El Cartagena toma forma: fortalezas y debilidades de un equipo que promete

El proyecto de Javi Rey está tomando forma. A falta de un amistoso de pretemporada, el técnico gallego ya ha dado muchas pistas de lo ... que será su esquema y planteamiento en la primera jornada contra el Antequera. Los futbolistas del Efesé han mostrado sobre el césped su paciencia a la hora de montar el ataque, moviendo el balón sin prisa, además de tener una buena fortaleza defensiva. Encajar los golpes y rehacerse, las asignaturas pendientes.

El técnico no se mostró del todo satisfecho con lo que quiere de su equipo después del partido contra el Elche Ilicitano, a sabiendas de que «la perfección en el fútbol no existe». Le gusta el camino que ha cogido el proyecto. La manera de entrenar de sus chicos confirma que van por buen camino para llegar preparados para la competición.

El Cartagena ha mostrado en sus amistosos que quiere tratar de salir tocando desde atrás, intentando dominar al rival a través de la posesión y el buen trato del balón. Para ello, la disposición albinegra sobre el terreno de juego siempre ha girado en torno a un doble pivote. La pareja que más ha jugado en ese bloque ha sido Pablo Larrea y Álex Fidalgo. Ninguno de los dos se esconde a la hora de pedir el balón. En los encuentros preparatorios se ha podido ver cómo se metían entre los centrales para recibir el esférico y dirigir el ataque.

La capacidad ofensiva y el balón parado son dos de los puntos a mejorar de cara al inicio de la liga, en menos de dos semanas

Otro que ha demostrado su valía en estos puestos es Edgar Alcañiz, que también ha tenido muchos minutos esta pretemporada. El jugador cedido por el Levante oposita a hacerse un hueco en el centro del campo albinegro.

Hay que tener en cuenta que De Blasis ha llegado tarde y solo ha podido estar en el partido contra el Ilicitano ayer sábado. Su inactividad en los últimos tiempos le puede pasar factura en los primeros compases de la temporada. Cuando esté al 100%, la experiencia del argentino puede ser un punto a favor para que el técnico opte por él como el timón del Cartagena.

El que casi con total seguridad será el as en la baraja de Javier Rey es Luismi Redondo. El 11 albinegro ha jugado como titular en todos los partidos amistosos. La calidad del cacereño es indudable. Va a ser el futbolista que ponga la creatividad en los últimos metros del ataque, pudiendo jugar de mediapunta o tirado a la banda izquierda, como ya ha demostrado estos últimos partidos. La confianza de Rey en Luismi es plena y será uno de los once elegidos para la primera jornada. Una plaza bien cubierta que muchos rivales envidian.

La versatilidad

Una bonita estampa que deja este Cartagena es su manera de adaptarse a las diferentes fases de un partido. Su planteamiento inicial siempre es querer dominar y ser importante en el césped a través de combinaciones con el balón. Pero, si el guion cambia, no importa. Son capaces de dar un paso atrás para eclipsar las emboscadas del rival como ya hicieran ante el Albacete, un equipo de una categoría superior. La defensa es un punto fuerte.

Precisamente fue el conjunto manchego el que le marcó dos de los tres goles que le han hecho esta pretemporada. El otro fue el Elche Ilicitano ayer en Pinatar Arena. El Efesé concede poco y eso siempre es positivo en una categoría donde se manejan muchos resultados cortos.

Los Rubén Serrano, Fran Vélez, Imanol Baz y compañía son un muro de hormigón armado para afrontar este periplo por Primera Federación, como ya han demostrado. Los centrales, a excepción del joven Lohr, conocen profundamente la categoría.

«Nos faltan muchas cosas»

Pero no todo es oro lo que reluce. Así lo manifestó Javi Rey después del partido contra el Ilicitano. «Nos faltan muchas cosas», avanzó. Dos de ellas muy destacadas: aprender a levantar el vuelo tras un gol en contra y el balón parado.

La primera de ellas ha sucedido pocas veces este verano, pero cuando ocurre al Efesé le cuesta reponerse. Le pasó contra el Albacete, que tras una primera parte muy fructífera en la que consiguió ponerse por delante, no supo meterse en el partido cuando los manchegos empataron. Ayer, en Pinatar Arena, le volvió a pasar lo mismo tras encajar el tanto inicial. «Después del gol estuvimos cabizbajos, sin hablar, sin comunicación. Es una situación que te puede pasar en la competición y tienes que reponerte. Esto es fútbol», lamentó el técnico gallego.

El balón parado es la otra principal tarea pendiente. Ya empezó a generar algo de runrún en el partido contra el Melilla. Ayer, Rubén Serrano calmó un poco la situación con un tanto tras un saque de esquina, pero Rey reconoce que es una faceta que hay que «mejorar a nivel defensivo y ofensivo».