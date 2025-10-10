El Cartagena y el Real Murcia lucirán en sus camisetas el patrocinio de la Comunidad

Jesús Fernández Murcia Viernes, 10 de octubre 2025, 00:25 Comenta Compartir

El escudo y el nombre de la Región de Murcia lucirá en las camisetas del Cartagena y el Real Murcia. El presidente de la Gobierno regional, Fernando López Miras, presentó ayer el patrocinio de la Comunidad en las 'pieles' del Efesé y el equipo grana, que lo llevarán estampado a cambio de 75.000 euros.

El líder del Ejecutivo regional estuvo acompañado de los directivos y capitanes de ambos equipos. Felipe Moreno y Pedro León por parte de la entidad grana, y Víctor Alonso y Alfredo Ortuño, de la albinegra. «Queremos contribuir a que nuestros equipos compitan y a que sigan dando alegrías a todos los que les admiran», dijo Miras.

Por su parte, Felipe Moreno indicó que «nos vamos a dejar la piel para poner el nombre de Murcia y del Real Murcia lo más alto», mientras que Alonso confesó que esta ayuda «transmite la confianza que necesitamos después de una temporada convulsa».