Pablo de Blasis. Antonio Gil / AGM

De Blasis, fuera tres semanas por una lesión en el bíceps femoral

El jugador argentino se perderá el estreno copero y le abre una vía de escape a Chuca, que podría aprovechar esta oportunidad para debutar

Jesús Fernández

Cartagena

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:26

Comenta

La molestia de Pablo De Blasis contra el Sevilla Atlético, que le hizo abandonar el terreno de juego antes de tiempo, ya tiene un tiempo ... de baja estimado. Aunque siempre estará condicionado por la evolución del futbolista, se espera que esté fuera de la dinámica del equipo durante al menos tres semanas debido a una lesión en el bíceps femoral, lo que le obligará a perderse seguro los compromisos ante el Algeciras, Marbella y el debut en Copa del Rey ante el Salerm Puente Genil. Si todo va bien, podría tener minutos ante el filial del submarino amarillo en el primer fin de semana de noviembre, pero se antoja algo difícil. Lo más normal es que el Chiquito vuelva a estar disponible para Javi Rey para el duelo en Teruel.

