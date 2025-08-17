La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javi Rey da instrucciones a los suyos en el partido amistoso contra el Albacete del pasado 9 de agosto. FC CARTAGENA
Fútbol | Primera RFEF

El Cartagena toma forma: fortalezas y debilidades de un equipo que promete

El Efesé de Javi Rey tiene el balón y la posesión como protagonistas, pero también es camaleónico y sabe rearmarse atrás si el encuentro lo requiere

Jesús Fernández

Cartagena

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:32

El proyecto de Javi Rey está tomando forma. A falta de un amistoso de pretemporada, el técnico gallego ya ha dado muchas pistas de lo ... que será su esquema y planteamiento en la primera jornada contra el Antequera. Los futbolistas del Efesé han mostrado sobre el césped su paciencia a la hora de montar el ataque, moviendo el balón sin prisa, además de tener una buena fortaleza defensiva. Encajar los golpes y rehacerse, las asignaturas pendientes.

