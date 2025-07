Breis: «Estamos buscando un lateral izquierdo, un extremo, que pueda jugar más por la derecha que por la izquierda y un punta»

Pruden López Miércoles, 30 de julio 2025, 15:35 Comenta Compartir

El Cartagena ha vuelto a presentar de tres en tres a nuevos futbolistas que vestirán la camiseta albinegra esta temporada. Le ha tocado el turno al central Fran Vélez y a los mediocampistas Edgar Alcañiz y Chuca. Las experiencias internacionales de Vélez y Chuca han sido protagonistas junto al desparpajo, a pesar de su juventud, de Alcañiz. Sánchez Breis ha mostrado su satisfacción por el vestuario que se está formando: «Lo que tenemos es lo queríamos tener, tenemos un equipo con gente con ambición, con ganas de ponerse la camiseta. Compartimos objetivos todos.»

El primero en hablar fue Fran Vélez, el veterano central puso a la cercanía con la familia como principal motivo de volver a España y, en concreto, al Cartagena: «Lo primera decisión era volver cerca de la familia, al final son muchos años separado de ella por problema personal, siempre hemos estado separados y la primera opción era volver a España», dijo. Pero su vuelta no la quería en un sitio cualquiera, sino que lo que más buscaba era «la ambición»: «Si volvía a España era para ir a un sitio que tenga mucha ambición y muchas ganas y sobre todo un proyecto de volver al fútbol profesional y es lo que me transmitieron desde el primer momento». Además, destacó la presencia de Nacho y Ortuño como guías para el futuro del equipo: «Todo el equipo tiene que funcionar a partir de Ortuño y Nacho que son veteranos y conocen bien la ciudad y el club».

Ocho años fuera de casa dan para mucho, sobre todo para empaparse de todos los condicionantes externos e internos que repercuten en el futbolista tal y como lo planteó Vélez: «Al final son muchos años fuera y sobre todo aprendes de muchas nacionalidades, de muchos jugadores, muchos estilos de juego, muchos entrenadores y al final uno se curte como jugador. Salir fuera aprendes a pasos agigantados». Pero el estar en Grecia no le ha supuesto un problema para seguir la evolución de la Primera RFEF: «En estos últimos años se ha profesionalizado y eso ayuda mucho a la categoría y, sobre todo, va a ser muy dura. El año pasado vi bastantes partidos y la verdad que va a ser muy competitiva, hay grandes equipos en este grupo, creo que va a ser muy fuerte, y vamos a intentar cumplir el objetivo».

J. M. Rodríguez / AGM

El siguiente en pasar por los micros fue Chuca, el centrocampista procedente del Unionistas destacó la presencia de Imanol Baz e Iván Martínez como catalizador para su firma: «Tener a excompañeros es un aliciente». El alicantino también presume de tener experiencia en la liga extranjera, en Polonia concretamente, pero afirma que como en España, en ningún sitio: «Estuve en Villarreal 10 años y al final decidí irme a Polonia, estuve 4 años. Pero como en España en ningún otro sitio». Destacó que esas decisiones no son fáciles pero que con el paso del tiempo acabas acostumbrándote: «Son momentos de tu carrera que tienes que tomar decisiones, las primeras veces cuesta pero al final te acostumbras a otro clima y otra cultura».

Formado en la cantera del Villarreal, Chuca ha compartido vestuario con jugadores de la talla de Rodri, balón de oro, de los que se puede aprender bastante:«Rodri es un jugador increible, cuando subía al primer equipo costaba quitarle el balón, cuando estás con esos futbolistas tienes que ser una esponja». Tras su paso por el Unionistas, no olvida su media temporada en Ferrol, truncada por lesiones: «En Ferrol fue un año complicado individualmente, ahora toca reivindicarse». En Ferrol coincidió con un excartagenerista como es Julián Delmás, quien le mostró lo ocurrido la temporada pasada: «Hablé con Delmás y me dijo que el año pasado fue un año duro».

El último en comparecer fue Edgar Alcañiz, que mostró su personalidad y su desparpajo, a pesar de tener 20 años, delante de los micrófonos y, según él, también como futbolista a pesar de subir dos categorías de golpe: «El año pasado compito en Tercera RFEF, ahora estoy en Primera, es un salto grande pero yo me veo preparado. Soy un jugador que no tiene miedo a nada y el rol que me dé el míster al 100%». Destacó que estuvo pretendido por otros equipos pero el estilo de juego de Javi Rey le atrajo: «Tenía varias ofertas para salir cedido, lo hablé con mi agente, recibí la llamada de Javi y me dijo que me quería aquí y no me lo pensé. Me dijo su estilo de juego, la idea que tiene con la pelota, y pienso que tengo las cualidades necesarias para acoplarme en el equipo».

La polivalencia es otra de las características que tiene Alcañiz, ya que al ser mediocentro, Calero le llegó a poner en esta pretemporada en la posición de central: «Soy muy polivalente, puedo jugar de mediocentro, de brazo, de diez, pero donde más cómodo me encuentro es de mediocentro». El propio Calero también le aconsejó que el Cartagena puede ser un sitio ideal para él: «Cuando le dije la oferta del Cartagena, Calero me dijo que es buen sitio y me habló muy bien del club». Sus ganas, mostradas ya en la sala de prensa, afirmó que será el máximo atractivo para enganchar a la afición: «Mi juventud y mis ganas que tengo en el campo, la afición va a engancharse porque es todo al 100% y es lo que la afición busca».

Breis es optimista con su plantilla

El director deportivo ha hecho balance de lo que resta de mercado señalando a la zona de ataque la que más jugadores va a recibir: «Estamos buscando en el mercado un lateral izquierdo más, un jugador pueda jugar por fuera, un extremo, que pueda jugar más por la derecha que por la izquierda y un punta más». En la posición del lateral derecho, una de las opciones era Lillo Castellano, que estaba a prueba con Javi Rey pero que la llegada de Marc Jurado le ha apartado de la concentración: «Con Lillo no ha pasado nada, solo que ha llegado Marc Jurado y esa posición ya la tenemos cubierta».Además ha resaltado que los Sub23 no llegan de relleno y que puede caer alguno otro si dan el nivel: «Si son buenos, nos da igual que sean sub23 que senior. No hemos firmado ningún Sub23 para completar plantilla, hemos firmado Sub23 creyendo que tienen el mismo caché que los senior y que para Javi sean un jugador más y que decida él quien tiene que jugar por encima del DNI que tengan».

La negociación con Kevin Sánchez la venimos trabajando desde hace más de dos semanas, es un chaval que desde primera vez queríamos traerlos y es un claro ejemplo de un Sub23 que tiene nivel para ser tan importante como cualquier senior». También ha destacado el vestuario que se está formando como base para afrontar la temporada: «Lo importante es que seamos capaces de montar un vestuario unido en una dirección y cuando vengan problemas darnos la mano».

