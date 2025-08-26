Ander Martín y Dani Queipo, dos opciones para el extremo que falta en el Cartagena

El extremo derecho es la única posición que falta por completar en el Cartagena. Un puesto de tal importancia exige paciencia y exactitud para ... elegir bien la pieza que complete el puzle albinegro de cara a una campaña que parece ilusionante. Los nombres que han salido en las últmas horas son los de Ander Martín (San Sebastián, 2000) que llegaría en calidad de cedido desde el Burgos de Segunda División, o Dani Queipo (Oviedo, 2002), del Sporting de Gijón. El Real Murcia también desea estas incorporaciones.

Ander Martín se formó en la prestigiosa cantera de la Real Sociedad. Allí despuntó en edad juvenil y con 18 años ya pertenecía a la Real Sociedad C con dinámica en el filial, que militaba en Segunda B. Con 20 años ya era pieza clave en un filial 'txuri urdin' con nombres como Olasagasti, Turrientes o Robert Navarro que consiguieron ascender al segundo equipo a Segunda. Entre esos jugadores, Ander Martín también comenzó a destacar en la categoría de plata.

En la temporada 2021/2022, el Sanse jugó en Segunda 60 años después y parte de esa historia la protagonizó Ander Martín. El extremo disputó 29 partidos, solo en 9 de ellos salió desde el banquillo. También debutó con el primer equipo en Primera División y en Europa League. En el siguiente curso, en Primera RFEF, también fue titular indiscutible con el filial de la Real y volvió a tener minutos con el primer equipo en tres partidos en Primera.

La llegada de uno de estos dos futbolistas dejaría la puerta abierta a la cesión de Luca Lohr por las fichas sub-23

Tras su paso por la Real Sociedad, con especial importante en el filial en Primera RFEF, acabó firmando por el Burgos de Jon Pérez Bolo, hace dos temporadas, donde comenzó jugando de más a menos. En la pasada campaña salió cedido al Mirandés donde tuvo un rol de suplente a pesar de tener minutos en un total de 27 partidos.

Una perla asturiana

Dani Queipo, extremo asturiano y otra opción para el ataque albinegro, es una de las perlas de la cantera del Sporting de Gijón. Allí ha desarrollado toda su carrera desde alevines llegando hasta el primer equipo con quien ha jugado 93 partidos oficiales en las últimas cuatro temporadas. El Sporting lo tiene amarrado hasta 2027, por lo que su llegada sería en calidad de cedido.