De Blasis vuelve a vestirse de albinegro en la remontada del Cartagena ante el filial del Elche El argentino entró al terreno de juego en el minuto 70 entre aplausos de la afición. Los goles de Chiki y Rubén Serrano le dieron la victoria a un Efesé que prepara ya el Carabela de Plata del próximo viernes

El Cartagena ya ha completado su penúltimo test de pretemporada ante el filial del Elche, previo al Carabela de la Plata del próximo viernes. Para este encuentro, Javi Rey sacó un once reconocible con Iván Martínez bajo palos; Perejón, Rubén Serrano, Fran Vélez y Nacho en defensa; Luismi Redondo, Pablo Larrea, Fidalgo y Nacho Sánchez en el centro del campo; y, arriba, Chiki y Kevin Sánchez. La noticia estuvo en el debut de De Blasis con la elástica del Efesé.

En el Pinatar Arena no hubo mucha afluencia de afición en las gradas por el tempranero horario del encuentro, pero sí estuvo Javi Hernández y Sánchez Breis. El encuentro arrancó con una ocasión de Didac Castella probando a Iván Martínez. La réplica la tuvo Nacho Sánchez con un disparo al palo largo que se marchó por muy poco. El primer gol del partido lo hizo Carlos Martín con un balón que se le escapó a Iván (0-1) a los cinco minutos de juego. El Cartagena no lograba tener el control del partido, fruto de la personalidad de los ilicitanos.

Diez minutos después del tanto de Carlos Martín, el cuadro albinegro lograba poner la igualada en el luminoso con un gol de Chiki de cabeza (1-1) sumando así su segundo gol, desde que llegó, en la pretemporada. Tras el empate, los chicos de Javi Rey comenzaron a tener más la posesión, pero seguía sufriendo con la velocidad de los canteranos del Elche. El primer acabó con el empate en el luminoso y con dos equipos jugando de tú a tú con los ilicitanos complicando el bienestar al Efesé.

Algo que cambió en la segunda mitad donde el Cartagena comenzó avisando con un disparo de Kevin Sánchez estrellado en el poste de la meta rival. Corría el reloj y el Efesé seguía insistiendo en el ataque y dominando por completo el juego. Luismi Redondo también tuvo su oportunidad desde la frontal del área obligando a Álex Ramos a estirarse. La movilidad en la delantera promovida por Kevin, pegado a la banda izquierda, y Chiki, con Luismi Redondo acompañando, estaba siendo clave en la velocidad de las ofensivas albinegras.

Con la entrada de Ortuño, tras la pausa de hidratación del segundo periodo, Chiki retrasó su puesto por detrás del punta. El segundo gol vino en un córner tirado por Nacho Martínez que remató de manera contundente Rubén Serrano de cabeza (2-1). En el minuto 70 , Pablo De Blasis entró desde el banquillo con 'La Cartagenera' dos años después. El argentino ocupó el doble pivote junto a Édgar Alcañiz. El Cartagena no paró de dominar en todo el segundo periodo y generar ocasiones. Fue mejor que el cuadro ilicitano consiguiendo remontar y dejar buen sabor de boca.

