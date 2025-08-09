El Cartagena pierde su primer partido de pretemporada

El Cartagena perdió su primer partido de este pretemporada. Lo hizo por 2-1 contra un Albacete, que demostró ser un equipo mucho más hecho ... en la segunda mitad, lo que le valió para darle la vuelta al tanto inicial de Chiki, que se estrenó con la camiseta albinegra.En líneas generales, no fue un mal partido de los de Javi Rey, en el que quisieron ser protagonistas con el balón, pero no se desesperaron cuando no lo tuvieron, esperando atrás para recuperar y armar un ataque dirigido por el doble pivote formado por Fidalgo y Larrea.

En la primera mitad, el Albacete solo consiguió hacer algo de daño a base de centros laterales, ya que la telaraña defensiva no permitía jugar por dentro a los manchegos. El primer aviso lo dieron Escriche y Javi Moreno cabeceando peligrosamente dos envíos al área cartagenera.

El Efesé no sufría, pero tampoco conseguía intimidar al Albacete, quedándose sin ideas cuando llegaba al último tercio del campo. La más peligrosa llegó en un intercambio de papeles entre Ortuño y Luismi, que a punto estuvo de convertirse en el primero del partido. Un aviso que pareció hacer mella en la zaga manchega para que pocos minutos después una internada de Kike por banda diestra valiese para dar una asistencia para que Chiki batiera a placer y pusiera por delante a los suyos al borde del descanso.

En la segunda parte cambió el guion del partido. El Albacete entró mejor en la segunda parte. Escriche avisó con un cabezao al largeuro y Lazon no perdonó con un disparo cruzado.

Javi Rey cambió a la defensa por completo para intentar cortar las continuas llegadas del Albacete,. La única positiva del Cartagena fue un centro envenenado de Kike, que se estrelló en el palo izquierdo.

Escriche le dio el triunfo a su equipo gracias a un error de Checo. El canterano hizo una mala cesión hacia Iván Martínez, que el exfutbolista del Cartagena cortó y empujó a puerta vacía.