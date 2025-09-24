El reto del transporte público y la experiencia de Grupo Ruiz

EFQ Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

En la Región de Murcia, el transporte público se ha convertido en un elemento esencial para la cohesión social y el desarrollo económico. Con 21 millones de viajes urbanos registrados en 2024, la movilidad colectiva es ya la opción preferida para miles de murcianos que apuestan por una ciudad más eficiente, conectada y respetuosa con el medio ambiente.

Sin embargo, los retos son evidentes: el aumento de la población joven y la necesidad de conectar barrios, pedanías y zonas periféricas exigen soluciones innovadoras y adaptadas a la realidad local. Además, la transición hacia una movilidad más sostenible y la implantación progresiva de zonas de bajas emisiones (ZBE) marcan el futuro de la ciudad y obligan a repensar el papel del transporte público.

Con una trayectoria que se remonta a 1890, Grupo Ruiz es hoy uno de los referentes internacionales en movilidad colectiva y sostenibilidad. Presente en España, Portugal y Marruecos, el Grupo está integrado por 18 empresas y un equipo de 3.200 profesionales comprometidos con transformar cada trayecto en una mejora urbana. Cada año, 105 millones de pasajeros confían en sus servicios, respaldados por una red que recorre 82 millones de kilómetros. Grupo Ruiz opera la mayor flota privada sostenible del país, con un 83,33 % de vehículos eléctricos, híbridos o propulsados por gas natural comprimido.

Es la única concesión en la Región que opera al 100% con vehículos propulsados por Gas Natural Comprimido

En la Región de Murcia, gestiona el servicio urbano desde 2013 a través de Transportes de Murcia y ha desplegado una flota 100 % sostenible. Su compromiso con la transformación del transporte se traduce en la apuesta por tecnologías limpias, la generación de energía solar propia y el desarrollo de soluciones digitales para mejorar la experiencia de los usuarios.

El impacto local: retos y soluciones para Murcia

El transporte público no solo conecta personas, vertebra la ciudad y garantiza servicios esenciales. La demanda creciente de servicios para jóvenes y escolares obliga a reforzar las líneas en horas punta y adaptar la oferta a las necesidades reales. Grupo Ruiz ha respondido con gestión inteligente y reorganización, mejorando las conexiones y optimizando los recursos. Cada mes se analizan los volúmenes de pasajeros en todas las líneas, ajustando los servicios en momentos clave.

La accesibilidad y la inclusión son ejes irrenunciables del modelo. El sistema Navilens para personas con discapacidad visual, las unidades adaptadas para personas con movilidad reducida o el diseño accesible de paradas forman parte de una estrategia centrada en las personas. Además, medidas como la bonificación del 40% en los bonos de transporte, los transbordos gratuitos o los incentivos al uso frecuente consolidan el transporte público como opción atractiva.

Innovación y sostenibilidad

Uno de los grandes hitos de Grupo Ruiz en Murcia ha sido la apuesta por la sostenibilidad. Es la única concesión en la Región que opera al 100% con vehículos propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC), una decisión que reduce emisiones y ruido. Este enfoque local se alinea con la visión global del Grupo, que lidera en España la implantación de flotas sostenibles.

Pero el compromiso va más allá. El plan de electrificación del Grupo contempla la incorporación progresiva de autobuses eléctricos y la ampliación de infraestructuras de recarga, respaldadas por sistemas propios de generación de energía solar. Solo en 2024, Grupo Ruiz generó 379.000 kWh de energía renovable, marcando un hito en autosuficiencia energética.

La sostenibilidad se complementa con la optimización de rutas para evitar kilómetros en vacío, la incorporación de tecnologías de gestión inteligente de flota y medidas de eficiencia energética que permiten aprovechar al máximo los recursos disponibles.

La innovación tecnológica también juega un papel clave en la experiencia del usuario. Grupo Ruiz ha implementado sistemas de información en tiempo real, apps para la gestión de viajes y comunicaciones diarias sobre desvíos o modificaciones. La digitalización total del servicio hace que el transporte sea más cómodo y adaptado a las necesidades actuales.

Mirando al futuro: la movilidad urbana en 2030

La visión de Grupo Ruiz para Murcia en 2030 es la de una red multimodal, con anillo central, priorización semafórica y digitalización integral. El autobús seguirá siendo el 'sistema circulatorio' de la ciudad por su cobertura territorial, accesibilidad y flexibilidad, integrando ejes de alta demanda y mallas finas en pedanías con vehículos de mayor capacidad y bajas emisiones.

La Agenda Urbana de Murcia y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) posicionan la movilidad colectiva como palanca de equidad territorial, fomentando la proximidad, los nodos intermodales y la priorización del transporte público en los principales ejes de la ciudad. Los fondos europeos y la Agenda 2030 abren nuevas oportunidades para electrificar la flota, crear hubs intermodales y mejorar la integración del sistema.

Temas

Transportistas