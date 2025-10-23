El Gobierno regional lucha de forma activa contra la emergencia climática a través de 12 proyectos europeos

En total se movilizan más de 28 millones de euros para acciones como la absorción de gases de efecto invernadero, la adaptación de los bosques a las alteraciones climáticas y el desarrollo rural

El Gobierno regional lucha de forma activa contra la emergencia climática a través de una docena de proyectos europeos con el fin de mitigar los efectos de la emergencia climática. Estas actuaciones, que movilizan más de 28 millones de euros con los socios, incluyen proyectos para la absorción de gases de efecto invernadero, la adaptación de los bosques y masas forestales a las alteraciones climáticas, así como el desarrollo rural, entre otros. «Estos proyectos nos permiten situar a la Región de Murcia a la cabeza internacional en materia de conservación del medio ambiente, sostenibilidad y reconocimiento de los valores de nuestro entorno», destacó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

Interreg GreenHealth

La Región de Murcia, además, lidera el proyecto europeo Interreg GreenHealth. «El objetivo del programa es hacer que las regiones de la Unión Europea sean más resilientes a la biodiversidad», explicó el consejero Juan María Vázquez. Para conseguirlo, se están mejorando tanto la gestión de las áreas protegidas europeas mediante el fortalecimiento de los vínculos y la colaboración estratégica como la operativa entre la protección de la biodiversidad y la salud y el bienestar humanos. GreenHealth arrancó en marzo del 2023 y se prolongará al menos en esta fase hasta en mayo del 2027. La inversión total suma 1,77 millones de euros, de los que 371.439 son aportados por la Región de Murcia.

Spartaria

Por su parte, el programa Spartaria impulsa el desarrollo de nuevos modelos económicos y capacidades que propicien el aprovechamiento forestal rentable y continuado en la Región de Murcia. Lo hace a través de la diversificación de las actividades de aprovechamiento y fomentando el emprendimiento de nuevas iniciativas de empleo local y que al tiempo favorecen la conservación de los ecosistemas forestales, la lucha contra la desertificación, la reducción del riesgo de incendios y la creación de paisajes más resilientes. Como su nombre adelanta, explorara en particular el aprovechamiento de más tradición en la zona: el esparto para uso industrial y tradicional, las plantas aromáticas y el turismo asociado al medio natural. El programa finaliza el próximo mes de diciembre tras 15 meses de desarrollo, y está coordinado por el Ayuntamiento de Cartagena, con el Gobierno regional, la asociación ecologista ANSE y el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente (Cetenma) como socios. El presupuesto total es de 1,61 millones de euros, de los que 603.200 corresponden a la Región.

LIFE Adapt-Aleppo

Aunque el programa europeo LIFE más conocido en la Región sea el de reintroducción del lince (LynxConnect), no es el único. De hecho, dos LIFE más se engloban en combatir los efectos del cambio climático. Por un lado, Adapt-Aleppo desarrolla desde septiembre del 2021 nuevas herramientas para la adaptación de los bosques ibéricos de pino carrasco a la actual situación climática, sustituyendo en lo posible estas masas por otras más adecuadas al clima y el régimen hídrico actual, como la sabina mora. Además, una vez detectados de forma temprana los procesos de decaimiento, se trabaja en mejorar la resiliencia de los ecosistemas mediante el aumento de su vigor, su capacidad de adaptación a la aridificación climática y la capacidad de recuperar sus funciones tras las perturbaciones naturales. El Gobierno regional aporta 348.539 de los 2.606.279 euros movilizados en total.

LIFE Tokenco2

A su vez, LIFE Tokenco2 se centra en el fomento de los sistemas forestales y la gestión forestal sostenible como herramientas de mitigación del cambio climático, a través de la aplicación de la normativa europea relativa a la contabilidad de emisiones y absorciones en el sector del uso de la tierra, cambios en su uso y la silvicultura. Empezó en octubre 2022 y tiene previsto finalizar en septiembre del próximo año. Coordinado por Digiltea, además de la Comunidad cuenta como socio con la UCAM y un presupuesto de 2,98 millones de euros.

Tritón

El proyecto Tritón tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los instrumentos de gestión de los espacios marinos incluidos en la Red Natura 2000, identificando y compartiendo buenas prácticas y mejorando las competencias de los gestores y las partes interesadas. La reunión de inicio del proyecto tuvo lugar en Brindisi, y en él participan Países Bajos, Lituania, Montenegro, Italia, Rumanía y España. La Región de Murcia, que acogerá la próxima reunión, incluye espacios protegidos de la Red Natura 2000 en su litoral, así como dos reservas marinas de interés pesquero ya declaradas y otra en tramitación. El Gobierno regional participa en el importe total de 1,39 millones de euros con un presupuesto de 251.260 euros.

