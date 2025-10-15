La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los aficionados del Cartagena sacan a hombros del Almarjal a su entrenador, Baby, tras el ascenso a Segunda B, el 25 de mayo de 1980. LA VERDAD

Baby, el algecireño que reinó en Cartagena

Fue una de las figuras más importantes del fútbol cartagenero durante los años 70 y el técnico del primer ascenso a Segunda B; después triunfó en su casa y en la Balona

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:40

Comenta

Este viernes: Cartagena-Algeciras. Seguro que será un día especial para el centrocampista unionense Jony Álamo, ahora motor del Algeciras y quien pasó por ... la cantera albinegra. Llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 23-24 (18 partidos y una salvación para el recuerdo con Julián Calero). Seguro que muchos aficionados veteranos recordarán también el histórico tanto del defensa uruguayo José Carlos Trasante que dio una salvación al Efesé en Segunda en Algeciras en 1984.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  6. 6

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  7. 7 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  8. 8 Detienen a un agente inmobiliario por estafar a universitarios en alquileres de viviendas en Murcia
  9. 9 Hacienda endurece el control hacia los autónomos: así es el nuevo sistema de facturación obligatorio
  10. 10

    La Audiencia revoca la pena al encargado de limpieza de una discoteca de Murcia condenado por abusar de una empleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Baby, el algecireño que reinó en Cartagena

Baby, el algecireño que reinó en Cartagena