De Blasis, fuera tres semanas por una lesión en el bíceps femoral

La molestia de Pablo De Blasis contra el Sevilla Atlético, que le hizo abandonar el terreno de juego antes de tiempo, ya tiene un tiempo ... de baja estimado. Aunque siempre estará condicionado por la evolución del futbolista, se espera que esté fuera de la dinámica del equipo durante al menos tres semanas debido a una lesión en el bíceps femoral, lo que le obligará a perderse seguro los compromisos ante el Algeciras, Marbella y el debut en Copa del Rey ante el Salerm Puente Genil. Si todo va bien, podría tener minutos ante el filial del submarino amarillo en el primer fin de semana de noviembre, pero se antoja algo difícil. Lo más normal es que el Chiquito vuelva a estar disponible para Javi Rey para el duelo en Teruel.

Oportunidad para Chuca

El técnico gallego pierde un efectivo en la medular cuando estaba en un momento de probaturas en esa parcela del campo, tras un inicio bastante conservador con el intocable tridente Fidalgo-Larrea-Luismi. De Blasis enlazaba dos titularidades consecutivas y, ahora, tiene que volver a ponerse a punto para estar cuanto antes al servicio de su equipo. Es la única baja que tiene el combinado albinegro, que podría hacerle hueco a Chuca, que todavía no ha debutado al haber estado un mes y medio lesionado y en los dos últimos partidos en los que sí ha estado convocado no ha tenido minutos.

El de Jacarilla en estas próximas semanas no tendrá la competencia del argentino y ha adelantado un puesto en la rotación de Javi Rey. Chuca firmó por el Cartagena tras jugar seis meses en la Segunda División polaca con la camiseta del Miedz Legnica y otro semestre en las filas del Unionistas, junto a Iván Martínez e Imanol Baz. Seguramente, si no hubiera tenido problemas físicos durante la pretemporada, hubiera sido un hombre importante para los planes del míster e incluso podría ser un habitual en el once. La baja de Pablo de Blasis podría ser el impulso que necesita el alicantino para ganarse un sitio en el equipo titular del Cartagena.

Fran Vélez, listo para el viernes después de dos meses sin jugar

El veterano central Fran Vélez ya está listo para volver a sentirse futbolista, tras dos meses alejado de los terrenos de juego. El tarraconense se lesionó al borde de iniciar la competición y no disputa un partido desde la victoria por 2-1 contra el Ilicitano el 16 de agosto.

El club hace unas semanas publicó un vídeo en sus redes sociales dándole de nuevo la bienvenida a los entrenamientos, pero no será hasta este viernes cuando deje definitivamente la enfermería albinegra para intentar apretarle las tuercas a Rubén Serrano y a Imanol Baz.

Los centrales titulares del Efesé llevan sin competencia más de un mes, ya que a la baja de Vélez se le unió poco después la de Marco Carrascal. Por suerte, las lesiones y las expulsiones han respetado a los dos centrales disponibles para el técnico, que no ha tenido que inventarse ninguna cabriola para salir del atolladero.

La vuelta de Vélez aumenta la competencia en esta parte del esquema, que en líneas generales ha solventado con creces las situaciones de peligro, pero sí que han dejado alguna duda en las acciones de balón parado. Veremos si el central de 34 años tiene alguna oportunidad este próximo viernes.