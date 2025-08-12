La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lázaro, Quique Romero, Checo y Jhafets. FC Cartagena

Los canteranos del Cartagena dan la cara

Jhafets, Lázaro, Checo y Quique Romero dejan buenas sensaciones en el técnico y la afición en la pretemporada

Pruden López

Cartagena

Martes, 12 de agosto 2025, 23:56

La pretemporada albinegra está sirviendo para conocer al nuevo Cartagena y para que las nuevas piezas del Efesé que se está gestando hagan lo propio ... entre ellas. Hay jugadores que han sido residuales en esta temporada y que quieren sorprender a un Javier Rey que, de momento, está contando con ellos: los canteranos. Los jugadores del filial, de cualquier club, siempre aspiran a poder aportar a la primera plantila. La pretemporada para ellos es una especie de premio y de prueba para aquellos que, a priori, pueden dar el nivel para ayudar al primer equipo.

