Ontime acelera su transformación con nuevas plataformas y expansión internacional

La logística atraviesa uno de los momentos de mayor transformación de su historia. El auge del comercio electrónico, la necesidad de cadenas de suministro más resilientes y la presión para reducir emisiones en un contexto de transición energética han convertido al sector en un pilar estratégico para la competitividad de las economías. En este escenario, Ontime, operador integral de referencia en la Península Ibérica, ha dado un paso adelante con un plan de expansión que combina inversión en nuevas plataformas, internacionalización y apuesta por la sostenibilidad.

Con más de 34 años de trayectoria, Ontime ha evolucionado de empresa de transporte a operador logístico integral. Los resultados avalan este proceso: la compañía cerró 2024 con unas ventas proforma de 906 millones de euros, lo que supone 118 millones más que el ejercicio anterior. Con este dato, la firma suma cinco años consecutivos con crecimiento a doble dígito, una tendencia poco habitual en el sector y que refleja su capacidad de adaptación a un mercado cada vez más competitivo.

El crecimiento no se limita a la facturación. Ontime ha puesto en marcha un programa de inversión de 325 millones de euros hasta 2027, que permitirá incorporar más de 322.000 m² de superficie operativa adicional. El objetivo es reforzar su red de plataformas y modernizar su infraestructura para dar respuesta a las nuevas demandas del mercado.

Noblejas, un referente en logística de frío

El plan incluye la apertura de más de 174.000 m² de instalaciones multitemperatura, con capacidad total para 190.000 huecos de palet. El ejemplo más destacado es la plataforma multicliente de Noblejas (Toledo), inaugurada en mayo. Con 51.000 m² y 65.000 huecos/palet, se ha convertido en la mayor plataforma de frío multicliente en España.

El complejo está equipado con tecnología de refrigeración avanzada que abarca desde el frío positivo (+15º/+25º y +2º/+8º) hasta el negativo (-25º). Además, incorpora sistemas en cascada Cooler NH3/CO2 que reducen el impacto ambiental del proceso. Noblejas ha obtenido la certificación Breeam Excelente y cuenta con 10.000 m² de placas solares para autoconsumo, lo que refuerza el compromiso de Ontime con la sostenibilidad.

Una red nacional en crecimiento

Ontime no limita su expansión a Toledo. En Madrid, la compañía ya opera la plataforma de Alcalá de Henares, de 15.000 m² y enfocada al sector farmacéutico. La gran capilaridad de su red se consolida con otros proyectos como el de Zaragoza, con dos naves que suman 22.000 m² sobre un terreno de 46.000 m². Una de ellas, de 12.028 m², se destina al modelo cross-docking, lo que agiliza la distribución. La otra, de 10.711 m², está pensada para almacenamiento. Acaba de abrir sus puertas este septiembre. También en Chiloeches (Guadalajara), con 50.000 m² y 65.000 huecos/palet, cuya apertura está prevista para 2025. Se orientará principalmente al ámbito farmacéutico; en Ribarroja (Valencia), con 21.000 m² y 26.000 huecos/palet, que reforzará la conexión con el tráfico marítimo internacional, y en Antequera (Málaga), programada para 2027, con 35.000 m² y 35.000 huecos/palet, concebida como el nodo logístico de Andalucía.

Gracias a estas plataformas, Ontime podrá ofrecer un servicio integral con control de temperatura en todos los niveles, adaptado tanto a laboratorios como a distribuidores de alimentación o cosmética.

Nuevos mercados en el horizonte

Más allá del mercado ibérico, Ontime ha puesto en marcha una estrategia de expansión internacional. La compañía refuerza su presencia en Portugal y ya se encuentra también presente en Bélgica, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Y no sólo en Europa, sino también en el norte de África, en concreto, en Marruecos y Túnez; y en el continente americano, en Costa Rica, Chile, Estados Unidos y México.

En este proceso de expansión se apoyaen hubs regionales y colaboraciones con socios locales, con el objetivo de mejorar tiempos de tránsito, ampliar la cobertura y garantizar entregas más sostenibles.

La meta es replicar el modelo de logística integral 'door to door' que ha consolidado en la Península Ibérica.

Multimodalidad e innovación

La innovación tecnológica es otro pilar clave. Ontime está digitalizando procesos para garantizar trazabilidad total, optimizar rutas y mejorar la eficiencia operativa. Estas herramientas son críticas en sectores como el farmacéutico o el alimentario, donde la fiabilidad y la seguridad en la entrega resultan determinantes.

Un gigante en cifras

La magnitud del operador queda patente en sus números. En 2025, Ontime dispondrá de 387.600 m² de superficie operativa en el área de logística, con previsión de alcanzar los 500.000 m² en 2026. Su plantilla asciende a 7.381 empleados directos, además de generar más de 17.000 puestos indirectos.

En cuanto a recursos, la compañía cuenta con una flota de 6.388 vehículos propios, complementados con más de 1.000 vehículos externos. Su red se apoya en 102 centros propios y 237 colaboradores.

El futuro de la logística

La hoja de ruta de Ontime integra crecimiento, innovación y sostenibilidad. Sus nuevas plataformas multitemperatura incrementan la capacidad operativa y marcan un camino hacia un modelo logístico adaptado a los efectos del cambio climático.

La compañía es consciente de que el sector debe evolucionar hacia operaciones más seguras, eficientes y sostenibles. En palabras de Ontime, «adaptarse al cambio climático no es solo una obligación, es también una oportunidad para liderar con responsabilidad y tecnología».

Con esta visión, Ontime se posiciona como un actor clave en la logística del futuro: global, conectada y comprometida con la sostenibilidad. Su apuesta por la internacionalización, la inversión en infraestructuras de vanguardia y la innovación tecnológica la sitúan en una posición privilegiada para seguir creciendo en un sector en plena transformación.

