El Cartagena se mide al Albacete en otro amistoso tras superar los 5.700 abonados

Jesús Fernández Cartagena Viernes, 8 de agosto 2025, 23:14

El plazo de renovación anticipada del abono ya se ha terminado en el Efesé. Ya son 5.702 aficionados albinegros los que han decido confirmar su abono para la próxima temporada. A partir de ahora, todos los que adquieran su carnet contarán como nuevas altas y tendrán que pagar un precio más elevado. El club abre un plazo entre el lunes 11 y el miércoles 13 para los que quieran cambiar su asiento. Solo se puede hacer presencialmente.

Con esta noticia, los chicos de Javi Rey se enfrentarán este sábado al Albacete (Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, 10.15 horas), todavía sin De Blasis, para jugar un nuevo amistoso. Una hora un muy inusual para un partido entre dos equipos profesionales. La pretemporada para los manchegos marcha sobre ruedas, con cuatro victorias y una inesperada derrota ante el Linares.

El Cartagena afronta su tercer amistoso invicto e imbatido, tras el empate a 0 ante el Neom y la victoria 0-1 frente al Águilas. Unos choque que están sirviendo de rodaje para una plantilla nueva que tiene que conocerse de cara a la competición oficial, que comienza en tres semanas.

