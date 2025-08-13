De Blasis ya conoce a los nuevos compañeros del Cartagena para el curso 2025-26

Pruden López Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:58 Comenta Compartir

En la mañana de este miércoles el F.C. Cartagena publicó en sus redes sociales el vídeo más esperado por toda la afición albinegra: el de Pablo De Blasis entrenando con sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva José María Ferrer a las órdenes de Javi Rey. El verle vestido de corto, de nuevo con el escudo del Cartagena, es un haz de esperanza para los seguidores albinegros después de una temporada con más sombras que luces. El 'Chiquito' llegó el martes a Alicante en un vuelo desde Argentina. Mientras que el Efesé estaba jugando sucuarto amistoso ante el Melilla, De Blasis estaba volando y algunos miembros del Efesé iban camino de Alicante para recogerle.

Entre esos miembros no estaba Sánchez Breis, que fue visto en la grada del Pinatar Arena junto a Javi Hernández y Sivori, presenciando el encuentro ante el equipo norteafricano con Alberto Cifuentes al frente. La llegada de De Blasis es la mejor noticia para todos los grupos que rodean al Cartagena. Para Javi Rey es un placer contar con él: «Es un jugador muy importante», aseguró. Para la dirección deportiva también es un acierto después del desacierto en las incorporaciones de la campaña pasada. Y para la afición, evidentemente, es un motivo especial para creer y soñar en grande esta campaña en la que solo hay un objetivo: la vuelta a Segunda División.

«Hola, buen día a toda la gente del Efesé. Estamos contentos de estar acá por el cariño que me están dando desde el primer momento. Esperamos que sea una temporada buena para todos y os esperamos en el Cartagonova para apoyar al equipo como siempre». Estas fueron las primeras palabras del argentino tras finalizar el primer entrenamiento tras su vuelta al cuadro albinegro. Un regreso que va a subir el nivel de la plantilla con un futbolista que tiene la proyección de ser el más diferencial de la categoría después de ver la calidad que tiene en sus botas en su anterior etapa en el Cartagonova. A sus 37 años, De Blasis liderará de nuevo al Efesé por el ascenso.

El sábado, posible fecha para vestirse de albinegro otra vez

Pablo De Blasis completó su primer entrenamiento en la mañana de este miércoles después de un largo viaje desde Argentina. Su regreso, tan esperado por todos los aficionados albinegros, se podría dar este sábado ante el Elche Ilicitano.

Un duelo que se jugará en Pinatar Arena, a las 10.00 horas. Javi Rey también podría guardarlo para el partido de presentación en el Carabela de Plata, para que su vuelta sea en el mismo sitio donde se despidió: el Cartagonova. Este trofeo se jugará el próximo 22 de agosto ante el Eldense. Lo que es seguro es que será presentado este mediodía.

