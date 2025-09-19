Un septiembre entre vino y gastronomía

La feria SanVino celebra su 17ª edición del 25 al 27 de septiembre en el recinto El Polvorín con más de una docena de bodegas y cerca de una veintena de establecimientos participantes

Las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Santomera vuelven a incluir una de las citas ineludibles para los amantes de la buena gastronomía y el vino. Se trata de la Feria SanVino, que se acerca a la mayoría de edad celebrando su 17ª edición y esperando congregar, un año más, a miles de visitantes en el recinto El Polvorín, donde se celebrará del 25 al 27 de septiembre.

Se trata de una propuesta única para compartir sabores, conversaciones y momentos, lo que lo ha convertido en uno de los eventos más destacados no solo en el municipio, sino a nivel regional. Serán en total 13 las bodegas que ofrecerán sus mejores elaboraciones, incluyendo referencias con las Denominaciones de Origen de la Región. Estas son Aires de Arriba, Conde de Montornés, Delampa, Familia Torres 1870, Paco Mulero, Grupo 6, Paraísos Perdidos, Pío del Ramo, Salzillo, Silvano García, Viña Elena, Maset y Envero Vinum. Los bocados los ponen más de una veintena de restaurantes, confiterías, panaderías y distribuidoras que participan en esta edición y que deleitarán a todos los paladares.

Amenización musical

La inauguración tendrá lugar el jueves 25 de septiembre, a las 19:30 horas en el propio recinto, donde se entregarán las distinciones de Baco 2025, Deméter 2025 y Cepa de Oro 2025. Posteriormente comenzará la música con el concierto de Serendipity.

Al día siguiente, el viernes 26, la música correrá a cargo de El Sótano del Doctor, y el sábado 17 la actuación será de Reverse. Durante estas tres noches de conciertos habrá ludoteca gratuita, con servicio de conciliación para niños/as de 3 a 12 años, en el Centro Municipal de la Tercera Edad.

La Feria abrirá durante los tres días de 20 a 00 horas. Los tickets se pueden comprar por adelantado en compralaentrada.com

SanVino no ha dejado de crecer desde su primera edición en 2007, consiguiendo a día de hoy una oferta gastronómica y vinatera incomparable, todo en un ambiente festero y gracias al trabajo de la Cofradía Gastronómica La Pimentera, su organizadora, con el respaldo del Ayuntamiento de Santomera. Se trata de un homenaje a la Región de Murcia y a sus productos locales, manteniendo la tradición gastronómica y enológica de la zona.