Alejandro Arribas habla con Manuel Sánchez Breis, antes del Carabela de Plata. Antonio Gil/ AGM

Arribas cumple dos meses en el Cartagena: un proyecto a la espera de arrancar

El futuro presidente no termina de despegar, a la espera de la salida de Belmonte y de ejercer entonces un poder que aún no usa en el Efesé

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:38

Han pasado dos meses desde que el exfutbolista madrileño Alejandro Arribas, de 36 años, cambiara su destino casi sobre la bocina y, tras un giro ... que probablemente ni él mismo esperaba, acabara en el sureste y no en el noroeste de España. Iba a ser el nuevo presidente del Arenteiro gallego, pero tras una maniobra casi de última hora de Felipe Moreno y Paco Belmonte, terminó siéndolo del Efesé. De la provincia de Orense a la provincia marítima de Cartagena. 972 kilómetros de distancia y dos mundos completamente distintos. Y de un día para otro.

