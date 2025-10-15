Baby, el algecireño que reinó en Cartagena

Este viernes: Cartagena-Algeciras. Seguro que será un día especial para el centrocampista unionense Jony Álamo, ahora motor del Algeciras y quien pasó por ... la cantera albinegra. Llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 23-24 (18 partidos y una salvación para el recuerdo con Julián Calero). Seguro que muchos aficionados veteranos recordarán también el histórico tanto del defensa uruguayo José Carlos Trasante que dio una salvación al Efesé en Segunda en Algeciras en 1984.

Y otros, algo más jóvenes, se acordarán del golazo de libre directo del sevillano Juan Carlos Menudo en el último minuto de la última jornada del curso 2013-14. Ese triunfo (0-1) metió a los de Luis Tevenet en el 'playoff' de ascenso y a los locales en el de descenso. Los rojiblancos bajarían a Tercera dos semanas más tarde tras caer en la eliminatoria a doble partido contra el Valencia Mestalla. Volverían a Segunda B un año después, para bajar de nuevo a Tercera en 2016. Hasta 2019 no pudieron recuperar su sitio en el fútbol de bronce.

EN CIFRAS 236 partidos jugó Baby con la camiseta del Cartagena entre 1970 y 1977. 454 veces dirigió desde el banquillo a la Balompédica Linense durante 16 temporadas.

No obstante, si hay una figura absolutamente icónica que une al Cartagena y al Algeciras esa es la de Francisco Gabriel Navarro, Baby, quien a sus 80 años vive hoy alejado del fútbol. Y es posible que muchos de los que este este viernes acudan al Cartagonova a ver el Cartagena-Algeciras no sepan de quién estamos hablando. A algunos le sonará su nombre de algo. Pero solo los más veteranos sabrán de quién estamos hablando: Baby fue una figura clave del cartagenerismo en la década de los 70. Llegó al Cartagena en octubre de 1970, con 26 años. Y aquí terminó su carrera de futbolista en 1977 y comenzó la de entrenador.

Arrancó como segundo de José Víctor, en Preferente. Tras la marcha del técnico murciano al Albacete, en el verano de 1978, Baby asumió las riendas de un equipo en el que dirigió a jugadores que habían sido compañeros suyos, como Arango y Barrera. Le dio un título al Efesé: el de campeón de España de aficionados, al vencer en la final a doble partido al Almansa, en 1978.

«¡Baby, vete ya!»

Ampliar Baby, con una camiseta del Efesé, en un homenaje que le hicieron en Algeciras en 2019. Cedida

Pero no todo fue bonito. El Cartagena acabó en quinto lugar en la campaña 78-79, la primera con Baby como entrenador. En el último partido de Liga, ante el Español de San Vicente (3-1), todo fueron reproches para el algecireño, que entonces tenía 33 años. Era un tipo muy respetado, debido a sus excelentes temporadas como futbolista. Era un centrocampista con gol, de los que pisaba bastante el área contraria. Un '8' de calidad y visión de juego. Había estado en el Atlético de Madrid, pero allí le cerró los pasos del primer equipo a finales de los 60 un tal Luis Aragonés.

Pese a su bagaje como líder del equipo durante siete temporadas, su salto al banquillo fue complicado. Y tenía sus detractores en la grada. «¡Vete ya, Baby!». «¡Fuera, fuera!», le gritaron aquella tarde ante el Español de San Vicente . El ambiente fue muy tenso y la directiva estuvo a punto de despedirlo. Afortunadamente, no lo hizo.

Porque solo un año después, Baby fue sacado a hombros del Almarjal tras lograr el primer ascenso de la historia a la recién creada Segunda B. Fue la tarde del 25 de mayo de 1980, en un campo que se llenó con 9.000 espectadores, y frente al Quart de Poblet (3-1). El siguiente curso, en su debut en Segunda B, el Efesé fue quinto, con 20 goles del valenciano Miguel Gregori. Y en el verano de 1981 le llamó el Algeciras. Baby regresó a su casa. Y allí se quedó para siempre.

Trabajo en Barbate, ascenso en Algeciras y homenaje en La Línea

Baby se marchó de Cartagena en 1981 y años después le vendería a José Carlos Trasante, quien había jugado en el Algeciras, su casa en Santa Ana. Allí vivió toda su vida el uruguayo, mito del Efesé que falleció en octubre del año pasado. Baby encontró trabajo en la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Barbate y jamás quiso salir del cuadrilátero formado por Barbate, La Línea de la Concepción, Algeciras y Tarifa. En el banquillo del Algeciras estuvo seis temporadas y logró un ascenso a Segunda, en 1983. Tras un breve paso por el Albacete (86-87) firmó por la Balompédica Linense, club en el que se convirtió en una auténtica leyenda: 454 partidos dirigidos en 16 temporadas. El pasado mes de febrero recibió un bello homenaje de la Peña Balona.