Medallas de Oro y méritos para los embajadores de Santomera

Viernes, 19 de septiembre 2025

El 29 de septiembre Santomera celebrará una gala muy especial. El Auditorio Municipal Ginés Abellán acogerá el acto institucional de conmemoración del 47º aniversario de la independencia municipal con la entrega de las Medallas de Oro y al Mérito a partir de las 20:00 horas. La gala tiene como objetivo premiar la excelencia otorgando estas distinciones a personas o entidades que destacan por sus méritos en diversos ámbitos y que mantienen algún tipo de vinculación con la localidad.

El evento comenzará con las Medallas al Mérito. En el ámbito deportivo, se reconocerá la labor del Club Atlético Voleibol Santomera, que desde su fundación en 2008 se ha convertido en un referente regional y nacional para todos los aficionados a este deporte, favoreciendo la promoción femenina, y logrando puestos de honor como tres medallas de la Copa de España.

La Medalla al Mérito en la Comunicación será para Juan José Soto Aragón, fundador y director de Radio Sureste desde 1986, emisora asociada al Grupo COPE desde el año 2000. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), en representación de las emisoras COPE. Bajo su dirección y con estudios en las provincias de Alicante y Murcia, ha conseguido posicionar su emisora como líder de audiencia en su ámbito de cobertura, con casi 500.000 oyentes mensuales.

Juan Antonio Pérez Cuenca será distinguido con la Medalla al Mérito Empresarial. Inició su aventura hace más de cuarenta años cuando fundó Molduras Perciber, de la que más tarde saldría Puertas Perciber, una empresa sólida con casi 150 empleados y gran proyección internacional, que apuesta decididamente por la producción local mientras se expande a nuevos países en Europa, América, Asia y África. En la categoría de Mérito Social, el activismo de José García Borreguero será distinguido con otra de estas medallas, agradeciendo su vinculación a las diferentes asociaciones culturales y solidarias, cívicas o religiosas, siendo a día de hoy colaborador de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y la ermita del Calvario y uno de los pilares más imprescindibles de la Asociación de la Caridad. El Restaurante Tándem se lleva la Medalla al Mérito Cultural, reconociendo la trayectoria y repercusión gastronómica de este proyecto de Pedro Buitrago Ortega y María José Pagán Moreno. Además de sus premios y reconocimientos, ha llevado a Santomera a escenarios internacionales del sector.

Por último, Lucrecia Acosta Soto recibirá la Medalla al Mérito Científico, un vivo ejemplo de cómo el conocimiento científico, la vocación de servicio y el compromiso social pueden ayudar a transformar la vida de muchas personas. Su trabajo, centrado en enfermedades desatendidas como la lepra, la leishmaniosis o las parasitosis intestinales, tiene impacto internacional y ha contribuido al avance científico, la salud global y la dignidad de colectivos tradicionalmente olvidados a lo largo y ancho del mundo. Destaca por haber participado en diversos proyectos de investigación en Europa, América Latina, África y Asia, por ser la responsable del diagnóstico molecular de lepra en España, entre otros méritos.

Entre músicas y deporte

Las Medallas de Oro de la Ciudad tienen tres destinatarios. En primer lugar, irán a parar a la Charanga Los Parrandos. Pioneros en el concepto de banda atracción, se han convertido en un símbolo de la alegría y el espíritu festivo de Santomera, del que han hecho gala en su recorrido a través de incontables poblaciones esparcidas por toda la geografía nacional.

Francisco Mira Pérez, 'Quitín' será el segundo receptor de la Medalla, todo un referente para los amantes del montañismo y la aventura. En 2005 alcanzó el Polo Norte Geográfico y este mayo culminó su última gesta: llevar la bandera de Santomera hasta el Polo Norte Magnético, alcanzado por primera vez sin medios mecánicos, y recorrer a pie, durante 39 días, los 613 km del ramal 4 del Paso Noroeste que unen el Atlántico con el Pacífico, a través del Ártico canadiense

Por último, la Medalla irá para el Grupo de Coros y Danzas de Santomera. Esta iniciativa centrada en «rescatar, conservar y difundir el folclore de Santomera y su entorno», recrea antiguas costumbres, con 44 años a sus espaldas cultivando el folclore murciano y santomerano en todas sus variedades y con todos sus matices.