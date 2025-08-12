Los canteranos del Cartagena dan la cara

La pretemporada albinegra está sirviendo para conocer al nuevo Cartagena y para que las nuevas piezas del Efesé que se está gestando hagan lo propio ... entre ellas. Hay jugadores que han sido residuales en esta temporada y que quieren sorprender a un Javier Rey que, de momento, está contando con ellos: los canteranos. Los jugadores del filial, de cualquier club, siempre aspiran a poder aportar a la primera plantila. La pretemporada para ellos es una especie de premio y de prueba para aquellos que, a priori, pueden dar el nivel para ayudar al primer equipo.

En el Cartagena, los futbolistas del filial están siendo muy protagonistas en los amistosos que el cuadro albinegro ya ha disputado. De hecho, es algo que era de esperar por parte de Javi Rey, que ya comentó en la rueda de prensa de su presentación que era un jugador de cantera y que le gustaba ver a las bases. Palabras que se hicieron realidad mediante imágenes publicadas por el FC Cartagena, en las redes sociales, del propio Javi Rey con su staff en el inicio de los entrenamientos del Cartagena B.

Los cuatro protagonistas Jhafets Es el más reconocido y ya disfrutó de minutos en el fútbol profesional el año pasado.

Checo El centrocampista está teniendo protagonismo esta pretemporada en el lateral izquierdo supliedo a Nacho.

Quique Romero El atacante del filial marcó el primer gol del Cartagena en este curso y dió la asistencia del segundo.

Lázaro Rubio Está siendo la sorpresa de la pretemporada luciendo el brazalete de capitán en alguna ocasión.

El conjunto albinegro viene de una temporada nefasta deportivamente donde los canteranos tuvieron poca cabida. La campaña pasada solo tuvieron minutos cuatro jugadores del filial que estuvieron enrolados con el equipo de Segunda División. De esos cuatro, el único que no ha seguido en el club es Jesús Hernández, que ahora pertenece al Juventud Torremolinos del mismo grupo que el Cartagena en Primera RFEF.

El que sí sigue, y es el más reconocible, es Jhafets. El portero hispanoecuatoriano vuelve a ser, una pretemporada más, el tercer portero de la primera plantilla. Rol que refuerza esta campaña con la salidad de Nono hacia el Intercity. Jhafets tuvo minutos en el amistoso ante el Águilas y ayer salió desde el inicio ante el Melilla. Lucho habló en su presentación maravillas del joven portero, destacando que le traslada a sus temporadas como guardameta de diferentes filiales siendo, también, internacional con las categorías inferiores de su país y subiendo habitualmente con el primer equipo.

Breis, por su parte, también habló bien de Jhafets, confiando en que tarde o temprano jugará en algún equipo importante. De hecho, ya le han llegado ofertas para salir cedido pero todos quieren que el ecuatoriano triunfe en Cartagena. La temporada pasada tuvo la oportunidad de tener minutos en Segunda División, debutando ante el Racing de Ferrol en casa y jugando, también, el último partido de Liga ante el Mirandés en el Cartagonova.

En ese último partido debutó otro de los protagonistas en esta pretemporada: Alejandro Martínez Flores, 'Checo'. El joven centrocampista solía subir con el primer equipo la campaña pasada y llegó a estar convocado en un total de siete patidos. Uno de ellos fue ante el Mirandés, contra el que obtuvo el premio de debutar en el fútbol profesional con el Cartagena. Checo puede presumir de haber tenido minutos en todos los amistosos que ha disputado el Efesé en esta pretemporada. Eso sí, le ha tocado adaptarse a otra posición totalmente diferente a la suya natural: La del lateral izquierdo. Checo ocupa la posición de pivote, pero Javi Rey lo está usando como recambio de Nacho Martínez mientras que espera la llegada de un lateral izquierdo. El canterano ha dado buen nivel aunque en alguna ocasión ha dejado entrever que no es su posición.

Quien sí que está rindiendo en su puesto es Quique Romero. El joven atacante va a cumplir su segunda temporada en el cuadro albinegro, en principio con el filial. En esta pretemporada fue el encargado de marcar el primer gol del nuevo Cartagena. Lo hizo en Águilas, donde estrenó titularidad después de hacer un gran papel ante el Neom SC. En Albacete volvió a ser titular en el extremo diestro y fue el encargado de asistir a Chiki para que abriese el marcador. La ausencia de Carlos Calderón le está dando oportunidades de oro a Quique Romero, que está aprovechando y demostrando que tiene nivel para aportar al primer equipo esta temporada a pesar del salto de categoría de Tercera a Primera RFEF. Aún así, la dirección deportiva albinegra sigue buscando un extremo derecho que compita con Calderón por su puesto.

Capitán por sorpresa

Una de las imágenes que más ha llamado la atención en esta pretemporada es el brazaletede capitán en el brazo de Lázaro Rubio. El centrocampista del filial está siendo uno de los protagonistas en esta pretemporada dando un nivel interesante y teniendo bastantes minutos con el primer equipo. Tanta es la confianza que tiene Javi Rey en Lázaro que le ha otorgado el privilegio de lucir durante algunos minutos la capitanía.

Es un gesto que ha dejado perplejo a más de uno teniendo en cuenta los jugadores con experiencia en el primer equipo, como Fran Vélez, que no han tenido la oportunidad de lucir el brazalete. Lázaro está siendo competitivo y está demostrando también tener nivel para aportar a la escuadra de Javi Rey en esta temporada. La campaña pasada fue convocado en siete partidos con el primer equipo de la mano de Fernández Romo pero la oportunidad de debutar nunca le llegó. Lázaro, junto al resto de canteranos, pueden tener minutos oficiales a las órdenes de Javi Rey.