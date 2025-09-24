Primafrio, soluciones innovadoras para preservar el valor del producto hortofrutícola

EFQ Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

El viaje de una fruta o una hortaliza desde el campo hasta la mesa del consumidor es un complejo proceso en el que cada detalle cuenta. La frescura, el sabor y las propiedades nutricionales dependen de que la cadena de frío se mantenga intacta en cada etapa. En este terreno, Primafrio, operador logístico internacional líder en transporte por carretera de productos hortofrutícolas a temperatura controlada, ha implementado soluciones de vanguardia propias, que transforman la logística hortofrutícola y la dotan de mayor eficiencia, sostenibilidad y seguridad.

Con una visión que combina conocimiento, tecnología avanzada y una red de transporte de primer nivel, la compañía ha diseñado un modelo capaz de garantizar que cada producto conserve la calidad con la que fue recolectado. Esa capacidad para anticiparse a los retos y convertirlos en oportunidades consolida a Grupo Primafrio como socio estratégico para agricultores, cooperativas y distribuidores en toda Europa.

Tecnología aplicada al campo y a la carretera

La compañía ha puesto en marcha proyectos disruptivos que aplican inteligencia artificial y análisis predictivo a la gestión de la cadena de frío. Proyectos innovadores como AgrarIA han permitido recortar consumos energéticos, mejorar la respuesta operativa y reducir emisiones. Junto a otras iniciativas, AgrarIA forma parte de un ecosistema diseñado para reforzar la competitividad del sector hortofrutícola.

El conocimiento profundo de las características de cada producto es el punto de partida. Transportar aguacates no exige las mismas condiciones que trasladar fresas o lechugas, y en esa diversidad radica uno de los principales desafíos logísticos. Sensores, controles automatizados y modelos predictivos trabajan de manera integrada para adaptar la operación a las necesidades específicas de cada variedad, garantizando que el consumidor disfrute de la misma calidad que en el momento de la cosecha.

Innovación con propósito sostenible

La apuesta tecnológica de Primafrio está estrechamente vinculada a su compromiso ambiental. Cada avance responde a un objetivo común: reducir la huella ecológica del transporte y avanzar hacia la neutralidad climática. Para ello, la compañía ha invertido en una flota diversificada que combina vehículos de última generación, motores Euro VI, unidades 100 % eléctricas y camiones propulsados con biocombustibles de origen sostenible como HVO o B100. A esta estrategia se suman iniciativas como el uso exclusivo de energía renovable en sus instalaciones, la puesta en marcha de la estación de recarga eléctrica más potente del país o programas de conducción eficiente que optimizan consumos y refuerzan la seguridad vial. Estos hitos se han visto respaldados por certificaciones internacionales en gestión energética y medioambiental, así como por reconocimientos sectoriales que avalan la reducción progresiva de emisiones lograda por la compañía.

El resultado es un modelo logístico que combina fiabilidad operativa con beneficios medioambientales concretos: menor consumo, menos gases de efecto invernadero y una cadena de frío más eficiente y respetuosa con el entorno.

Una red operativa europea

La dimensión operativa es otro de los grandes valores diferenciales de Grupo Primafrio. Con más de 3.000 vehículos propios y centros logísticos estratégicamente ubicados en puntos clave, la compañía ofrece cobertura en 30 países europeos. Esta infraestructura está concebida para adaptarse a la estacionalidad de las cosechas, a la diversidad de productos y a las exigencias particulares de cada cliente.

El uso de la doble tripulación en rutas largas, la monitorización constante de la carga y la trazabilidad total de cada pallet permiten reducir los tiempos de tránsito, evitar incidencias y garantizar entregas rápidas incluso en momentos de máxima demanda. El objetivo no es solo transportar mercancías, sino proteger el valor del producto en todas sus dimensiones: frescura, sabor, textura y cualidades nutricionales.

La experiencia marca la diferencia

El impacto de esta estrategia resulta especialmente visible en campañas de gran sensibilidad. La aplicación de tecnología avanzada, sumada a la experiencia operativa de Primafrio, asegura que todas las piezas de frutas y hortalizas mantengan intacta su calidad hasta llegar a los lineales europeos, reforzando la competitividad de los productores locales y garantizando la satisfacción de los consumidores.

Este modelo convierte a Primafrio en un aliado esencial para el sector hortofrutícola, capaz de responder con soluciones específicas a los desafíos que plantea cada producto y cada mercado. En esta línea, la compañía ha impulsado su estrategia ESG y ha implementado tecnología de vanguardia que refuerzan la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Cada proyecto del grupo refleja una convicción clara: transportar frutas y hortalizas no es solo mover mercancía, es trasladar confianza, salud y valor añadido.

Con una trayectoria marcada por la búsqueda constante de la excelencia, la compañía sigue avanzando en la construcción de un ecosistema logístico inteligente, capaz de proteger lo que más importa: el esfuerzo de los agricultores, el equilibrio del planeta y la confianza de los consumidores.

Temas

Transportistas