GreenCoop

Por otra parte, el objetivo del proyecto GreenCoop es desarrollar un conjunto de 17 comunidades o Living Labs (15 en la Unión Europea y dos en China) para desarrollar innovaciones agroecológicas y digitales. Están previstas 12 acciones para promover la economía social y mejorar la prosperidad de los agricultores y las zonas rurales, a través de la mejora del uso de recursos agrícolas, reducción del daño ambiental, mejora de condiciones de trabajo e inclusión y fomento de la economía circular.

Participan veinte socios de una decena de países, coordinados por la Universidad de Santiago de Compostela. La Región de Murcia participa en este proyecto, que cuenta con un importe total de 5,99 millones de euros con un presupuesto de 117.187 euros.

GreenBoost

El desarrollo e impulso de nuevos modelos económicos y capacidades que propicien el aprovechamiento forestal rentable y continuado en la Región de Murcia es el objetivo de GreenBoost. Lo hace a través de actividades de aprovechamiento y fomentando el emprendimiento de nuevas iniciativas que creen empleo local. Estas actuaciones favorecerán el buen estado de conservación de los ecosistemas forestales, la lucha contra la desertificación, la reducción del riesgo de incendios y la creación de paisajes más resilientes. El proyecto explora los aprovechamientos de más tradición en la zona de actuación, como el esparto para uso industrial y tradicional, las plantas aromáticas y el turismo asociado al medio natural. Está prevista su conclusión a finales de este año, y supone una inversión de 2 millones euros, de los que 178.716 corresponden a la Región de Murcia.

Social Forest

El Gobierno regional también coordina el proyecto Social Forest de adaptación de los bosques de España, Francia y Portugal al cambio climático. El objetivo es fortalecer su resistencia frente a desastres naturales y contribuir al desarrollo de las zonas rurales en los que se ubican. Arrancó en enero 2024 y acaba en diciembre del año que viene con un presupuesto total de 1.851.089 euros, de los que 396.981 son aportados por fondos de la Comunidad.

SUS-SOIL

El proyecto más a largo plazo de los que participa la Región de Murcia es SUS-SOIL, financiado por Horizonte Europa. Se trata de un enfoque multidisciplinar que desarrolla 15 laboratorios vivos del subsuelo para inventariar, analizar y comparar diferentes métodos de gestión del subsuelo, agroecológica y usos de la tierra, estudiando sus impactos en las variaciones y dinámicas espaciales del subsuelo. Empezó su desarrollo en octubre del 2024 y tiene prevista su conclusión en septiembre del 2028. La inversión completa movilizará 5.997.614 euros.

Flore

Flore tiene como objetivo demostrar la viabilidad económica y organizativa de la aplicación a gran escala de un paquete de soluciones de restauración ecológica basadas en el aprovechamiento de un recurso local como son las semillas herbáceas silvestres y autóctonas. Con previsión de concluir en en diciembre del 2026, el proyecto está coordinado por Francia y tiene 1.885.489 euros de presupuesto, de los que 258.160 corresponden a la Región de Murcia.

Climaax

Por su parte, Climaax –que se desarrolla de forma íntegra en la Región– se define como un proyecto analítico y práctico para mejorar los planes regionales de gestión de riesgos climáticos y de emergencias. Está diseñado para contribuir a la armonización y consolidación de la práctica de la evaluación del riesgo climático, dejando un legado para próximas iniciativas europeas. La parte técnica arrancó el pasado mes de y acaba en diciembre 2026 con un presupuesto total de 179.050 euros.

Biowind

Finalmente, el Gobierno regional es socio activo de Biowind. La energía eólica es una de las que más puede contribuir a conseguir los objetivos de renovables marcado por la Unión Europea, y el proyecto permite ya a los socios –coordinados por Grecia– abordar dos importantes obstáculos interrelacionados para su optimización. Por un lado, la posible oposición de las comunidades locales y por otro los complejos procedimientos de autorización, ambos impulsados por la preocupación por la biodiversidad y el impacto en la cohesión social. Es uno de los proyectos más maduros, ya que arrancó en marzo 2023 y cuenta con tres años de desarrollo. Tiene un importe total de 1.978.184 euros, de los que 211.248 corresponden a la Región de Murcia.

«La participación del Gobierno regional, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, en tantos y tan variados proyectos europeos, así como su liderazgo y coordinación en varios de ellos, es una muestra firme y palpable de nuestro compromiso en materia de lucha contra la emergencia y el cambio climático», resumió el consejero Juan María Vázquez. «A través de estas herramientas, avanzamos para conseguir el objetivo de mitigar sus efectos en nuestra Región, una de las que más los sufre», concluyó el consejero.