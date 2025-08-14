De Blasis: «Queríamos volver a vivir en Cartagena»

Pruden López Jueves, 14 de agosto 2025, 14:37 | Actualizado 15:26h. Comenta Compartir

El día que toda la afición esperaba ha llegado. Este jueves, el Cartagena presentó a Pablo De Blasis como nuevo jugador albinegro. El fichaje fue una revolución en la masa social del Efesé, por ello había un grupo de aficionados en los aledaños del Cartagonova esperando al Chiquito. La sala de prensa tuvo la presencia de la mujer del argentino con las dos hijas luciendo la primera y la segunda equipación albinegra con el nombre de De Blasis y el número ocho.

La incógnita sobre quién iba a acompañar al argentino en la sala de prensa se solventó con la aparición de Sánchez Breis. El director deportivo entró junto al argentino como en una rueda de prensa más. Esa incógnita llegó de la mano de la resurrección de un comentario antiguo en las redes sociales que puso De Blasis en forma de crítica: «Lo de siempre. Jugadores dando la cara. Los que deciden, echando la culpa al resto sin hacerse cargo», decía. El propio De Blasis habló sobre este tema: «Cuando hay un momento más crítico, yo sentí que Damián, que era un amigo, lo estaba pasando mal. Fue algo que sucedió en el momento, ya se habló, se aclaró todo y no pasó más de eso».

Cuando las redes se llenaron de mensajes tras su vuelta, se comentaba que el argentino solo vendría si ni Breis, ni Belmonte, influyesen en la negociación. Por ello, el Chiquito también aclaró cómo se hizo su fichaje: «Lo importante de esta vuelta es tratar de ayudar lo posible, como intenté hacerlo antes. Con respecto a lo que fue todo el procedimiento, en diferentes situaciones por unos temas personales lo fui haciendo con varias personas y lo más importante ahora es que estoy aquí», comentó.

«Creo que aquí empieza la temporada, no voy a mentir que me hubiese gustado volver con el equipo en Segunda porque hubiese significado que habría mantenido la categoría. Porque cuanto más alto juegas, más prestigio le da a los jugadores y a todo el club. Al quedarme seis meses en mi equipo en Argentina sabía que, al ser hincha de ese equipo, iba a estar un poco más relegado por diferentes circunstancias, entonces si había un club donde no quería ocupar cierta posición y solo quedarme a cobrar era ese. Sabía que con mi familia queríamos volver a vivir aquí, sabemos que Cartagena fue de los lugares más cómodos donde estuvimos», añadió sobre su marcha del Gimnasia.

El argentino también habló sobre la situación actual del club: «Estoy recién llegado, conociendo a todos los chicos, al entrenador y a las nuevas personas que están con el club y volviendo a hablar con las que ya estaba. Más allá del deportista que llegó aquí, hay huellas que dejamos como personas, recíprocas, que tanto me dieron como intenté dar en su momento. Se ve que son buenas sensaciones, porque me reciben muy bien. Agradecerle también a los fans del club porque se siente el cariño y lo más importante es que todo eso sea una fuerza para volver a cumplir el objetivo», dijo.

A sus 37 años, De Blasis sigue sintiéndose físicamente apto para darlo todo con el Efesé: «Pude completar toda la pretemporada en el Gimnasia que duró como un mes y medio. Obviamente que al entrenar sin equipo, sin compañeros, hace falta volver a agarrar ese ritmo». Además, añadió que «como todo jugador que va creciendo, va perdiendo condición física pero va ganando en otros aspectos, en experiencia».

De Blasis no le tiene miedo al tópico de que segundas partes nunca son buenas: «Es una frase hecha, hay casos que superaron las primeras partes y casos que no. Si me decís que el equipo va a ascender prácticamente me daría igual mi rendimiento. Si se logra el objetivo quiere decir que en algo aporté. Es el objetivo principal de todo el club y de toda una ciudad el volver a Segunda y que sea por ahí algo que nos impulse más arriba todavía», añadió.

El Chiquito llegó a jugar el Carabela de Plata en 2021 ante el Real Murcia, donde hubo alta tensión, pero no es nada comparado con el derbi de La Plata entre el Gimnasia y el Estudiantes: «Allí se vive mucho más, es más extremo ese sentimiento. El caso del derbi de mi ciudad es entre dos equipos en la misma ciudad, este son dos ciudades diferentes pero en una misma región y hace un montón de años que no se juega de manera oficial. Obviamente siempre está en la cabeza porque son partidos que pueden darle una alegría a la afición durante todo el año». comentó.

Cambio de accionariado

«Desde que Arribas se sentó en esta sala de prensa, y explicó la situación, el proceso de venta lleva su tiempo de transición y cada plazo tiene que marcarse conforme los pasos sean dados y uno de ellos, para que se produzca el cambio de accionariado en el CSD, se tienen que dar una serie de pasos que aún no se han dado». Esto dijo el director deportivo sobre el asunto de la no aparición de Arribas en el accionariado del Cartagena en el CSD.

También fue preguntado por los nombres propios de los últimos días. Sobre Pablo Moya comentó que «es un jugador que se decidió firmar por los informes que había de él. Ahora mismo no podía tener sitio en el Cartagena, pero encontrar un club intermedio como el Arenteiro donde pueda tener minutos creo que es bueno para el jugador y es una manera de intentar tener un activo en el club para el futuro».

Suleiman Camara es el otro protagonista. Sobre su acercamiento al Efesé, Breis confirmó que habló con el director deportivo del Racing y «pregunté por la situación, hablé con el representante para informarme como hago en otros casos y la verdad que vería raro que Suleiman juegue en Primera RFEF esta temporada. Por lo menos no es la intención del jugador a día de hoy», añadió.

El otro fue Moi Delgado, que, según Breis, no vestirá la albinegra: «Es buen jugador, lo conocemos bien por toda su trayectoria en el fútbol profesional pero no creo que acabe en el Cartagena». Por último, afirmó que se está buscando una cesión para Luca Lohr: «Estamos muy contentos con el trabajo de Luca durante los días que lleva con nosotros. La verdad que el chaval está siendo uno más desde el primer día, pero lo normal es que viendo cómo vamos confeccionando la plantilla, el tema de las fichas y demás, es que saliera cedido», comentó.