya vivió dos veces en su carrera, en sus primeros pasos en el fútbol gallego, donde dirigió al Barco, al Céltiga, al Arzúa y finalmente al Arenteiro, al que ascendió de Segunda a Primera Federación. «Yo tuve dos situaciones parecidas, una en Tercera y otra en Segunda RFEF, de tener que ir a jugar un partido aplazado en primer instancia. Pero eran 30 minutos en los dos casos. Son 30 minutos que parece que no pasan nada, y en esos 30 minutos pasan muchas cosas. Entonces me pasaron muchas cosas», recordó el técnico del Cartagena.

De hecho, él cree que habrá movimiento esta tarde y ninguno de los dos equipos se conformará con el 0-0 que campeaba en el marcador cuando el partido se suspendió por la lluvia. «En esos 55 minutos que se van a disputar van a pasar muchísimas cosas, va a ser un partido de mucho ritmo», afirmó.

Tanto el Sabadell como el Cartagena, llegan de ganar el fin de semana y ambos luchan por estar arriba en la tabla. En el caso del Efesé, por ser líder. «Posiblemente los dos equipos salgamos a por la victoria porque ninguno tenemos nada que perder. Entonces, va a ser un partido muy bonito para el espectador y no tan bonito para los entrenadores», pronosticó. Por ello, el encuentro será una partida de ajedrez tanto para Ferrán Costa como para el propio Javi Rey.

Para el técnico gallego, este partido comparte la similitud de «extrema dificultad» con el del Hércules: «A nosotros en los 42 minutos que se disputaron nos pusieron las cosas muy difíciles y sabemos que el partido es de extrema dificultad. Tenemos que ir con los cinco sentidos y darle muchísima importancia a la concentración, porque creo que va a ser un partido de pequeños detalles», destacó. De momento, el Efesé está cumpliendo con esas premisas que serán necesarias para rascar una victoria en el campo del equipo arlequinado que, a pesar de ser recién ascendido, anda muy bien.