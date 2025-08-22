La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alfredo Ortuño, apoyado en el banquillo del Cartagonova. ANTONIO GIL / AGM
Futbolista del Efesé

Alfredo Ortuño: «Ahora nos toca a los jugadores alimentar la ilusión de nuestra gente»

«Ver el Cartagonova vacío la temporada pasada era salir derrotados, pero no nos merecíamos más en ese momento»

Jesús Fernández

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:32

Más de tres décadas le contemplan, pero la ilusión no tiene fecha de caducidad. Alfredo Ortuño (Yecla, 34 años) volverá a enfundarse el brazalete ... de capitán del Cartagena en su intento de regresar a la Segunda División. Sabe perfectamente que su afición no se merece lo de la temporada pasada y que están mentalizados en que hay dejarse la piel en el césped para subir. En los ojos del futbolista se puede ver un sentimiento de amor al club de su carrera. Es consciente de que no estuvo a su nivel y espera recuperarlo a las órdenes de Javi Rey y con un Cartagonova preparado para estallar de júbilo.

