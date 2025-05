El Ayuntamiento comprobará el impacto de la marca turística antes de dar el dinero al Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena comprobará el impacto de la marca turística antes de dar los 50.000 euros de patrocinio al Efesé. El contrato publicitario ... está sujeto a una serie de condiciones y verificaciones que antes deben ser comprobadas. Para ello es necesario que el club albinegro justifique que efectivamente ha llevado el logo en el frontal o la manga de su camiseta durante las 42 jornadas de la liga regular, adjuntarlo en una memoria y que los funcionarios designados comprueben que está todo bien para su validación como muy tarde el 30 de junio.

La alcaldesa adelantó en el último Pleno que no se va a mantener el patrocinio la próxima temporada con el descenso a Primera RFEF

Las partes acordaron promocionar la imagen de la ciudad el pasado verano por un acuerdo de 60.000 euros. Los 10.000 primeros se abonaron en 2024 y los 50.000 restantes deben llegar a las arcas albinegras como muy tarde el 30 de junio, cuando oficialmente termina la temporada. La fecha podría demorarse un poco más en el tiempo, de acuerdo a fuentes municipales, que en cualquier caso aseguran que esta comprobación es protocolaria porque se da por hecho que el club ha lucido la marca, la lucirá en las dos jornadas restantes, la de este domingo (El Molinón, 18.30 horas) contra el Sporting de Gijón y la de la próxima semana frente al Mirandés y no deberían existir probemas al respecto. También en las vallas publicitarias.

Inicialmente el logo de 'Cartagena' apareció en la parte principal de la camiseta. Esto fue así durante las primeras jornadas hasta que el Cartagena cerró un acuerdo de publicidad con la empresa de telecomunicaciones Avatel. Desde entonces, la imagen de la marca turística de la ciudad aparece en una manga de la camiseta.

El contrato fue tildado de «vergonzoso» porque incluye un listado de clubes del grupo IV de Segunda B de la temporada 2019/20

La redacción de este contrato de publicidad fue tildada de «vergonzosa y vergonzante» por parte del principal partido político de la oposición, Movimiento Ciudadano, pues incluía párrafos totalmente desactualizados al afirmar que el Efesé luciría la imagen de la ciudad en una lista de ciudades que se corresponden con los clubes que participaban en el extinto grupo IV de la Segunda B en la temporada 2019/20, la última de la entidad albinegra en una categoría no profesional.

«Un baluarte de imagen»

Precisamente una de las novedades que ya adelantó la alcaldesa en el último Pleno municipal fue que de cara a la próxima temporada en Primera RFEF no se mantendrá este patrocinio al no estar justificado ni ser partícipe el club de una liga profesional. «No se puede justificar», dijo al respecto. La razón de ser de ese contrato era competir en Segunda División, algo que ningún otro club hace en toda la Región de Murcia. Se consideró «un baluarte» de la imagen del municipio. Pero con el descenso el criterio ha cambiado y el curso que viene se perderá este ingreso por patrocinio.

Protegerán el nuevo videomarcador por las altas temperaturas del verano

El Ayuntamiento de Cartagena, como propietario del estadio Cartagonova, aplicará medidas a medio plazo para que el nuevo videomarcador inaugurado el 5 de enero en lo alto del fondo norte no se estropee. Los funcionarios municipales tienen previsto aplicar medidas para que la pantalla eléctrica no se deteriore por su fuerte exposición al sol ahora que aumentan las temperaturas con la llegada del verano y el parón de todas las competiciones futbolísticas para el Efesé y todos los equipos.

Una de las propuestas es cubrir el videomarcador los meses de verano, de modo que no sufra el fuerte impacto del sol; otra opción es retirar las pantallas e incluso darles un uso alternativa¡o mientras tanto. Hay que recordar que el Ayuntamiento aporta 110.000 euros del coste total de esta actualización del Cartagonova pero que este dinero aún no ha sido entregado porque no se he terminado de mover todo el papeleo. Así lo aseguró, también, el interventor municipal Jesús Ortuño en el último Pleno.

Fuentes municipales indicaron que se adquirieron más metros cuadrados de pantalla para su utilización en otras instalaciones deportivas. Incluso, el viejo videomarcador del Cartagonova se ha mandado a reparar para tratar de comprobar qué puede salvarse de la pantalla y así emplearla en otros campos de fútbol con gran actividad: el Ángel Celdrán del Llano del Beal, hogar de la Deportiva Minera de Segunda RFEF; o el Mundial 82, una de las referencias para torneos de fútbol base, campus y actividades del municipio.