Luismi Redondo, en el partido de pretemporada contra el Albacete. FC Cartagena

El Cartagena pierde su primer partido de pretemporada

Los goles de Escriche y Lazo le dan la vuelta al tanto inicial de Chiki, en una mala segunda parte del equipo dirigido por Javi Rey

Jesús Fernández

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:28

El Cartagena perdió su primer partido de este pretemporada. Lo hizo por 2-1 contra un Albacete, que demostró ser un equipo mucho más hecho ... en la segunda mitad, lo que le valió para darle la vuelta al tanto inicial de Chiki, que se estrenó con la camiseta albinegra.En líneas generales, no fue un mal partido de los de Javi Rey, en el que quisieron ser protagonistas con el balón, pero no se desesperaron cuando no lo tuvieron, esperando atrás para recuperar y armar un ataque dirigido por el doble pivote formado por Fidalgo y Larrea.

