El Cartagena debuta en Primera Federación en el lugar favorito de Luismi Redondo

El Efesé inicia la aventura de Primera Federación este domingo en Antequera (El Maulí, 19.30 horas). Un encuentro al puro estilo de la ... categoría de bronce por la infraestructura y por el rival. El Maulí es uno de los campos más difciles de la categoría y bien lo sabe Luismi Redondo. El atacante del conjunto albinegro tuvo su explosión en el Antequera hace dos temporadas.

Allí, el extremo fue feliz y así lo demostró con sus números. En 37 partidos jugados, con pleno de titularidades, marcó 13 goles y dio 7 asistencias. Según esos números, intervino en un total de 20 goles en toda la campaña del cuadro andaluz. En aquella temporada, el Antequera era uno de los equipos nuevos a descubrir en esta categoría ya que era un recién llegado.

Aún así, aquel Antequera era un equipo con talento que se quedó a tan solo seis puntos de la promoción al fútbol profesional, categoría en la que nunca ha estado Luismi Redondo. El jugador cacereño llegó al equipo de El Maulí desde el Ceuta, con un proyecto para subir a Segunda División, tal y como lo consiguió la pasada temporada.

En Antequera, Luismi Redondo llegó a coincidir con un exfutbolista del filial del Cartagena: Nacho Pais. El mediocentro argentino llegó a debutar en Segunda División la temporada anterior a su segunda etapa en Antequera, cuando coincidió con Redondo. Aquel equipo también tenía jugadores ilustres, aunque con paso efímero, como el caso del meta Carlos Kameni.

El portero camerunés es uno de los jugadores históricos del fútbol español y aterrizó en el Antequera porque aún se veía con fuerzas para seguir jugando. En aquella temporada llegó procedente del UE Santa Coloma de la máxima categoría de Andorra, aunque solo jugó siete partidos en tierras pirenáicas. En El Maulí llegó a diputar cinco partidos entre liga y Copa estando solo hasta el mes de enero.

El nombre de Kameni en el Antequera llamó la atención ya que, a pesar de tener talento aquella plantilla, no había ningún nombre propio de la talla del mítico porterio africano con pasado en el Málaga o en el Espanyol, donde salió a la luz. Sin embargo, el ahora mediapunta del Cartagena le robó el protagonismo gracias a sus grandes actuaciones con la camiseta verdiblanca, las cuales le llevaron a estar en un escaparate mayor con equipos con otro objeivo que no es solo la permanencia. Ese es el caso del Andorra, que quería subir de nuevo al fútbol profesional y lo consiguió.

El golpe de las lesiones

Sin embargo, en el cuadro del Pirineo no se vio al mejor Luismi Redondo, ya que el nivel de la plantilla era un puto más elevado al del Antequera y entre lesión y lesión le costó tener el protagonismo que deseaba en el cuadro andorrano. Eso es algo impredecible, porque gracias a su nivel el Andorra lo firmó con un contrato de tres temporada tras pagar su cláusula de rescisión al conjunto antequerano.

Luismi Redondo habló ayer, precisamente, sobre el rival de este fin de semana y las ganas de empezar la competición: «Con ganas de empezar, las pretemporadas son duras y largas y la verdad es que el equipo tiene muchas ganas de inciar de una vez la liga», dijo.

Sobre su vuelta a Antequera comentó que «allí pasé el mejor año de mi vida futbolísticamente y la verdad es que le tengo un cariño muy grande a Antequera y como me tratan allí, tanto el club como los aficionados. Allí estuve muy contento y es un partido muy especial. Seguramente sea un partido muy bonito para los dos y ojalá nos llevemos los tres puntos nosotros», aseguró el extremo.

También es un duelo especial para su futura mujer tras la pedida de mano en El Toralín, que tuvo lugar después del partido del ascenso a Segunda con el Andorra. Bárbara dejó entrever por la red social 'X' su ilusión por volver a la ciudad andaluza nada más publicar el club dónde iba a ser el estreno del Cartagena en Primera RFEF. A esa publicación respondió con la frase:«Contando las horas».

Por lo tanto, Luismi Redondo no solo fue feliz allí, sino que su familia también se sintió arropada por la afición. Porque cuando las cosas van bien, todas las sonrisas son pocas y allí el atacante extremeño dio un gran nivel liderando al conjunto antequerano en su estreno en Primera RFEF.

El debut de Luismi Redondo en su nueva casa, el Cartagonova, levantó aplausos entre la afición albinegra que ocupaba su sitio en el Cartaganova en varias ocasiones tanto por su gol como por los detalles técnicos que fue soltando. Para él también fue especial: «Muy buena sensación, al final ya sabía que era un pedazo de estadio. La afición nos ha apretado y nosotros estamos orgullosos de que vayan a vernos y nos den un plus. La verdad que estoy muy feliz por la victoria y por marcar el primer gol allí en el estadio», afirmó.

Ya ha pasado un mes desde que el Cartagena hizo oficial que Luismi iba a defender esta campaña la equipación albinegra. Él valora de manera positiva su corta estancia momentánea en la ciudad portuaria: «Estamos muy bien. Al final Cartagena es una ciudad tranquila y bonita. A mi me gusta todo eso. En el equipo nos hemos juntado un grupo muy bueno y muy sano que al final en el día a día eso es importantísimo en el fútbol y en general muy contento», confesó.

Lo que está claro es que en el Cartagena se están dando todas las circunstancias para que Luismi Redondo rinda de la misma forma que lo hizo en El Maulí. En pretemporada ya ha dejado destellos de una calidad extraordinaria y el comienzo de liga no puede tener mejor escenario para el mediapunta cacereño.

La Jornada 2, una incógnita

Algo que ni Luismi Redondo ni nadie del cuadro albinegro sabe es cuándo y a qué hora jugará en su estreno oficial en el Cartagonova. El primer fin de semana de septiembre tendrá lugar la segunda jornada de la categoría de bronce y el Cartagena recibirá al filial del Atlético de Madrid. Hasta ahí, todo está claro. Pero el horario aún no se ha oficializado. Hay que tener en cuenta que la RFEF afirmó que las fechas de cada jornada se iban a hacer oficiales con tiempo.

Por otro lado, a dos días del comienzo de la primera jornada en la categoría de bronce, Movistar hizo oficial que no retransmitirá el estreno del Efesé. Los aficionados albinegros tendrá que seguir el duelo por LaLiga Plus o por Football Club. La 7 Región de Murcia también retransmitirá varios encuentros del equipo, entre ellos los dos derbis ante el Real Murcia.