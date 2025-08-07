Boston Billups, una incógnita que está convenciendo en el Cartagena

Esta pretemporada del Cartagena está siendo como un juego de resolver misterios. Comenzó con asuntos extradeportivos con la nueva propiedad, que aún sigue siendo una ... incógnita resuelta a medias, y ahora se ha encauzado en lo meramente de portivo con el nombre de Boston Billups (Portland, 20 años) como protagonista.

El pasado sábado, en el amistoso ante el Neom SC, en la hoja de partido aparecía un nombre más propio de jugador de baloncesto que de fútbol. En el segundo tiempo, ese nombre tuvo minutos en el extremo izquierdo y demostró tener una personalidad y una calidad interesante para ser un desconocido. Boston Billups ya comienza a ser más conocido entre la afición albinegra.

La historia de Billups va muy ligada a sus estudios. Mientras que estuvo estudiando en su Oregon natal, jugó durante tres años en la cantera del Portland Timbers, equipo de la MLS. Fue en 2019, con 14 años, cuando emprendió su aventura a España. Aquí estudió en la Escuela Americana de Barcelona hasta 2021. Durante esos dos años jugó en el Vic, en L'Hospitalet y en el Atlètic Sant Just, con quien logró subir a la División de Honor en categoría cadete,

El joven extremo del filial albinegro es de origen estadounidense, pero internacional sub-19 con la selección de Malta

Maduró en Serbia

En 2022, Billups retomó sus estudios en Serbia, en la Escuela Internacional de Belgrado. Allí jugó, en primera instancia, en el equipo juvenil del codiciado e histórico Estrella Roja hasta 2023. En ese año se marchó al IMT Novi que recién ascendió aquel año a la Primera División de Serbia. Allí, Billups lideró al equipo juvenil en la liga sub-19 del país y logró clasificar al equipo para la Youth League por primera vez en su historia.

Su buen hacer en el juvenil le ayudó a jugar en la máxima categoría serbia con el primer equipo. Su debut lo hizo el 11 de febrero de 2024 en un partido ante el FK TSC a la edad de 18 años. Billups puede presumir de haber contado con 46 minutos en 10 partidos jugados en Primera Serbia en dos temporadas enfrentándose a equipos como el Estrella Roja.

En la pasada temporada llegó para el juvenil del Rayo Majadahonda en la segunda vuelta tras ser parte del primer equipo del IMT serbio. Llegó a disputar unos minutos en el 'playoff' de ascenso ante el Avilés. Ahora está a prueba para jugar en el filial albinegro.