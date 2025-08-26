La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ander Martín jugando ante el Barça con la Real. @ANDERMARTIN_AM
Fútbol

Ander Martín y Dani Queipo, dos opciones para el extremo que falta en el Cartagena

Ambos jugadores aún tienen contrato con sus clubes, pero el primero llegaría cedido desde el Burgos y el segundo ha pedido salir del Sporting

Pruden López

Martes, 26 de agosto 2025, 23:55

El extremo derecho es la única posición que falta por completar en el Cartagena. Un puesto de tal importancia exige paciencia y exactitud para ... elegir bien la pieza que complete el puzle albinegro de cara a una campaña que parece ilusionante. Los nombres que han salido en las últmas horas son los de Ander Martín (San Sebastián, 2000) que llegaría en calidad de cedido desde el Burgos de Segunda División, o Dani Queipo (Oviedo, 2002), del Sporting de Gijón. El Real Murcia también desea estas incorporaciones.

